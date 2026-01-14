रोहित शर्मा को हटाकर वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज़ बने विराट कोहली

नवीनतम अपडेट के साथ कोहली ने 11वीं बार नंबर-1 रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने पहली बार अक्तूबर 2013 में यह मुक़ाम पाया था और अब तक कुल 825 दिनों तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा है। ऑल-टाइम सूची में वह 10वें स्थान पर हैं, जिसमें विवियन रिचर्ड्स शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2306 दिनों तक नंबर-1 स्थान अपने नाम रखा।