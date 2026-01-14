रोहित शर्मा को हटाकर वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज़ बने विराट कोहली
ऐशेज़ में ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से जीत के बाद ट्रैविस हेड, मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ की टेस्ट रैंकिंग में हुआ सुधार
विराट कोहली ने पुरुषों की ODI रैंकिंग में ICC तालिका पर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव उनकी 91 गेंदों पर 93 रन की पारी के बाद हुआ, जिसकी बदौलत भारत ने वडोदरा में तीन मैचों की सीरीज़ के पहले वनडे में न्यूज़ीलैंड के 300 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।
नवीनतम अपडेट के साथ कोहली ने 11वीं बार नंबर-1 रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने पहली बार अक्तूबर 2013 में यह मुक़ाम पाया था और अब तक कुल 825 दिनों तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा है। ऑल-टाइम सूची में वह 10वें स्थान पर हैं, जिसमें विवियन रिचर्ड्स शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2306 दिनों तक नंबर-1 स्थान अपने नाम रखा।
कोहली का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। राजकोट में प्लेयर ऑफ़ द मैच बनने वाली पारी से पहले, उनके पिछले चार वनडे स्कोर 74*, 135, 102 और 65* रहे थे। वनडे फ़ॉर्मेट ही वह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मेट है, जिसमें वह अब भी सक्रिय हैं।
रोहित शर्मा के लिए यह अपडेट निराशाजनक रहा। उन्होंने न सिर्फ़ शीर्ष स्थान गंवाया, बल्कि पहले वनडे में सिर्फ़ 26 रन बनाने के बाद दो स्थान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उस मैच में न्यूज़ीलैंड के लिए 71 गेंदों पर 84 रन बनाकर टॉप-स्कोर करने वाले डैरिल मिचेल तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि, एक बड़ी पारी से ये स्थान फिर बदल सकते हैं। कोहली के 785 अंक हैं, मिचेल के 784 और रोहित के 775।
केएल राहुल भी रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाले दूसरे बल्लेबाज़ रहे। राजकोट में 21 गेंदों पर 29 रन नाबाद बनाने के बाद वह 12वें से 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
टेस्ट रैंकिंग में ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ की छलांग
ऐशेज़ सीरीज़ समाप्त हो चुकी है और ताज़ा टेस्ट रैंकिंग अपडेट में ट्रेविस हेड जिन्होंने 629 रन बनाकर रन-चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और स्टीव स्मिथ जिन्होंने SCG में हुए फ़ाइनल टेस्ट में 138 रन की शानदार पारी खेली दोनों को फ़ायदा हुआ है।
हेड अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि स्मिथ चौथे स्थान पर हैं। जो रूट, जिन्होंने सीरीज़ में 400 रन बनाए, और हैरी ब्रूक, जिनके खाते में 358 रन रहे, शीर्ष दो स्थानों पर क़ाबिज़ हैं। उनके ही टीममेट जेकब बेथेल ने SCG में दूसरी पारी में 154 रन जड़कर 25 स्थान की बड़ी छलांग लगाई और 52वें नंबर पर पहुंच गए।
मिचेल स्टार्क सीरीज़ के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहे। 31 विकेट और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ अवॉर्ड के साथ उन्होंने टेस्ट गेंदबाज़ों की रैंकिंग में नौवें से सीधे तीसरे स्थान तक छलांग लगाई।
वहीं स्कॉट बोलैंड ने सीरीज़ में 20 विकेट लेकर सातवां स्थान बरक़रार रखा, वही स्थान जहां वह सीरीज़ की शुरुआत में थे।
पुरुष T20I रैंकिंग में वानिंदु हसरंगा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घरेलू तीन मैचों की सीरीज़ में पांच विकेट लेकर तीन स्थान की छलांग लगाई और दूसरे नंबर पर पहुंच गए। वहीं बल्लेबाज़ों में साहिबज़ादा फ़रहान सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले खिलाड़ी रहे। पहले मैच में 51 रन बनाने के बाद वह पांचवें से चौथे स्थान पर आ गए।