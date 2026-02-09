विश्व कप में हिस्सा ना लेने पर BCB को कोई सज़ा नहीं देगा ICC

ICC ने एक बयान में कहा, "यह सहमति बनी है कि मौजूदा मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई वित्तीय, खेल से जुड़ी या प्रशासनिक सज़ा नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा BCB के पास विवाद समाधान समिति (DRC) से संपर्क करने का अधिकार अब भी बरकरार है। यह अधिकार मौजूदा ICC नियमों के तहत है और आगे भी बना रहेगा।

"ICC का रुख़ तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों से निर्देशित है, जो सज़ा के बजाय सहयोगात्मक समर्थन के साझा उद्देश्य को दर्शाता है।"

"इसके तहत यह भी तय हुआ है कि बांग्लादेश 2031 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप से पहले एक ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा, जो सामान्य ICC मेज़बानी प्रक्रियाओं के अधीन है। यह मेज़बान के रूप में बांग्लादेश की क्षमता में ICC के विश्वास को दर्शाता है और देश में क्रिकेट के विकास के लिए ICC की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।"

"ICC, PCB और BCB, अन्य सदस्यों के साथ, खेल के सर्वोत्तम हित में संवाद, सहयोग और रचनात्मक सहभागिता जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी हितधारक इस समझ की भावना को, खेल की अखंडता की रक्षा और क्रिकेट बिरादरी में एकता बनाए रखने के रूप में स्वीकार करते हैं।"

बांग्लादेश को चल रहे T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि उनकी सरकार ने उन्हें भारत जाकर खेलने की अनुमति नहीं दी थी। BCB ने अपने मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन ICC बोर्ड सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया और इसके बजाय उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह स्थिति तब पैदा हुई जब BCCI ने बिना कोई कारण बताए, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से हटा दिया था। यह सब दोनों देशों के बीच बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों की पृष्ठभूमि में हुआ।

बांग्लादेश के बाहर होने का मामला तब और अहम हो गया, जब पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उवकी टीम T20 विश्व कप खेलेगी, लेकिन 15 फ़रवरी को कोलंबो में भारत के ख़िलाफ़ अपने ग्रुप मैच का बहिष्कार करेगी। उन्होंने इस फ़ैसले को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जोड़ा। BCB के लिए यह समाधान, PCB की ICC के साथ हुई बातचीत का एक अहम हिस्सा है।

रविवार को ICC के डिप्टी चेयर इमरान ख़्वाजा ने लाहौर में PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी और BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम से मुलाक़ात की। PCB के अनुसार, भारत के ख़िलाफ़ मैच के बहिष्कार पर फ़ैसला जल्द आने की उम्मीद है, लेकिन BCB की स्थिति का समाधान कर दिया गया है।

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश की अनुपस्थिति "अफ़सोसनाक" थी, लेकिन इससे "एक मुख्य क्रिकेट राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के प्रति ICC की स्थायी प्रतिबद्धता" पर कोई असर नहीं पड़ता है।