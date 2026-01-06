भारत में T20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार को लेकर BCB से मिलेगी ICC

भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 T20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी को होगी और इसका फ़ाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश को ग्रुप C में अपने पहले तीन ग्रुप मैच कोलकाता में 7 फरवरी (बनाम वेस्टइंडीज़), 9 फरवरी (बनाम इटली) और 14 फरवरी (बनाम इंग्लैंड) को खेलने है। उनका आख़िरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ होना है।

मुस्तफ़िजुर को पिछले महीने IPL नीलामी में 9.2 करोड़ रूपये में ख़रीदा गया था। यह अभी तक साफ़ नहीं हुआ है कि मुस्तफ़िज़ुर को KKR के दल से हटाने के निर्देश को किसने मंज़ूरी दी। यह समझा जा रहा है कि 16 दिसंबर को हुई नीलामी के बाद से IPL गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है।

ICC को भेजे संदेश में, BCB ने कहा कि वह बांग्लादेश सरकार की "सलाह" पर काम कर रही है, जिसने "मौजूदा स्थिति" के तहत भारत में "बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा" को लेकर चिंता जताई थी। BCB ने एहतियाती रुख़ अपनाया। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने भारत की यात्रा करने या वहां रहने वाले अपने नागरिकों पर कोई यात्रा परामर्श जारी नहीं किया है और न ही कोई पाबंदी लगाई है।

ICC ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और न ही सवालों का जवाब दिया है। अध्यक्ष जय शाह सहित ICC के शीर्ष अधिकारी सोमवार को मुंबई स्थित BCCI के हेड ऑफ़िस में थे और इस घटनाक्रम और अगले क़दमों पर विचार-विमर्श कर रहे थे।