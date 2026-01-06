मैच (29)
ख़बरें

भारत में T20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार को लेकर BCB से मिलेगी ICC

BCCI द्वारा KKR को IPL 2026 टीम से मुस्तफ़िजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश देने के बाद खड़ी हुई ये समस्या 

A Bangladesh supporter waves his flag in Pallekele, Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup, Pallekele, August 31, 2023

भारत में शेड्यूल हैं Bangladesh के सभी ग्रुप मैच  •  Getty Images

बांग्लादेश द्वारा बिगड़ते रिश्तों के बीच 2026 T20 विश्व कप के अपने मैच भारत में नहीं खेलने के मुद्दे को लेकर ICC अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से मिलने वाली है।
ESPNcricinfo को पता चला है कि मंगलवार को ये बातचीत होने वाली है जिसके दौरान ICC पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से BCB से बांग्लादेशी टीम को भारत में ग्रुप मैच खेलने की अनुमति देने की गुजारिश करेगी।
भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 T20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी को होगी और इसका फ़ाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश को ग्रुप C में अपने पहले तीन ग्रुप मैच कोलकाता में 7 फरवरी (बनाम वेस्टइंडीज़), 9 फरवरी (बनाम इटली) और 14 फरवरी (बनाम इंग्लैंड) को खेलने है। उनका आख़िरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ होना है।
रविवार को BCB ने ICC को पत्र लिखते हुए आग्रह किया था कि गवर्निंग बॉडी को खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के सभी मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए।
यह मुद्दा तब खड़ा हुआ जब BCCI ने KKR को बिना स्पष्ट कारण बताए अपने दल से बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया था।
मुस्तफ़िजुर को पिछले महीने IPL नीलामी में 9.2 करोड़ रूपये में ख़रीदा गया था। यह अभी तक साफ़ नहीं हुआ है कि मुस्तफ़िज़ुर को KKR के दल से हटाने के निर्देश को किसने मंज़ूरी दी। यह समझा जा रहा है कि 16 दिसंबर को हुई नीलामी के बाद से IPL गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है।
ICC को भेजे संदेश में, BCB ने कहा कि वह बांग्लादेश सरकार की "सलाह" पर काम कर रही है, जिसने "मौजूदा स्थिति" के तहत भारत में "बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा" को लेकर चिंता जताई थी। BCB ने एहतियाती रुख़ अपनाया। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने भारत की यात्रा करने या वहां रहने वाले अपने नागरिकों पर कोई यात्रा परामर्श जारी नहीं किया है और न ही कोई पाबंदी लगाई है।
ICC ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और न ही सवालों का जवाब दिया है। अध्यक्ष जय शाह सहित ICC के शीर्ष अधिकारी सोमवार को मुंबई स्थित BCCI के हेड ऑफ़िस में थे और इस घटनाक्रम और अगले क़दमों पर विचार-विमर्श कर रहे थे।
BCB के मोर्चे पर यह समझा जा रहा है कि बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और मुख्य कार्यकारी निज़ामुद्दीन चौधरी सहित निदेशकों के केवल एक छोटे समूह को ICC और बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
