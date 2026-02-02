भारत के ख़िलाफ़ मैच का बहिष्कार करने पर ICC ने PCB को चेताया

15 फ़रवरी को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा व्यावसायिक रूप से लाभदायक ग्रुप मैच माना जा रहा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा X पर की गई पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद ICC ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बयान जारी करते हुए ICC ने कहा है कि उन्हें "उम्मीद है कि इस निर्णय से PCB अपने देश पर होने वाले क्रिकेट के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इसका असर वैश्विक क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने की संभावना है, जिसका पाकिस्तान स्वयं सदस्य और लाभार्थी रहा है।"

बयान में कहा गया कि ICC को अब तक इस मामले पर PCB से कोई औपचारिक संवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

ICC के बयान में कहा गया, "ICC, पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए गए उस बयान को संज्ञान में ले रहा है, जिसमें उन्होंने 2026 ICC पुरूष T20 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम को चुनिंदा मैचों में भाग लेने का निर्देश दिया है। ICC अभी भी इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक संवाद की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि चयनात्मक भागीदारी की यह स्थिति किसी वैश्विक खेल आयोजन की मूल भावना से मेल नहीं खाती, जहां सभी क्वालिफ़ाई कर रही टीमों से तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की अपेक्षा की जाती है।"

"ICC के टूर्नामेंट खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं और चयनात्मक भागीदारी प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमज़ोर करती है।

"हालांकि ICC राष्ट्रीय नीति से जुड़े मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह निर्णय वैश्विक खेल या पाकिस्तान के लाखों फ़ैंस सहित दुनिया भर के प्रशंसकों के हित में नहीं है।

"ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले इसके महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इसका असर वैश्विक क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है, जिसका वह स्वयं सदस्य और लाभार्थी है।

"ICC की प्राथमिकता में ICC पुरूष T20 विश्व कप का सफल आयोजन करना है और यह PCB सहित उसके सभी सदस्यों की ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। ICC को उम्मीद है कि PCB सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए आपसी सहमति से कोई समाधान तलाशेगा।"

पाकिस्तान की T20 विश्व कप में भागीदारी को लेकर संदेह तब गहरा गया था, जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया गया। यह फ़ैसला 24 जनवरी को तब लिया गया, जब बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश के लिए वैकल्पिक वेन्यू की मांग का खुलकर समर्थन करने वाला पाकिस्तान इकलौता देश था।

दो दिन बाद, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाक़ात के बाद नक़वी ने कहा था कि उन्हें इस मसले को सुलझाने के लिए सभी विकल्प खुले रखने की सलाह दी गई है। उस समय नक़वी ने कहा था कि फ़ैसला "शुक्रवार या अगले सोमवार" को लिया जाएगा। उस डेडलाइन से एक दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने अपना मन बना लिया है।

अटकलें लगाई जा रही थीं कि पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के बजाय सिर्फ़ भारत के ख़िलाफ़ मैच पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब PCB ने ICC की समय-सीमा के भीतर विश्व कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। ESPNcricinfo ने PCB से संपर्क किया है ताकि यह जान सके कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलने से इनकार क्यों किया है।

पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और USA के साथ है। वे अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेंगे, जो भारत के साथ टूर्नामेंट का सह-मेज़बान है। पाकिस्तान 7 फ़रवरी को T20 विश्व कप के उद्घाटन दिन नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद वे 10 फ़रवरी को USA और 18 फ़रवरी को नामीबिया से भिड़ेंगे। अगर पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ मैच का बहिष्कार करता है, तो उसे उस मैच के दो अंक गंवाने होंगे।