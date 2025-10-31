रॉड्रिग्स: इस टूर्नामेंट के दौरान मैं रोज़ रोती थी

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में रॉड्रिग्स भावुक हो उठीं और कहा कि वह अपनी कहानी इसलिए साझा कर रही हैं ताकि इससे दूसरे लोग भी हिम्मत पा सकें। उन्होंने कहा, "मैं यहां बहुत ईमानदारी से कहूंगी क्योंकि अगर कोई मुझे देख रहा है और इसी दौर से गुज़र रहा है, तो शायद उसे मदद मिले। कोई भी अपनी कमज़ोरियों पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी से गुज़र रही थी।" यह कहते हुए वह कुछ पल के लिए रुक गईं और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की।

"कुछ मैचों से पहले मैंने मम्मी को कॉल किया और रोती रही। मुझे बस सब कुछ अपने भीतर से निकाल देना था। जब आप एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे होते हैं तो आप बस सुन्न हो जाते हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करें। मैं बस कोशिश करती थी कि सामान्य बनी रहूं। उस समय मम्मी-पापा ने बहुत साथ दिया। और अरुंधती [रेड्डी] ने भी, जिसके सामने मैं रोज़ रोई हूँ।"

"बाद में मैं मज़ाक में कहती थी 'तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं फिर रो दूंगी।' लेकिन वह हर दिन मेरा हाल पूछती थी। स्मृति [मांधना] भी थीं, जो मेरे साथ खड़ी रहीं। उन्हें पता था कि मैं क्या झेल रही हूं। नेट सेशन में भी वह बस वहां खड़ी रहती थीं, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे लगे मेरे साथ कोई है। राधा [यादव] भी हमेशा मेरे साथ थी, मेरा ध्यान रखती थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसे दोस्त, हैं जो मेरे लिए परिवार जैसे हैं। मुझे अकेले यह सब नहीं झेलना पड़ा। और हां, हेल्प मांगना बिल्कुल भी ठीक है।"

उन्होंने कहा, "मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा, लेकिन सब मेरे साथ खड़े रहे। जब मैं ख़ुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने मुझ पर यक़ीन किया। शुरुआत एंग्ज़ायटी से हुई थी, फिर मुझे टीम से बाहर किया गया। वह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। जब आपको बाहर किया जाता है तो ख़ुद पर बहुत से शक़ पैदा होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा टीम के लिए योगदान देना चाहती हूं। लेकिन उस दिन मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर जब मैंने वापसी की, तो दबाव और बढ़ गया।"

"लेकिन कभी-कभी बस आपको टिके रहना होता है, और सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। मैं उन लोगों की बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया, जब मैं ख़ुद नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे समझा, क्योंकि मैं अकेले यह सब नहीं कर सकती थी।"

'मैं उन लोगों की बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया, जब मैं ख़ुद नहीं कर पा रही थी' • ICC/Getty Images

भारत के 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉड्रिग्स लगभग पूरी पारी तक मैदान पर रहीं। दूसरे ओवर में नंबर तीन पर उतरकर उन्होंने 134 गेंदों में नाबाद 127 रन बनाए और नौ गेंद शेष रहते हुए भारत को पांच विकेट की जीत दिलाई। हालांकि, उनकी पारी के दौरान उन्हें तब जीवनदान मिला, जब 82 रन पर अलिसा हीली ने उनका कैच छोड़ा।

जब उनसे पूछा गया कि वह अपनी पारी को कैसे आंकेंगी, तो उन्होंने कहा, "मैं इस पारी को कैसे रेट करूं? सच कहूं तो अब तक सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने यह पारी अपने 100 या 50 के लिए नहीं खेली, न ही अपने नंबर तीन की योग्यता को साबित करने के लिए। मैं बस भारत को जिताने के लिए खेल रही थी। मैं बस चाहती थी कि अंत में भारत जीते, बस यही मेरा मक़सद था। जब आपके मन में ऐसी सोच होती है, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। जब आप टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं, तो नतीजे अपने आप मिलते हैं।"

रॉड्रिग्स ने यह भी बताया कि मैच से एक दिन पहले टीम मीटिंग में उन्होंने साफ़ कहा था कि उन्हें मैच ख़त्म होने तक मैदान पर रहना है।