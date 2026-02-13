हार्दिक: 'हम थोड़ी फ़्लैट पिचें पसंद करेंगे'

प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड लेते हुए पंड्या ने कहा, "लगातार दो पिचें बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल नहीं थीं। आज विकेट थोड़ा रुक रहा था। आपको बस हालात के मुताबिक़ ढलना होता है और अपने स्किल-सेट पर भरोसा करना होता है। हम थोड़ी ज़्यादा फ़्लैट विकेट्स पसंद करेंगे।"

जब इशान किशन बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तब पिच काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने भी पंड्या की बात से सहमति जताई कि यह "इतनी आसान" नहीं थी और टूर्नामेंट से पहले जिस तरह की पिचों के वे आदी थे, वैसी नहीं थी। हालांकि, उन्होंने पारी के दूसरे हिस्से में रन-रेट धीमा होने का श्रेय नामीबिया के गेंदबाज़ों को भी दिया। पहले 10 ओवरों में 120 रन बनाने के बाद भारत ने अगले 10 ओवरों में 89 रन जोड़े। अंत में भारत को पांच विकेट चार रन के भीतर गंवाने का झटका भी लगा।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में किशन ने कहा, "दोनों विकेट्स पर मुझे लगा कि हालात हमारी उम्मीद से थोड़े अलग थे। और आज डेथ ओवर्स को देखें, जब हम नियमित रूप से बड़े छक्के नहीं लगा पाए, तो इसका श्रेय नामीबिया के गेंदबाज़ों को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनकी यॉर्कर्स बिल्कुल सटीक थीं और स्लोअर गेंदें भी बिल्कुल निशाने पर थीं।"