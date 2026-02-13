मैच (9)
ख़बरें

हार्दिक: 'हम थोड़ी फ़्लैट पिचें पसंद करेंगे'

दिल्ली में पंड्या से सहमत दिखे किशन लेकिन उन्होंने नामीबिया के गेंदबाज़ों को भी दिया श्रेय

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 4:20 AM • 1 hr ago
भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कहा है कि T20 विश्व कप में अपने पहले दो मैचों में हालात के मुताबिक़ ढलने के बाद भारत आगे फ़्लैट पिचों पर खेलना पसंद करेगा। भारत ने भले ही दोनों मैचों में बड़े अंतर से जीत दर्ज की हो, लेकिन उन्हें उस रफ़्तार से नीचे खेलना पड़ा है, जिसके लिए उनकी T20 टीम जानी जाती है।
यह काफ़ी कुछ कहता है कि इसके बावजूद भारत ने नामीबिया के ख़िलाफ़ 209 रन बनाए, जो T20 विश्व कप के इतिहास में उनकी सबसे बड़ी जीत की बुनियाद बना।
प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड लेते हुए पंड्या ने कहा, "लगातार दो पिचें बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल नहीं थीं। आज विकेट थोड़ा रुक रहा था। आपको बस हालात के मुताबिक़ ढलना होता है और अपने स्किल-सेट पर भरोसा करना होता है। हम थोड़ी ज़्यादा फ़्लैट विकेट्स पसंद करेंगे।"
जब इशान किशन बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तब पिच काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने भी पंड्या की बात से सहमति जताई कि यह "इतनी आसान" नहीं थी और टूर्नामेंट से पहले जिस तरह की पिचों के वे आदी थे, वैसी नहीं थी। हालांकि, उन्होंने पारी के दूसरे हिस्से में रन-रेट धीमा होने का श्रेय नामीबिया के गेंदबाज़ों को भी दिया। पहले 10 ओवरों में 120 रन बनाने के बाद भारत ने अगले 10 ओवरों में 89 रन जोड़े। अंत में भारत को पांच विकेट चार रन के भीतर गंवाने का झटका भी लगा।
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में किशन ने कहा, "दोनों विकेट्स पर मुझे लगा कि हालात हमारी उम्मीद से थोड़े अलग थे। और आज डेथ ओवर्स को देखें, जब हम नियमित रूप से बड़े छक्के नहीं लगा पाए, तो इसका श्रेय नामीबिया के गेंदबाज़ों को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनकी यॉर्कर्स बिल्कुल सटीक थीं और स्लोअर गेंदें भी बिल्कुल निशाने पर थीं।"
किशन ने पहले दो मैचों में हालात के मुताबिक़ ढलने को एक सीख़ के तौर पर देखा। उन्होंने कहा, "तो हां, यह एक अच्छी सीख़ थी। अगर कोई दूसरी टीम भी यही चीज़ें करती है, तो शायद हम क्रीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं, जिससे गेंदबाज़ परेशान हो। यह इस मैच में एक अच्छा सबक़ रहा। ख़ासकर यह हमारे बल्लेबाज़ों के छक्के न लगा पाने की बात नहीं थी, बल्कि डेथ ओवर्स में उनके बहुत अच्छी गेंदबाज़ी करने की वजह से ऐसा हुआ।"
