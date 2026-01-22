अभिषेक शर्मा: मैं खु़द पर भरोसा करता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं हैं

पहले बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने के बाद अभिषेक ने शुरुआत से ही विध्वंसक रुख़ अपनाया। पावरप्ले के ख़त्म होने तक उनके नाम एक भी चौका नहीं था, लेकिन वे चार बार गेंद को बाउंड्री के बाहर हवाई सैर पर भेज चुके थे। बतौर ओपनर पिच का मिज़ाज समझने के लिए बहुत कम वक़्त मिलने पर अभिषेक ने कहा कि मैच से पूर्व की गई मेहनत उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है।

मैच के बाद अपनी रणनीति के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "जब आप विपक्षी गेंदबाज़ों के वीडियो खंगालते हैं या अपनी बल्लेबाज़ी का विश्लेषण करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाली टीम क्या रणनीति बनाए और मुझे अपने रन कहां बनाने हैं। सच कहूं तो मैं अपने गिने-चुने शॉट्स पर ही यकीन करता हूं क्योंकि मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस कुछ ख़ास स्ट्रोक्स हैं जिनकी मैं जी-तोड़ अभ्यास करता हूं और मैदान पर उन्हें ही आज़माता हूं।"

अभिषेक ने अपनी तकनीक पर बात करते हुए बताया, "मैं ज़्यादातर पावर हिटिंग की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझमें वैसी शारीरिक ताक़त नहीं है। मेरी बल्लेबाज़ी मुख्य रूप से टाइमिंग के भरोसे चलती है। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मैं गेंद की लाइन पर नज़र रखूं और माहौल को समझूं। चूंकि हम फ़िलहाल पूरे भारत में अलग-अलग जगहों पर खेल रहे हैं, तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मैं मैच से पूर्व या नेट प्रैक्टिस के दौरान ही अपनी रणनीति तैयार कर लेता हूं। विपक्षी गेंदबाज़ों की अपनी प्लानिंग होती है, इसलिए मेरे ज़ेहन में हमेशा यह रहता है कि मैं अपने खेल और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखूं।"

अभिषेक ने अपनी पारी में जिन 35 गेंदों का सामना किया, उनमें से 28 गेंदों पर रन बटोरे और 13 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। कई अन्य बल्लेबाज़ों के विपरीत, उन्होंने पावरप्ले ख़त्म होने के बाद भी चौके और सिक्सर की झड़ी लगाए रखी। इस दौरान सातवें ओवर में उन्होंने लगातार तीन चौके जड़े, तो वहीं 12वें ओवर में ईश सोढी के ख़िलाफ़ लगातार दो सिक्सर लगाए।

अपनी शैली पर चर्चा करते हुए अभिषेक ने बताया, "मैं इसे जोखिम भरा खेल नहीं मानता। हालांकि इसे 'कम्फ़र्ट ज़ोन' कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाना होता है। शुरुआती छह ओवरों का लाभ उठाना बेहद अहम है और मैं नेट्स पर भी इसी की तैयारी करता हूं। मेरे ज़ेहन में यह बात साफ़ रहती है कि विपक्षी टीम के मुख्य गेंदबाज़ ही पारी के शुरुआती ओवर फेंकते हैं। अगर मैं पहले तीन-चार ओवरों में उन पर हावी हो जाऊं, तो मैच पर हमारी पकड़ मज़बूत हो जाती है।