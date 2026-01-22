मैच (29)
IND vs NZ (1)
WPL (1)
अंडर-19 विश्व कप (3)
SL v ENG (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (17)
WT20 WC Qualifier (3)
BBL (1)
SA20 (1)
Super Smash (1)
ख़बरें

अभिषेक शर्मा: मैं खु़द पर भरोसा करता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं हैं

भारतीय ओपनर ने बताया कि वह T20 मैच की तैयारी कैसे करते हैं और पावर हिटिंग से ज़्यादा टाइमिंग पर भरोसा क्यों करते हैं

2:12

हां या ना: अभिषेक शर्मा के लिए पावरप्ले में ही स्पिनर को अटैक पर लाना बेहतर विकल्प होता

बल्ले के बिल्कुल बीच से निकले आठ शानदार सिक्सर, 35 गेंदों पर 240 का तूफ़ानी स्ट्राइक रेट और महज़ 22 गेंदों में पचासा। नई गेंद के परखच्चे उड़ाने के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा का मानना है कि वे अपने कुछ चुनिंदा शॉट्स पर ही पूरा भरोसा जताते हैं। न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध पहले T20 मैच में अभिषेक की इस बेमिसाल पारी ने बाउंड्री बटोरने के उनके सिलसिले को जारी रखा और मेज़बान टीम की 48 रनों की जीत का आधार तैयार किया।
पहले बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने के बाद अभिषेक ने शुरुआत से ही विध्वंसक रुख़ अपनाया। पावरप्ले के ख़त्म होने तक उनके नाम एक भी चौका नहीं था, लेकिन वे चार बार गेंद को बाउंड्री के बाहर हवाई सैर पर भेज चुके थे। बतौर ओपनर पिच का मिज़ाज समझने के लिए बहुत कम वक़्त मिलने पर अभिषेक ने कहा कि मैच से पूर्व की गई मेहनत उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है।
मैच के बाद अपनी रणनीति के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "जब आप विपक्षी गेंदबाज़ों के वीडियो खंगालते हैं या अपनी बल्लेबाज़ी का विश्लेषण करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाली टीम क्या रणनीति बनाए और मुझे अपने रन कहां बनाने हैं। सच कहूं तो मैं अपने गिने-चुने शॉट्स पर ही यकीन करता हूं क्योंकि मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस कुछ ख़ास स्ट्रोक्स हैं जिनकी मैं जी-तोड़ अभ्यास करता हूं और मैदान पर उन्हें ही आज़माता हूं।"
अभिषेक के बल्ले से निकले कुछ लंबे सिक्सर ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, मगर इस युवा खिलाड़ी ने साफ़ कर दिया कि उनकी बल्लेबाज़ी महज़ बड़े शॉट्स तक सीमित नहीं है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2024 विश्व कप के बाद से पूर्ण सदस्य देशों के बीच अभिषेक T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक सिक्सर उड़ाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने महज़ 33 पारियों में ही 81 बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है।
अभिषेक ने अपनी तकनीक पर बात करते हुए बताया, "मैं ज़्यादातर पावर हिटिंग की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझमें वैसी शारीरिक ताक़त नहीं है। मेरी बल्लेबाज़ी मुख्य रूप से टाइमिंग के भरोसे चलती है। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मैं गेंद की लाइन पर नज़र रखूं और माहौल को समझूं। चूंकि हम फ़िलहाल पूरे भारत में अलग-अलग जगहों पर खेल रहे हैं, तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मैं मैच से पूर्व या नेट प्रैक्टिस के दौरान ही अपनी रणनीति तैयार कर लेता हूं। विपक्षी गेंदबाज़ों की अपनी प्लानिंग होती है, इसलिए मेरे ज़ेहन में हमेशा यह रहता है कि मैं अपने खेल और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखूं।"
अभिषेक ने अपनी पारी में जिन 35 गेंदों का सामना किया, उनमें से 28 गेंदों पर रन बटोरे और 13 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। कई अन्य बल्लेबाज़ों के विपरीत, उन्होंने पावरप्ले ख़त्म होने के बाद भी चौके और सिक्सर की झड़ी लगाए रखी। इस दौरान सातवें ओवर में उन्होंने लगातार तीन चौके जड़े, तो वहीं 12वें ओवर में ईश सोढी के ख़िलाफ़ लगातार दो सिक्सर लगाए।
अपनी शैली पर चर्चा करते हुए अभिषेक ने बताया, "मैं इसे जोखिम भरा खेल नहीं मानता। हालांकि इसे 'कम्फ़र्ट ज़ोन' कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाना होता है। शुरुआती छह ओवरों का लाभ उठाना बेहद अहम है और मैं नेट्स पर भी इसी की तैयारी करता हूं। मेरे ज़ेहन में यह बात साफ़ रहती है कि विपक्षी टीम के मुख्य गेंदबाज़ ही पारी के शुरुआती ओवर फेंकते हैं। अगर मैं पहले तीन-चार ओवरों में उन पर हावी हो जाऊं, तो मैच पर हमारी पकड़ मज़बूत हो जाती है।
"मैंने एक चीज़ सीखी है कि यदि आप हर गेंद पर प्रहार करना चाहते हैं या 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी का इरादा रखते हैं, तो वैसी ही मानसिकता और कड़ा अभ्यास ज़रूरी है। हर टीम मेरे लिए अलग रणनीति तैयार रखती है। अब मुझे समझ आता है कि यह सिर्फ़ फ़ील्ड सेटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पिच और गेंदबाज़ी के तरीक़े पर भी निर्भर करता है। इसलिए मैच से पहले की गई मेरी तैयारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले मेरे पास एक हफ़्ते का समय था। मैं जानता था कि न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ मुझे मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अपनी नैचुरल गेम और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है।"
Abhishek SharmaIndiaIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback