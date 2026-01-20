मैच (10)
WPL (1)
IND vs NZ (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
ख़बरें

भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से पहले ब्रेसवेल की फ़िटनेस पर संशय

भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियन क्लार्क को तीन T20I के लिए टीम में शामिल किया गया

ESPNcricinfo staff
20-Jan-2026 • 10 hrs ago
New Zealand registered their first ODI series win in India, India vs New Zealand, 3rd ODI, Indore, January 18, 2026

माइकल ब्रेसवेल ने रविवार को न्यूज़ीलैंड को भारत में पहली वनडे सीरीज़ जीत दिलाई  •  BCCI

माइकल ब्रेसवेल का भारत के ख़िलाफ़ बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ में खेलना संदिग्ध लग रहा है। नागपुर में पहले मुक़ाबले से ठीक पहले न्यूज़ीलैंड टीम के लिए यह अच्छी ख़बर नहीं है। रविवार को इंदौर में खेले गए आख़िरी वनडे में फ़ील्डिंग के दौरान उनकी बाईं पिंडली की मांसपेशी खिंच गई थी। हालांकि, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट (NZC) को उम्मीद है कि उनकी यह चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है।
भारत को वनडे सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देने वाली न्यूज़ीलैंड टीम की कप्तानी करने वाले ब्रेसवेल को लेकर बोर्ड ने कहा, "आने वाले दिनों में उनका इलाज और निगरानी की जाएगी। इसके बाद ही इस दौरे में उनकी आगे की भागीदारी पर फ़ैसला लिया जाएगा।" इस बीच मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने बताया कि ब्रेसवेल अपनी टीम के साथ नागपुर पहुंच चुके हैं।
इस बीच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को सीरीज़ के पहले तीन T20I मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है।
भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज़ करने वाले क्लार्क ने कुल सात विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने दो बार तीन-तीन विकेट लेने का कारनामा किया। गेंदबाज़ी के अलावा उन्होंने निचले क्रम में बल्ले से भी अहम योगदान दिया, जो न्यूज़ीलैंड की जीत में काफ़ी मददगार साबित हुआ।
वॉल्टर ने खिलाड़ियों के आने-जाने पर बात करते हुए कहा, "इस वक़्त टीम में खिलाड़ियों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है। कुछ खिलाड़ी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, तो कुछ सीधे फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं, बाक़ी खिलाड़ी भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ और सुपर स्मैश खेलकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि सीरीज़ के पहले तीन मैचों के लिए तेज़ गेंदबाज़ी में हमारे पास पुख़्ता विकल्प मौजूद रहें। क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे में टीम के साथ थोड़ा और वक़्त बिताने का यह बेहतरीन मौक़ा है।
"वनडे सीरीज़ में उन्होंने अपनी काबिलियत का नमूना तो पेश किया ही, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह था दबाव वाले हालात में उनका शांत रहकर प्रदर्शन करना।"
इस दौरे पर मौजूद स्क्वॉड में मैट हेनरी, जैकब डफ़ी, ज़ैक फ़ॉल्क्स और काइल जेमीसन प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ हैं, जबकि जेम्स नीशम बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में टीम का हिस्सा हैं।

भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए न्यूज़ीलैंड टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, जैकब डफ़ी, ज़ैक फ़ॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फ़िलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, क्रिस्टियन क्लार्क (सिर्फ़ पहले तीन मैचों के लिए)
Michael BracewellKristian ClarkeIndiaNew ZealandNew Zealand tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback