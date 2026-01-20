भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से पहले ब्रेसवेल की फ़िटनेस पर संशय

भारत को वनडे सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देने वाली न्यूज़ीलैंड टीम की कप्तानी करने वाले ब्रेसवेल को लेकर बोर्ड ने कहा, "आने वाले दिनों में उनका इलाज और निगरानी की जाएगी। इसके बाद ही इस दौरे में उनकी आगे की भागीदारी पर फ़ैसला लिया जाएगा।" इस बीच मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने बताया कि ब्रेसवेल अपनी टीम के साथ नागपुर पहुंच चुके हैं।

भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज़ करने वाले क्लार्क ने कुल सात विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने दो बार तीन-तीन विकेट लेने का कारनामा किया। गेंदबाज़ी के अलावा उन्होंने निचले क्रम में बल्ले से भी अहम योगदान दिया, जो न्यूज़ीलैंड की जीत में काफ़ी मददगार साबित हुआ।

वॉल्टर ने खिलाड़ियों के आने-जाने पर बात करते हुए कहा, "इस वक़्त टीम में खिलाड़ियों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है। कुछ खिलाड़ी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, तो कुछ सीधे फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं, बाक़ी खिलाड़ी भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ और सुपर स्मैश खेलकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि सीरीज़ के पहले तीन मैचों के लिए तेज़ गेंदबाज़ी में हमारे पास पुख़्ता विकल्प मौजूद रहें। क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे में टीम के साथ थोड़ा और वक़्त बिताने का यह बेहतरीन मौक़ा है।

"वनडे सीरीज़ में उन्होंने अपनी काबिलियत का नमूना तो पेश किया ही, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह था दबाव वाले हालात में उनका शांत रहकर प्रदर्शन करना।"

तीन वनडे मैचों में क्रिस्टियन क्लार्क ने सात विकेट लिए • AFP/Getty Images

इस दौरे पर मौजूद स्क्वॉड में मैट हेनरी, जैकब डफ़ी, ज़ैक फ़ॉल्क्स और काइल जेमीसन प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ हैं, जबकि जेम्स नीशम बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में टीम का हिस्सा हैं।

भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए न्यूज़ीलैंड टीम