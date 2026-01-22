मैच (29)
फ़ीचर्स

रिंकू ने भारत के फ़िनिशर के रूप में अपनी अहमियत दिखाई

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वापसी के मैच में उन्होंने 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए और T20 विश्व कप से मज़बूत दावेदारी पेश की

Hemant Brar
हेमंत बराड़
22-Jan-2026
2:12

हां या ना: अभिषेक शर्मा के लिए पावरप्ले में ही स्पिनर को अटैक पर लाना बेहतर विकल्प होता

नागपुर में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध पहले T20I में महज़ 35 गेंदों पर 84 रनों की आतिशी पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि उनके पास "बहुत अधिक शॉट्स नहीं हैं।" उनके इस बयान को महज़ विनम्रता नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभिषेक को शायद ही कभी रैंप, स्कूप या रिवर्स हिट जैसे अपरंपरागत शॉट्स आज़माते देखा जाता है, जो आज के दौर की T20 बल्लेबाज़ी की पहचान बन चुके हैं। इसके बावजूद, वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 190.92 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं।
यही समानता रिंकू सिंह के खेल में भी झलकती है, जिनकी 20 गेंदों में नाबाद 44 रनों की पारी ने बुधवार को भारत के स्कोर को मज़बूत फ़िनिश दिया। ESPNcricinfo के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर के कुल रनों में स्कूप, रैंप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स का योगदान महज़ एक प्रतिशत ही रहा है। पारंपरिक शॉट्स के बावजूद इस फ़ॉर्मैट में उनका स्ट्राइक रेट 165 का है, जो अभिषेक की तरह ही लाजवाब है।
जब मुक़ाबला पारी के अंतिम दो ओवरों में पहुंचता है, तो रिंकू का स्ट्राइक रेट उछलकर 287.83 पर जा टिकता है। पूर्ण सदस्य देशों के उन तमाम बल्लेबाज़ों में, जिन्होंने इन ओवरों के दौरान कम से कम 20 गेंदें खेली हैं, रिंकू का स्ट्राइक रेट सबसे बेमिसाल है। यदि सिर्फ़ 20वें ओवर की बात की जाए, तो उनका स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला 302.63 हो जाता है। इस मापदंड पर केवल सूर्यकुमार यादव (321.42) उनसे आगे हैं, मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि सूर्या जब अंतिम ओवर में होते हैं, तब वे अमूमन सेट हो चुके होते हैं। इसके विपरीत रिंकू को अक्सर क्रीज़ पर आते ही पहली गेंद से हमला करना पड़ता है।
नागपुर में भारत की 48 रनों की जीत में अभिषेक और रिंकू, दोनों ही सितारे बनकर उभरे, लेकिन रिंकू की यह पारी टीम के समीकरणों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जुलाई 2024 में डेब्यू के बाद से अभिषेक शर्मा ने इतनी निरंतरता के साथ विस्फोटक पारियां खेली हैं कि उनकी ताज़ा बल्लेबाज़ी अब एक सामान्य प्रक्रिया जैसी लगने लगी है। इसके उलट, रिंकू सिंह के लिए यह वापसी का मंच था। विश्व कप शुरू होने में महज़ 17 दिन शेष थे और इस पारी के ज़रिए उन्होंने चयनकर्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का काम किया।
मैच की परिस्थितियों पर गौर करें तो दूसरी पारी में भारी ओस की संभावना को देखते हुए भारत को एक विशाल स्कोर की दरकार थी। अभिषेक के तूफ़ान ने टीम को 12 ओवरों में ही 149 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया था, मगर उनके इसी जोखिम भरे अंदाज़ के कारण विकेटों का गिरना भी जारी रहा। जब रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, तब भारत 13.4 ओवरों में अपने पांच प्रमुख विकेट गंवाकर दबाव में नज़र आ रहा था।
रिंकू सिंह पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि वे मैदान पर ख़ुद को जितना संभव हो उतना शांत रखने का प्रयास करते हैं। खेल की गहरी समझ और धैर्य रखने की यह सीख उन्हें दिग्गज एमएस धोनी से मिली थी। हालांकि बुधवार के मुक़ाबले में परिस्थितियां कुछ अलग थीं और वे भी दबाव की तपिश महसूस कर रहे थे।
मुक़ाबले के बाद अपनी मानसिकता साझा करते हुए रिंकू ने कहा, "जब आप टीम से बाहर रहने के बाद वापसी करते हैं, तो ज़हन में थोड़ा दबाव ज़रूर होता है। मेरी रणनीति शुरुआत में सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान केंद्रित करने की थी ताकि मैं लय हासिल कर सकूं और बीच-बीच में बाउंड्री के मौक़े तलाशूं। मेरा मुख्य उद्देश्य अंत तक क्रीज़ पर टिके रहकर पारी को फ़िनिश करना था।"
रिंकू सिंह ने जिस अंदाज़ में इस चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया, उससे बेहतर इसकी पटकथा नहीं हो सकती थी। अपनी पहली बाउंड्री बटोरने से पहले उन्होंने सात गेंदों पर सात रन बनाए और यह बाउंड्री भी किसी दिखावटी शॉट से नहीं, बल्कि एक क्लासिक ऑफ़ ड्राइव से आई। जब पारी के तीन ओवर शेष थे, तब अक्षर पटेल दूसरे छोर पर मौजूद थे। इसके बाद रिंकू ने डेब्यू कर रहे क्रिस्टियन क्लार्क के ख़िलाफ़ अपने हाथ खोले। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को फ़ाइन लेग के ऊपर से सिक्सर के लिए भेजा और फिर एक वाइड गेंद को कवर्स के बीच से बाउंड्री की सैर कराई। इन दोनों ही शॉट्स में जोखिम कम था, लेकिन रिंकू महज़ 12 गेंदों पर 22 रन तक पहुंच गए थे।
हालांकि दो गेंद बाद ही अक्षर आउट हो गए और अब रिंकू के साथ सिर्फ़ पुछल्ले बल्लेबाज़ बचे थे। मैच में 13 गेंदें बाक़ी थीं और यही वह समय है जब रिंकू सबसे घातक साबित होते हैं, लेकिन यहां सावधानी की भी दरकार थी।
19वें ओवर की पहली वैध गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया ताकि अर्शदीप सिंह उन्हें स्ट्राइक वापस दे सकें। अर्शदीप जब अगली तीन गेंदों पर कोई संपर्क नहीं कर सके, तो लगा कि रिंकू से स्ट्राइक रोटेट करने में चूक हो गई है। लेकिन पांचवीं गेंद पर अर्शदीप को चौका मिल गया और दोनों ने आख़िरी गेंद पर रन न लेकर यह सुनिश्चित किया कि 20वें ओवर की पहली गेंद रिंकू ही खेलें।
कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर के लिए वह पल किसी कशमकश से कम नहीं था। सैंटनर और ईश सोढी के कोटे का एक-एक ओवर शेष था, लेकिन दोनों ही स्पिनर्स गेंद को रिंकू के पाले (लेग-साइड) में टर्न कराते हैं। नागपुर की छोटी स्क्वेयर बाउंड्री (66 मीटर) को देखते हुए सैंटनर ने स्पिन के साथ जुआ खेलना ठीक नहीं समझा, भले ही T20I में स्पिन के विरुद्ध रिंकू का स्ट्राइक रेट महज़ 113.79 ही क्यों न रहा हो।
ग्लैन फ़िलिप्स भी विकल्प नहीं थे क्योंकि वे पहले ही एक ओवर में 20 रन लुटा चुके थे। मजबूरन सैंटनर ने पेस की ओर रुख़ किया। चूंकि सभी फ्रंटलाइन तेज़ गेंदबाज़ अपने ओवर डाल चुके थे, इसलिए गेंद पार्ट-टाइम मीडियम पेसर डैरिल मिचेल को थमाई गई, जिन्होंने उस शाम गेंद को हाथ भी नहीं लगाया था। रिंकू, जो सीम गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ 180.30 की रफ़्तार से रन कूटते हैं, उन्होंने इस सुनहरे मौक़े को दोनों हाथों से लपका। मिचेल के उस ओवर में उन्होंने दो सिक्सर और दो चौकों की मदद से 21 रन बटोरकर भारत को एक लगभग अभेद्य स्कोर तक पहुंचा दिया।
पारी को इसी अंदाज़ में अंजाम तक पहुंचाने और तेज़ गेंदबाज़ों के परखच्चे उड़ाने के हुनर ने ही रिंकू की वापसी का रास्ता साफ़ किया है। दिसंबर में साउथ अफ़्रीका दौरे पर जब टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन के स्थान पर शुभमन गिल को तरजीह दी, तो विकेटकीपर जितेश शर्मा के लिए जगह बनाने के फेर में रिंकू को टीम से बाहर किया गया था, क्योंकि शिवम दुबे छठे गेंदबाज़ का विकल्प दे रहे थे। लेकिन जब गिल IPL 2025 वाली अपनी जादुई फ़ॉर्म (650 रन, 155.87 स्ट्राइक रेट) को दोबारा नहीं भुना सके, तो चयनकर्ता अपने पुराने भरोसेमंद फॉर्मूले पर लौट आए।
बुधवार के प्रदर्शन ने मुहर लगा दी है कि रिंकू पर दांव लगाना सही फ़ैसला था।
या फिर जैसा कि रिंकू का खु़द का मानना है और उनकी बाईं बांह पर गुदा टैटू भी गवाही देता है - "गॉड का प्लान"।
