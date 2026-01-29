संजू सैमसन के लिए अब आगे की राह बेहद मुश्किल

न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के आगाज़ से पहले तक सैमसन को विश्व कप के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर पहली पसंद माना जा रहा था। मगर महज़ तीन पारियों (10, 6 और 0 रन) ने उनके नाम पर सवालिया निशान लगा दिए। इसी बीच बैक अप के तौर पर मौजूद इशान किशन ने मिले मौकों को दोनों हाथों से लपका और तूफ़ानी पारियां ( दूसरे T20I में 76 और तीसरे में 13 गेंदों में 28 रन) खेलकर दावेदरी मज़बूत कर ली।

तिलक वर्मा की अनुपलब्धता की वजह से विशाखापत्तनम में एक बार फिर संजू और किशन आमने-सामने होते। हालांकि, तीसरे T20I में लगी मामूली चोट के चलते इशान किशन को अंतिम एकादश से बाहर बैठना पड़ा, जिससे सैमसन की क़िस्मत ने एक बार फिर साथ दिया और उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक और ज़रिया मिल गया।

मगर इस अवसर के साथ ही चुनौतियों का पहाड़ भी सामने था। कीवी टीम ने भारत के आगे 216 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसे पार पाना भारतीय टीम के इतिहास में अब तक का सबसे कठिन रन-चेज़ होने वाला था। टीम संयोजन में भी जोखिम साफ़ था; मैनेजमेंट ने किशन के स्थान पर अर्शदीप सिंह को तरजीह दी थी, जिसका अर्थ था कि भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम एक विशेषज्ञ खिलाड़ी कम था।

रही-सही कसर अभिषेक शर्मा के पहले ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने से पूरी हो गई। दुनिया के सबसे आक्रामक T20 बल्लेबाज़ों में शुमार अभिषेक का सस्ते में सिमटना संजू पर दबाव को दोगुना कर गया। यहां एक ठोस पारी न केवल संजू की जगह सुरक्षित करती, बल्कि उनके आलोचकों के मुंह पर ताला भी जड़ सकती थी। लेकिन 15 गेंदों में 24 रनों के अपने छोटे से सफ़र के दौरान संजू के बल्ले में वह पुरानी चमक और बेख़ौफ़ अंदाज़ नज़र नहीं आया।

जैकब डफ़ी की सटीक यॉर्कर के सामने उन्होंने रक्षात्मक रुख़ अपनाकर लेग साइड की ओर खेलकर अपनी पारी का आग़ाज़ किया। दो गेंद गुज़रने के बाद डफ़ी ने जब ऑफ़ स्टंप से बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी, तो संजू उसे भांपने से पहले ही क्रीज़ में काफ़ी गहरे जा चुके थे, जो उनके अस्थिर फुटवर्क की कहानी बयां कर रहा था।

आमतौर पर बल्लेबाज़ अपनी पसंदीदा लेंथ पर गेंद खिंचवाने या गेंदबाज़ की लय बिगाड़ने के इरादे से क्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मगर सैमसन के लिए यह कोई सोची-समझी रणनीति नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक 'ट्रिगर मूवमेंट' बन चुका है।

मैट हेनरी के सामने उन्होंने चंद मौक़ों पर कदम निकालकर तीन गेंदों में दो बार बाउंड्री ज़रूर बटोरी, लेकिन पूरी पारी के दौरान वह लगातार बैकफ़ुट पर ही दबते दिखे। कई दफ़ा तो आलम यह था कि उनका अगला पैर पॉपिंग क्रीज़ से भी काफ़ी पीछे चला जा रहा था।

उनके आउट होने का यह ढर्रा तीसरे T20I की याद दिला गया। उस मुक़ाबले में भी हेनरी की पहली ही गेंद पर वह क्रीज़ में बहुत पीछे और लेग साइड की तरफ़ झुक गए थे, जिससे उनका विकेट पूरी तरह एक्सपोज़ हो गया। गेंद बिल्कुल सटीक टप्पे पर गिरी और जब तक सैमसन संभलकर आगे आते, तब तक वह क्लीन बोल्ड हो चुके थे।

पांच पारियों में तीन शतक का सिलसिला अब बहुत पीछे छूटता हुआ दिखता है • Associated Press

शुरुआती T20I में भी उनके पवेलियन लौटने की कहानी कुछ जुदा नहीं थी। काइल जैमीसन की फुल लेंथ गेंद पर वह ज़रूरत से ज़्यादा पीछे हट गए थे। नतीजा यह हुआ कि फ्लिक करने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा ले उड़ी और शॉर्ट मिड-विकेट के हाथों में समा गई।

विशाखापत्तनम में उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ों का सामना तो कर लिया, पर मिचेल सैंटनर की फिरकी ने उनकी कमज़ोरी भांपने में वक़्त नहीं लगाया। सैमसन एक बार फिर बैकफ़ुट पर दबे, और चूंकि वह पहले से ही लेग स्टंप की ओर काफ़ी हट चुके थे, तो विकेट के सामने कोई अवरोध नहीं बचा। गेंद सही टप्पे पर गिरकर अपनी लाइन पर रही, बल्ले के बाहरी किनारे को छकाते हुए सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। बाहर जाते वक्त संजू के चेहरे पर छाए मायूसी के बादल सब कुछ बयां कर रहे थे; उन्हें इल्म था कि हाथ आया एक और सुनहरा अवसर वह गंवा चुके हैं।

यदि संजू को अंतिम एकादश से बाहर किया जाता है, तो यह उनके लिए किसी गहरे ज़ख्म से कम नहीं होगा। 2024 के अंत में पांच पारियों के भीतर तीन शानदार शतक जड़कर उन्होंने सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर अपनी धाक जमाई थी। मगर 2025 एशिया कप से ठीक पहले शुभमन गिल को अभिषेक के जोड़ीदार के रूप में आज़माया गया और सैमसन को मध्यक्रम में धकेल दिया गया। अभी वह इस नई ज़िम्मेदारी में खु़द को ढाल ही रहे थे कि मैनेजमेंट ने गिल के प्रयोग से हाथ खींच लिए और संजू को फिर से पारी की शुरुआत करने भेज दिया। T20 जैसे अनिश्चित फ़ॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए बार-बार बैटिंग पोज़िशन का बदला जाना सबसे घातक साबित होता है।