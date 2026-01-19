आंकड़े : न्यूज़ीलैंड ने भारत में बनाया इतिहास; कोहली ने तेंदुलकर को पीछे छोड़ा

ESPNcricinfo Ltd

4 - भारत के ख़िलाफ़ मिचेल के चारों वनडे शतक भारत में ही आए हैं। भारत में भारत के ख़िलाफ़ वनडे क्रिकेट में उनसे ज़्यादा शतक सिर्फ़ एबी डिविलियर्स के नाम हैं, जिन्होंने पांच शतक लगाए हैं। भारत में मिचेल की पिछली पांच वनडे पारियों में चार शतक और एक 80 रन की पारी शामिल है। इसी के साथ वह भारत में भारत के ख़िलाफ़ लगातार पांच पारियों में पचास या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन गए हैं।

54 - पारियों में मिचेल ने वनडे क्रिकेट में अपने नौ शतक पूरे किए। उनसे कम पारियों में नौवां वनडे शतक केवल तीन बल्लेबाज़ों ने लगाया है। इमाम उल हक़ ने 48 पारियों में, हाशिम अमला ने 52 पारियों में और क्विंटन डी कॉक ने 53 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की।

1 - न्यूज़ीलैंड ने भारत में भारत के ख़िलाफ़ पुरुषों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज़ में अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले उनके सातों प्रयास असफल रहे थे। इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने उन सभी 13 देशों में वनडे फ़ॉर्मैट में द्विपक्षीय सीरीज़ जीत ली है, जहां वह अब तक खेल चुका है।

67.62 - इस सीरीज़ से पहले न्यूज़ीलैंड और भारत की टीमों में प्रति खिलाड़ी औसत वनडे कैप्स का अंतर 67.62 था। यह तीन या उससे अधिक पूरे हुए मैचों वाली किसी भी पुरुषों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज़ में छठा सबसे बड़ा अंतर है।

सीरीज़ से पहले भारत ने जिन 13 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा, उनके पास कुल 1256 वनडे खेलने का अनुभव था। वहीं न्यूज़ीलैंड के 12 खिलाड़ियों के खाते में कुल 348 वनडे मैच थे, जिनमें दो डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी शामिल थे।

नों के लिहाज़ से, यानी प्रति खिलाड़ी औसत वनडे रनों के आधार पर, सीरीज़ से पहले भारत और न्यूज़ीलैंड की टीमों के बीच अंतर 2125.58 का था। यह किसी भी वनडे द्विपक्षीय सीरीज़ में दूसरा सबसे बड़ा अंतर है। इससे आगे 2007 में भारत के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की घरेलू सीरीज़ के दौरान 2609.34 का अंतर दर्ज किया गया था। अक्तूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की हालिया सीरीज़ हार इसी सूची में तीसरे स्थान पर है, जहां यह अंतर 2032.51 था।

इस सीरीज़ से पहले न्यूज़ीलैंड की गेंदबाज़ी में भी अनुभव की कमी साफ़ दिख रही थी। उनके किसी भी गेंदबाज़ के नाम 50 या उससे ज़्यादा वनडे विकेट नहीं थे। सीरीज़ की शुरुआत में उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज़ माइकल ब्रेसवेल थे, जिनके नाम 37 वनडे विकेट थे।

124 - इंदौर में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 124 रन बनाए। यह वनडे क्रिकेट में दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए हारने वाले मैचों में उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। यह वनडे क्रिकेट में हारने वाली टीम में कोहली का केवल नौवां शतक है, जिनमें से पांच लक्ष्य का पीछा करते हुए आए हैं।

35 - कोहली ने वनडे क्रिकेट में कुल 35 मैदानों पर शतक लगाया है। रविवार को इंदौर इस सूची में शामिल हुआ। यह किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा मैदानों पर लगाए गए वनडे शतकों का रिकॉर्ड है। इस मामले में कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 34 अलग-अलग मैदानों पर वनडे शतक लगाए थे।