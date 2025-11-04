रउफ़ पर लगा दो मैचों का बैन, सूर्यकुमार-बुमराह को मिले डिमेरिट अंक
साहिबज़ादा फ़रहान को भी मिला डिमेरिट अंक, अर्शदीप सिंह पाए गए निर्दोष
हारिस रउफ़ ने मंगलवार को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहला वनडे नहीं खेला और अब वह दूसरा मैच भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह ICC के प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। उन्हें दो अलग-अलग मामलों में कुल चार डिमेरिट अंक मिले हैं। दोनों एशिया कप के दौरान भारत के ख़िलाफ़ खेले गए मैचों 14 सितम्बर और 28 सितम्बर में हुए।
दोनों ही मौक़ों पर रउफ़ ने ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन किया, जो खेल की साख को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। रउफ़ ने दोनों ही आरोप स्वीकार नहीं किए, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई हुई और बाद में उन पर कार्रवाई की गई। 24 महीनों के भीतर चार डिमेरिट अंक होने पर स्वत: दो मैचों का प्रतिबंध लागू हो जाता है।
रउफ़ पर कार्रवाई एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए तीनों मैचों में हुई कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में से एक थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी 14 सितम्बर को भारत की जीत के बाद दिए गए बयान के कारण इसी अनुच्छेद के तहत दो डिमेरिट अंक दिए गए।
हालांकि ESPNcricinfo ने उस समय इन कार्रवाइयों की रिपोर्ट की थी, लेकिन आईसीसी ने आधिकारिक रूप से इन्हें आज ही सार्वजनिक किया। यानी टूर्नामेंट खत्म होने के पांच हफ़्ते बाद। साहिबज़ादा फ़रहान को भी 14 सितम्बर के मैच में किए गए कृत्य के लिए चेतावनी और एक डिमेरिट अंक दिया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह को फ़ाइनल में एक इशारे के कारण एक अंक मिला। इसी बीच, अर्शदीप सिंह पर अनुच्छेद 2.6 के तहत अशोभनीय या अपमानजनक इशारा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया।
ये सभी मामले दुबई में खेले गए एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीन तनावपूर्ण मैचों से जुड़े हैं, जिनमें राजनीतिक तनाव मैदान तक पहुंच गया। तीनों मैचों में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने इसे "खेल की भावना के ख़िलाफ़" बताया। यादव ने जवाब में कहा कि कुछ बातें "खेलभावना से भी बड़ी होती हैं"।
दोनों टीमों के बीच बढ़ते तनाव के चलते पाकिस्तान ने एशिया कप से हटने की धमकी तक दे दी थी। उन्होंने मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोकने का आरोप लगाया, जिसे ICC ने नकार दिया। इस विवाद के कारण पाकिस्तान और UAE के बीच मैच एक घंटे से अधिक देर से शुरू हुआ, जिसके बाद PCB और ICC के बीच स्थिति स्पष्ट की गई।
टूर्नामेंट एक रोमांचक मुक़ाबले के साथ समाप्त हुआ जो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला एशिया कप फ़ाइनल भी था। भारत ने आख़िरी ओवर में यह मैच जीता, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ACC अध्यक्ष और PCB चेयरमैन मोसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इंकार कर दिया जो ख़ुद इसे देना चाहते थे। लंबे विलंब के बाद भारत ने ट्रॉफ़ी के बिना ही पोडियम पर जश्न मनाया। समझा जाता है कि ट्रॉफ़ी अब तक भारतीय टीम को नहीं सौंपी गई है।
रउफ़ साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच से खेलने के लिए उपलब्ध होंगे, जो इस समय फैसलाबाद में खेली जा रही है।
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं. @Danny61000