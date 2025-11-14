घरेलू टेस्ट में चार स्पिनरों की रणनीति के साथ नए साहसी दौर में भारत का प्रवेश

टेस्ट की सुबह जब पिच का नज़ारा सामने आया तो साफ़ हो गया कि तीसरे तेज़ गेंदबाज़ की ज़रूरत नहीं थी। यानी डर सच साबित हो रहा था। भारत के पास नंबर 8 तक बल्लेबाज़ी होने के बावजूद कुलदीप की जगह पर खतरा मंडरा रहा था।

जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, वे खुद भी एक तरह का प्रयोग ही रहे हैं। बी साई सुदर्शन 1980 के दशक के अंत में डब्ल्यूवी रमन के बाद ऐसे पहले स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने 40 से नीचे की फ़र्स्ट-क्लास औसत के साथ भारत के लिए टेस्ट खेले हैं। उन्होंने इंग्लैंड में डेब्यू किया, एक टेस्ट के बाद बाहर हुए, लेकिन उसके बाद खेले गए सात टेस्ट में से पांच में शामिल रहे। इस दौरान 30.33 की औसत के साथ वह इस अवधि में खेले गए भारतीय विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों में सबसे कम औसत वाले रहे।

हम चोट की संभावना को लगभग ख़ारिज कर सकते हैं क्योंकि भारत ने साई सुदर्शन की जगह किसी अन्य विशेषज्ञ बल्लेबाज़, जैसे देवदत्त पडीक्कल को नहीं चुना। उनकी जगह एक ऑलराउंडर लाए जाने का मतलब है कि भारत एक ऐसा प्रयोग शुरू कर रहा है जो अनोखा तो है, पर अव्यावहारिक नहीं। विशेषज्ञ पहले भी कह चुके हैं कि वॉशिंगटन में इतना कौशल है कि वह ऊपरी क्रम में बैटिंग कर सकते हैं।

भारत ने तय किया है कि इसे आज़माने का सही समय यही है क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर प्रयोग असफल भी होता है तो उनकी कमी को कवर करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। अक्षर, जिनकी बल्लेबाज़ी औसत 35.88 है, नंबर 8 पर एक मजबूत विकल्प हैं। लेकिन अगर वॉशिंगटन शीर्षक्रम बल्लेबाज़ के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इसका फायदा बेहद बड़ा होगा। भारत की टीम संयोजन के लिए यह लचीलापन अद्भुत साबित हो सकता है।