पसली में चोट के चलते रबाडा पहले टेस्ट से बाहर
पहले टेस्ट में कॉर्बिन बॉश ने रबाडा की जगह ली, उनके अलावा मेहमान टीम के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में मार्को यानसन और वियान मुल्डर शामिल हैं
कगिसो रबाडा को मंगलवार को साउथ अफ़्रीका के अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी थी जिसके चलते उन्हें कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट से बाहर होना पड़ा। अगले सप्ताह गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
ESPNcricinfo को पता चला है कि जिस दिन रबाडा को चोट लगी थी उस दिन उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। हालांकि उन्होंने बुधवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था लेकिन गुरुवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में वह शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद मैच के दिन की सुबह उनका फ़िटनेस टेस्ट भी हुआ लेकिन इस दौरान उन्हें असहज महसूस हुआ जिसके बाद उनके मैच से बाहर होने का फ़ैसला लिया गया।
इस दौरे से पहले तीन टेस्ट खेल चुके कॉर्बिन बॉश को साउथ अफ़्रीका के एकादश में रबाडा की जगह शामिल किया गया। बॉश पाकिस्तान के दौरे पर भी साउथ अफ़्रीका के दल का हिस्सा थे लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौक़ा नहीं मिला था। वह अब वियान मुल्डर और मार्का यानसन के साथ साउथ अफ़्रीका के एकादश में तीसरे तेज़ गेंदबाज़ हैं।
साउथ अफ़्रीका के पास दल में इनके अलावा एक भी तेज़ गेंदबाज़ नहीं है, लुंगी एन्गिडी को पाकिस्तान और फिर भारत दौरे पर भी दल में नहीं चुना गया। रबाडा की चोट के बावजूद अभी विकल्प की घोषणा नहीं हुई है।
अगले टेस्ट के बाद साउथ अफ़्रीका आगामी पांच सप्ताह में भारत में तीन वनडे और पांच T20I भी खेलेगी। अभी तक साउथ अफ़्रीका ने सफ़ेद गेंद सीरीज़ के लिए अपने दल की घोषणा नहीं की है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले T20 विश्व कप को मद्देनज़र रखते हुए साउथ अफ़्रीका प्राथमिक T20I दल चुनेगी। रबाडा के T20I दल के हिस्सा होने की संभावना है।
फ़िरदौस मूंडा ESPNcricinfo की साउथ अफ़्रीकी संवाददाता हैं।