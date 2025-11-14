पसली में चोट के चलते रबाडा पहले टेस्ट से बाहर

ESPNcricinfo को पता चला है कि जिस दिन रबाडा को चोट लगी थी उस दिन उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। हालांकि उन्होंने बुधवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था लेकिन गुरुवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में वह शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद मैच के दिन की सुबह उनका फ़िटनेस टेस्ट भी हुआ लेकिन इस दौरान उन्हें असहज महसूस हुआ जिसके बाद उनके मैच से बाहर होने का फ़ैसला लिया गया।

इस दौरे से पहले तीन टेस्ट खेल चुके कॉर्बिन बॉश को साउथ अफ़्रीका के एकादश में रबाडा की जगह शामिल किया गया। बॉश पाकिस्तान के दौरे पर भी साउथ अफ़्रीका के दल का हिस्सा थे लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौक़ा नहीं मिला था। वह अब वियान मुल्डर और मार्का यानसन के साथ साउथ अफ़्रीका के एकादश में तीसरे तेज़ गेंदबाज़ हैं।

साउथ अफ़्रीका के पास दल में इनके अलावा एक भी तेज़ गेंदबाज़ नहीं है, लुंगी एन्गिडी को पाकिस्तान और फिर भारत दौरे पर भी दल में नहीं चुना गया। रबाडा की चोट के बावजूद अभी विकल्प की घोषणा नहीं हुई है।