ग्रेम स्मिथ : साउथ अफ़्रीका को भारत में अच्छी शुरुआत करनी होगी

स्मिथ ने मुंबई में SA20 कार्यक्रम के दौरान कहा, "मुझे उम्मीद है कि कोलकाता में पहले टेस्ट में रन बनेंगे क्योंकि वहां पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी रहती है। और वहां का मैदान भी भरा रहता है तो यह माहौल साउथ अफ़्रीका के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के दौरों पर अच्छी शुरुआत करना ज़रूरी होता है। अग़र आप उपमहाद्वीप में शुरुआत में पिछड़ जाते हैं तो वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाज़ों को ख़ास तौर पर अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी लेनी होगी।"

"साउथ अफ़्रीकी टीम निश्चित तौर पर इसकी तैयारी कर रही होगी कि वह स्पिन का कैसे सामना करेंगे लेकिन शीर्ष तीन के बल्लेबाज़ों को टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी होगी। क्योंकि अग़र आप शुरुआत में दो-तीन विकेट गंवा देते हैं और तब स्पिनर आक्रमण पर आते हैं तो इससे ख़राब कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि तब आप मुक़ाबले में काफ़ी पिछड़ जाते हैं।

डु प्लेसी स्मिथ से सहमत दिखे और उन्होंने कहा कि बल्ले से रन निकलने पर साउथ अफ़्रीका सीरीज़ की अच्छी शुरुआत कर पाएगा।

डु प्लेसी ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में आपके सीरीज़ जीतने की सबसे बेहतर संभावना तब होती है जब आप सीरीज़ की अच्छी शुरुआत करते हैं। ख़ास तौर पर जब एक बल्लेबाज़ी के इकाई के रूप में आप रन बनाते हैं तो आपके दिमाग़ में परिस्थितियां हावी नहीं हो पातीं। तब शुरुआत में रन न बन पाने के दबाव की तुलना में बाक़ी सीरीज़ अच्छी जाती है।"

डु प्लेसी ने कहा, "पिछले 12-14 महीनों में खिलाड़ियों ने उपमहाद्वीप में अच्छी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान में उन्होंने जीत भी दर्ज की। तो मुझे उम्मीद है कि यहां विकेट स्पिन को मदद होंगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। लेकिन मुझे लगता है कि पहला टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यही सीरीज़ में हमारे आगे की दिशा तय करेगा कि हम अच्छा करेंगे या ख़राब।"

"... और जिस तरह से हार्मर ने गेंदबाज़ी की, आप उनके भीतर आत्मविश्वास को देख सकते हैं। और दूसरे छोर पर उनके पास केशव महाराज होंगे जो कि इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों में से एक हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह जोड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी।"

"गेंदबाज़ी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें काफ़ी क़रीब हैं। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गेंदबाज़ विपक्षी टीम पर दबाव बना पाएं तो यह ज़रूरी है कि आपके पास बोर्ड पर बड़े रन बनाने की क्षमता हो। और मुझे लगता है कि यह दोनों टीमों की असल परीक्षा होगी। साउथ अफ़्रीकी टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पहली बार भारत आए हैं और ऐसे में उनके कंधों पर बोझ कम होगा। ऐसी स्थिति में आप ताज़ी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं।"