ग्रेम स्मिथ : साउथ अफ़्रीका को भारत में अच्छी शुरुआत करनी होगी

डु प्लेसी ने सहमति प्रदान की तो वहीं अमला ने कहा कि बल्लेबाज़ी दोनों टीमों में अंतर पैदा करेगी

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
12-Nov-2025 • 1 hr ago
Temba Bavuma checked out the Eden Gardens pitch, Kolkata, November 11, 2025

साउथ अफ़्रीका को 2010 के बाद से ही भारत में पहली टेस्ट जीत का इंतज़ार है  •  Associated Press

14 नवंबर से भारत के ख़िलाफ़ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए ग्रेम स्मिथ, हाशिम अमला और फ़ाफ़ डु प्लेसी का मानना है कि साउथ अफ़्रीका के मौजूदा बल्लेबाज़ भारत को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अमला ने कहा कि दोनों टीमों की गेंदबाज़ी काफ़ी मज़बूत है तो वहीं स्मिथ ने कहा कि साउथ अफ़्रीका के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों को अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी लेनी होगी। अमला ने यह भी कहा कि उनके दल में मौजूद कुछ कम अनुभवी बल्लेबाज़ों की मौजूदगी का फ़ायदा साउथ अफ़्रीका को हो सकता है क्योंकि उनके कंधों पर पिछले दौरों का बोझ नहीं होगा। साउथ अफ़्रीका ने 2010 के बाद से भारत में एक भी टेस्ट और 2000 के बाद से एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है।
2015 और 2019 के पिछले दो भारत दौरों पर साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ों को स्पिनर्स के ख़िलाफ़ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस बार कोलकाता में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में स्पिनर्स को मदद मिलने से पहले परिस्थिति तेज़ गेंदबाज़ों के अनुकूल रहने की संभावना है और पिच से उछाल और रिवर्स स्विंग प्राप्त होने की भी उम्मीद है।
स्मिथ ने मुंबई में SA20 कार्यक्रम के दौरान कहा, "मुझे उम्मीद है कि कोलकाता में पहले टेस्ट में रन बनेंगे क्योंकि वहां पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी रहती है। और वहां का मैदान भी भरा रहता है तो यह माहौल साउथ अफ़्रीका के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के दौरों पर अच्छी शुरुआत करना ज़रूरी होता है। अग़र आप उपमहाद्वीप में शुरुआत में पिछड़ जाते हैं तो वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाज़ों को ख़ास तौर पर अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी लेनी होगी।"
"साउथ अफ़्रीकी टीम निश्चित तौर पर इसकी तैयारी कर रही होगी कि वह स्पिन का कैसे सामना करेंगे लेकिन शीर्ष तीन के बल्लेबाज़ों को टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी होगी। क्योंकि अग़र आप शुरुआत में दो-तीन विकेट गंवा देते हैं और तब स्पिनर आक्रमण पर आते हैं तो इससे ख़राब कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि तब आप मुक़ाबले में काफ़ी पिछड़ जाते हैं।
"मुझे लगता है कि साउथ अफ़्रीका यहां अच्छे गेंदबाज़ी आक्रमण के साथ पहुंचा है, ख़ास तौर पर स्पिन विभाग में (केशव) महाराज और (साइमन) हार्मर निश्चित तौर पर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। उनके पास गेंद को टर्न कराने की क्षमता है जो कि उन्हें विकेट टेकिंग विकल्प बनाता है और फिर (कगिसो) रबाडा रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टेम्बा (बवूमा) के पास काफ़ी अच्छे स्पिन विकल्प हैं।"
डु प्लेसी स्मिथ से सहमत दिखे और उन्होंने कहा कि बल्ले से रन निकलने पर साउथ अफ़्रीका सीरीज़ की अच्छी शुरुआत कर पाएगा।
डु प्लेसी ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में आपके सीरीज़ जीतने की सबसे बेहतर संभावना तब होती है जब आप सीरीज़ की अच्छी शुरुआत करते हैं। ख़ास तौर पर जब एक बल्लेबाज़ी के इकाई के रूप में आप रन बनाते हैं तो आपके दिमाग़ में परिस्थितियां हावी नहीं हो पातीं। तब शुरुआत में रन न बन पाने के दबाव की तुलना में बाक़ी सीरीज़ अच्छी जाती है।"
जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद साउथ अफ़्रीका पाकिस्तान में 1-1 से सीरीज़ बराबर करने के बाद भारत पहुंच रही है। इससे पिछली बार साउथ अफ़्रीका ने उपमहाद्वीप का दौरा एक साल पहले किया था जब उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ 2-0 से जीता था।
डु प्लेसी ने कहा, "पिछले 12-14 महीनों में खिलाड़ियों ने उपमहाद्वीप में अच्छी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान में उन्होंने जीत भी दर्ज की। तो मुझे उम्मीद है कि यहां विकेट स्पिन को मदद होंगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। लेकिन मुझे लगता है कि पहला टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यही सीरीज़ में हमारे आगे की दिशा तय करेगा कि हम अच्छा करेंगे या ख़राब।"
इस दौरे के लिए साउथ अफ़्रीका के स्पिन आक्रमण में महाराज, हार्मर और सेनुरन मुथुसामी होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में कुल 33 विकेट लिए। अमला के अनुसार साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ों ने जिस तरह से पाकिस्तान में स्पिन का सामना किया वह भारत दौरे के लिए स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छी तैयारी थी।
"... और जिस तरह से हार्मर ने गेंदबाज़ी की, आप उनके भीतर आत्मविश्वास को देख सकते हैं। और दूसरे छोर पर उनके पास केशव महाराज होंगे जो कि इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों में से एक हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह जोड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी।"
"गेंदबाज़ी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें काफ़ी क़रीब हैं। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गेंदबाज़ विपक्षी टीम पर दबाव बना पाएं तो यह ज़रूरी है कि आपके पास बोर्ड पर बड़े रन बनाने की क्षमता हो। और मुझे लगता है कि यह दोनों टीमों की असल परीक्षा होगी। साउथ अफ़्रीकी टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पहली बार भारत आए हैं और ऐसे में उनके कंधों पर बोझ कम होगा। ऐसी स्थिति में आप ताज़ी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं।"
जिन आठ खिलाड़ियों ने भारत में अब तक एक भी टेस्ट नहीं खेला है उनमें रायन रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, टॉनी डीज़ॉर्ज़ी और काइल वेरेन जैसे प्रमुख बल्लेबाज़ शामिल हैं। अग़र डी ज़ॉर्ज़ी और रिकलटन पाकिस्तान के दौरे के अपने प्रदर्शन को दोहरा पाते हैं जहां दोनों ने 50 से अधिक की औसत से रन बनाए थे, तो उनका निचला क्रम और गेंदबाज़ी आक्रमण ज़रूर इस शुरुआत को भुनाने की कोशिश करेगा।
विशाल दीक्षित ESPNcricinfo के सहायक एडिटर हैं।

