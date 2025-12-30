ICC T20I रैंकिंग : शीर्ष 5 के क़रीब पहुंची शेफ़ाली, रेणुका
बल्लेबाज़ों में शेफ़ाली को हुआ है चार स्थानों का लाभ तो वहीं गेंदबाज़ों में आठ स्थान ऊपर आई हैं रेणुका
भारत की ओपनिंग बल्लेबाज़ शेफ़ाली वर्मा और स्विंग गेंदबाज़ रेणुका सिंह ICC की T20I बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी रैंकिंग में क्रमशः छठे स्थान पर पहुंच गई हैं।
श्रीलंका के ख़िलाफ़ चल रही द्विपक्षीय सीरीज़ में शेफ़ाली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ हैं। उनके 236 रन दूसरे नंबर पर मौजूद स्मृति मांधना के 120 रनों से क़रीब दोगुने हैं। रेणुका भी सीरीज़ की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ों में शामिल हैं। उनके चार विकेट साथियों दीप्ति शर्मा, वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी के बराबर हैं।
शेफ़ाली ने दूसरे, तीसरे और चौथे T20I में क्रमशः 69*, 79* और 79 रन बनाकर चार स्थान की छलांग लगाई। वहीं रेणुका ने आठ स्थान की उछाल के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया, जहां वह साउथ अफ़्रीका की न्कुलेको म्लाबा के साथ हैं। इसमें ख़ास भूमिका उनकी सीरीज़ के तीसरे मैच में 21 रन देकर चार विकेट की शानदार गेंदबाज़ी की रही। दीप्ति पिछले हफ़्ते गेंदबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुकी हैं। शेफ़ाली और रेणुका दोनों ने इस सीरीज़ में एक-एक प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड भी जीता है। भारत सीरीज़ में 4-0 से आगे है और आख़िरी मैच मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।
अगर भारत मंगलवार को जीत दर्ज करता है, तो यह उनका T20I में तीसरा 5-0 से सीरीज़ जीतने का मौक़ा होगा। इससे पहले भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज़ और पिछले साल बांग्लादेश में 5-0 से सीरीज़ जीती थी। हालांकि, श्रीलंका ने इससे पहले कभी भी 5-0 से कोई T20I सीरीज़ नहीं गंवाई है।