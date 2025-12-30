ICC T20I रैंकिंग : शीर्ष 5 के क़रीब पहुंची शेफ़ाली, रेणुका

अगर भारत मंगलवार को जीत दर्ज करता है, तो यह उनका T20I में तीसरा 5-0 से सीरीज़ जीतने का मौक़ा होगा। इससे पहले भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज़ और पिछले साल बांग्लादेश में 5-0 से सीरीज़ जीती थी। हालांकि, श्रीलंका ने इससे पहले कभी भी 5-0 से कोई T20I सीरीज़ नहीं गंवाई है।