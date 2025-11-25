मैच (10)
IND vs SA (1)
Tri-Series U19 (IND) (1)
Sheffield Shield (3)
WBBL (1)
NPL (1)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
Abu Dhabi T10 (2)
ख़बरें

2026 T20 विश्व कप में 15 फरवरी को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

ESPNcricinfo को पता चला है कि भारत-पाकिस्तान के ग्रुप में USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स को रखा गया है।

Suryakumar Yadav and Salman Agha ahead of the toss, India vs Pakistan, Asia Cup final, Dubai, September 28, 2025

2025 एशिया कप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैचों में गर्म रहा था माहौल  •  AFP/Getty Images

2026 T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 15 फरवरी को कोलंबो में होगी। टूर्नामेंट के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा मंगलवार को ICC मुंबई में करेगी। 2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी गर्म माहौल में मैच खेले गए थे और इसके बाद ये दोनों टीमें पहली बार भिड़ती हुई नजर आएंगी। ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा जो टूर्नामेंट में भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच होगा।
ESPNcricinfo को पता चला है कि भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में USA, नीदरलैंड और नामीबिया को रखा गया है। 7 फरवरी को मुंबई में भारत अपना पहला ग्रुप स्टेज मैच USA के ख़िलाफ़ खेलेगा और यही टूर्नामेंट का पहला दिन भी होगा। 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया, फिर पाकिस्तान और 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ आख़िरी ग्रुप स्टेज मैच खेलेंगे। ग्रुप स्टेज के दौरान टूर्नामेंट में प्रति दिन तीन मैच खेले जाएंगे।
7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले 2026 T20 विश्व कप को भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान अपने सारे मैच कोलंबो या कैंडी में खेल सकता है। फ़ॉर्मेट को 2024 जैसा ही रखा गया है जिसमें 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर -8 में प्रवेश करेंगी जहां फिर से उन्हें दो ग्रुपों में बांटा जाएगा। सुपर-8 के ग्रुपों में टॉप-2 पर रहने वाली टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाएंगी।
यदि भारत ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ता है तो उनके सुपर-8 के तीन मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। यदि वे अंतिम-4 में पहुंचे तो उनका सेमीफ़ाइनल मुंबई में होगा। ऐसा समझा जा रहा है कि ICC ने कोलंबो या कोलकाता को दूसरे सेमीफ़ाइनल के लिए विकल्प में रखा है जिसका निर्णय इस बार पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका या पाकिस्तान में से कोई सेमीफ़ाइनल में पहुंच रहा है या नहीं। यदि पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंचा तो इसे कोलंबो में खेला जाएगा अन्यथा फ़ाइनल अहमदाबाद में होगा।
मेज़बान भारत और श्रीलंका के अलावा T20 विश्व कप में भाग लेने वाली अन्य 18 टीमें हैं: अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका, USA, वेस्टइंडीज़, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE।
भारत मौजूदा डिफ़ेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2024 टी20 विश्व कप के फ़ाइनल में बारबाडोस में साउथ अफ़्रीका को हराकर खिताब जीता था।
PakistanIndiaICC Men's T20 World Cup

नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback