मैच (10)
महिला विश्व कप (2)
ईरानी कप (1)
IND v WI (1)
NZ vs AUS (1)
Sheffield Shield (3)
IND-A vs AUS-A (1)
AFG vs BAN (1)
ख़बरें

विश्व कप मुक़ाबले से पहले भारत और पाकिस्तान का मूड -"पूरा ध्यान सिर्फ़ क्रिकेट पर है"

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और भारत के गेंदबाज़ी कोच आविष्कार साल्वी ने रविवार के मुक़ाबले से पहले दोनों देशों के बीच तनाव पर कोई भी बयान नहीं दिया

Andrew Fidel Fernando
एंड्रयू फिदेल फर्नांडो
04-Oct-2025 • 3 hrs ago
महिला विश्व कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुक़ाबला शायद इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मुक़ाबला होगा। हालांकि दोनों टीमों ने यह सुनुश्चित कर दिया है कि उनका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ़ क्रिकेट पर होगा।
पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान के नज़रिए से भारत कोई अलग टीम नहीं है। उन्होंने पिछले मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच अच्छे संबंधों का भी संक्षिप्त रूप में जिक्र किया।
भारत के गेंदबाज़ी कोच आविष्कार साल्वी ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में "सिर्फ़ क्रिकेट पर ही ध्यान दिया जाता है"। इस मैच से पहले अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एकदूसरे से हाथ मिलाएंगे या नहीं। एशिया कप के दौरान भारतीय पुरूष टीम ने हाथ नहीं मिलाने का फ़ैसला लिया था। हालांकि BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। दोनों टीमों ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित रखने का अनुरोध भी किया।
हालांकि सना ने पिछले टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों के बीच दोस्ताना संबंधों पर संक्षेप में बात की। उदाहरण के लिए 2022 वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड में कई भारतीय खिलाड़ी उस समय की पाकिस्तान कप्तान बिस्माह मारूफ़ की छह महीने की बेटी के साथ बातचीत करते देखे गए थे। साथ ही खिलाड़ियों ने बच्चे के साथ काफ़ी खेल-कूद भी की थी, जो उस टूर्नामेंट के सबसे दिल छू लेने वाले पलों में से एक
तब से दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत के पुरुष खिलाड़ी पहले के एशिया कप में पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते देखे गए थे, लेकिन पिछले संस्करण में ऐसा नहीं हुआ।
सना ने भारत के ख़िलाफ़ मैच से एक दिन पहले कहा, "हमारी सभी टीमों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम खेल की भावना के भीतर सब कुछ करने की कोशिश करेंगे।
"पिछली बार बिस्माह की बेटी के इर्द-गिर्द जो तस्वीरें ली गई थीं, वह काफ़ी अच्छे थे। और हर कोई इसे देखकर खु़श होता है। लेकिन जाहिर है कि हमारा ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए जिसके लिए हम यहां हैं - खेलने के लिए।"
दोनों टीमों ने ज़ोर देकर कहा कि वे इस समय की राजनीति को नजरअंदाज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सना ने पाकिस्तान टीम के माहौल के बारे में कहा, "हम यहां 20-22 लोगों का परिवार हैं। हम अपने बबल के बाहर क्या हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते। हमें क्रिकेट के बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ल्ड कप वह चीज़ है जिसका हर खिलाड़ी इंतजार करता है, इसलिए हम बस उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिसके लिए हम यहां आए हैं।"
मैच से एक दिन पहले साल्वी की टिप्पणियां भी इसी भावना को दोहराती हैं। उन्होंने कहा, " हम पूरी तरह से सिर्फ़ क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ मैच खेलें। हम चाहते हैं कि वे इसे सिर्फ़ एक साधारण मैच की तरह खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप एक लंबा अभियान है। कई मैच आने वाले हैं।"
Fatima SanaAavishkar SalviPakistan WomenIndia Women

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback