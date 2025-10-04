विश्व कप मुक़ाबले से पहले भारत और पाकिस्तान का मूड -"पूरा ध्यान सिर्फ़ क्रिकेट पर है"

तब से दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत के पुरुष खिलाड़ी पहले के एशिया कप में पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते देखे गए थे, लेकिन पिछले संस्करण में ऐसा नहीं हुआ।

सना ने भारत के ख़िलाफ़ मैच से एक दिन पहले कहा, "हमारी सभी टीमों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम खेल की भावना के भीतर सब कुछ करने की कोशिश करेंगे।

"पिछली बार बिस्माह की बेटी के इर्द-गिर्द जो तस्वीरें ली गई थीं, वह काफ़ी अच्छे थे। और हर कोई इसे देखकर खु़श होता है। लेकिन जाहिर है कि हमारा ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए जिसके लिए हम यहां हैं - खेलने के लिए।"

दोनों टीमों ने ज़ोर देकर कहा कि वे इस समय की राजनीति को नजरअंदाज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सना ने पाकिस्तान टीम के माहौल के बारे में कहा, "हम यहां 20-22 लोगों का परिवार हैं। हम अपने बबल के बाहर क्या हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते। हमें क्रिकेट के बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ल्ड कप वह चीज़ है जिसका हर खिलाड़ी इंतजार करता है, इसलिए हम बस उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिसके लिए हम यहां आए हैं।"