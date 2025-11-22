मैच (24)
फ़ीचर्स

मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय गेंदबाज़ों ने दिखाया अपना कौशल

गुवाहाटी की पिच, कोलकाता से बहुत अलग थी और गेंदबाज़ों को विकेट लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा

Karthik Krishnaswamy
कार्तिक कृष्णस्वामी
22-Nov-2025 • 3 hrs ago
1:35

हां या ना: गुवाहाटी की यह पिच एक टेस्ट मैच के लिहाज़ से बेहतरीन नज़र आ रही है

गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ़्रीका के छह में से पांच बल्लेबाज़ 28 से 49 के बीच के स्कोर पर आउट हुए। पिछले सप्ताह कोलकाता की कठिन पिच पर इन रनों को एक अच्छा स्कोर माना जाता। लेकिन गुवाहाटी की पिच कोलकाता से अलग थी।
यह एक क्लासिक पहले दिन की भारतीय पिच थी, जहां पर शुरू में तेज़ गेंदबाज़ों के लिए थोड़ी मदद थी, बाद में स्पिनर्स को धैर्य दिखाने पर विकेट मिल सकता था, वहीं बल्लेबाज़ अपनी डिफ़ेंस पर भरोसा करके क्रीज़ पर कुछ समय गुजार लेते तो लंबी पारियां खेल सकते थे।
भारतीय गेंदबाज़ों ने धैर्य दिखाया और उन्हें समय-समय पर विकेट भी मिले। हालांकि साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ ऐसा नहीं कर सके। उनके दो बल्लेबाज़ मिडऑफ़ पर कैच हुए, जब वे वहां के फ़ील्डर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर आप यह कह सकते हैं कि साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों ने क्रीज़ पर जमने के बाद अपना विकेट फेंका।
लेकिन यह भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण की मेहनत को कम करके आंकना होगा। उन्होंने ओवर-दर-ओवर, घंटा-दर-घंटा मेहनत की और उसका फल पाया। साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों के विकेट जितने भी बचकाने लगे, लेकिन वे लापरवाही से खेले गए शॉट से अधिक दबाव में की गई मानवीय गलतियां थीं।
यह कोलकाता के धीमी, नीची पिचों वाला दबाव नहीं था। यह लगातार समय बिताने, अच्छी गेंदबाज़ी झेलने, अच्छे स्पेल काटने और रन बनाने के बावजूद खेल में आगे न बढ़ पाने वाला दबाव था।
भारत यह बहुत सालों से करती आई है, लेकिन हाल के महीनो में इतना नहीं हुआ है। कम से कम पिछले एक साल से भारत ने घर में ऐसी परिस्थितियों में एक मज़बूत विपक्ष के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी नहीं की थी।
इस मैच में आने से पहले भारत दो टेस्ट की सीरीज में 0-1 से पीछे था, वे टॉस भी हार गए थे और विपक्षी टीम को सबसे अच्छी बल्लेबाज़ी परिस्थितियों में बल्लेबाज़ी करनी थी।
नई गेंद से जितना अच्छा स्पेल इन हालातों में डाला जा सकता है, जसप्रीत बुमराह ने उतना डाला। उन्होंने छह ओवर में सिर्फ़ सात रन दिए। उनको विकेट तो नहीं मिला, लेकिन छह बार बल्लेबाज़ों ने उन पर फ़ाल्स शॉट खेला और स्लिप में उनकी गेंद पर एक कैच भी छूटा।
आख़िरकार उन्होंने साउथ अफ़्रीका की ओपनिंग साझेदारी 82 रनों पर तोड़ी। एडन मार्करम गेंद को ग़लत लाइन में खेल बैठे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेट बिखर गए।
दूसरे सत्र में भारत ने अधिकतर समय एक सख़्त इरादे से गेंदबाज़ी की। उन्हें जो थोड़ी मदद मिल रही थी, उसे भरपूर भुनाने की कोशिश की। स्पिनर्स को लाल मिट्टी की पिच पर उछाल मिला और तेज़ गेंदबाज़ों को हल्के रिवर्स स्विंग के संकेत भी मिले।
लेकिन यही उछाल बल्लेबाज़ों को पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर से खेलने के लिए भी उकसा रहा था। गेंद इतनी अच्छी आ रही थी कि हल्के ड्राइव और पुश के साथ गैप में आसानी से चौके मिल रहे थे।
फिर भी भारतीय गेंदबाज़ों ने पूरे सत्र में तीन से कम की इकॉनमी पर रन दिया। उन्हें सिर्फ़ एक विकेट मिला, जबकि टेम्बा बवूमा और ट्रिस्टन स्टब्स लंच तक 74 रन जोड़ चुके थे।
कठिन टेस्ट क्रिकेट ऐसा ही होता है। हुनरमंद गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज़ सेट होकर भी रन नहीं बना पाता है। लंच के बाद तीसरे ओवर के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। रवींद्र जाडेजा ने इससे पहले नौ ओवर में सिर्फ़ 21 रन दिए थे और उनकी यह गेंद बिल्कुल स्लॉट में दिख रही थी। कोई भी बल्लेबाज़ ऐसी गेंद को क्यों ही छोड़ता?
दिन के खेल के बाद भारत के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने कहा, "मुझे लगता है कि हम काफ़ी देर तक दबाव बनाते रहे। जब रन बनाना आसान नहीं होता और आप सिर्फ़ ख़राब गेंद पर ही रन बना सकते हैं, तो यह बल्लेबाज़ों पर दबाव डालता है। शायद इसी वजह से सब बल्लेबाज़ सेट तो हुए, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया।"
दूसरी वजह यह थी कि भारत के पास कम से कम दो ऐसे गेंदबाज़ हैं, जो परिस्थितियों के परे भी लगातार ख़तरा बने रह सकते हैं- बुमराह और कुलदीप यादव। इन्हें परिस्थितियों से बहुत मदद की ज़रूरत नहीं होती।
स्टब्स का विकेट शायद दिन का हाइलाइट था, जो एक शानदार तरीके से सोची गई गेंद पर आया। एक नए स्पेल की पहली गेंद पर। भारतीय पिचों पर कम उछाल के साथ कुलदीप स्टंप पर लगातार हमला करते हैं। लेकिन इस पिच पर मिल रही उछाल ने उनके विकेट लेने की संभावनाओं को और बढ़ा दिया।
स्टब्स अक्सर लाइन चाहे कोई भी हो, लेग स्टंप की तरफ बढ़कर खेलते हैं। उनका आगे वाला पैर ऑफ़ साइड की तरफ कम ही जाता है। इस पोज़िशन से वह हाथ और सिर की स्थिति पर ज़्यादा निर्भर करते हैं।
कुलदीप ने गेंद ऑफ़ स्टंप से काफ़ी बाहर डाली, स्टब्स की नज़रों से बहुत दूर और उनके हाथों को घातक तरीके से गेंद की तरफ़ खींचा। गेंद उतनी नहीं घुमी, जितनी स्टब्स ने सोचा होगा और केएल राहुल ने स्लिप में कैच ले लिया। जब वह आउट हुए, तब वह 49 रन पर थे। क्या उनके दिमाग़ में अर्धशतक को जल्दी से पूरा करने की सोच चल रही थी?
"नहीं, बिलकुल नहीं," स्टब्स ने कहा। "सच कहूं तो मैंने उन्हें कई बार उनके स्पेल की पहली गेंद पर खेला है और यह शायद सबसे अच्छी गेंद थी, जो उन्होंने आज मुझको फेंकी। मेरे ख़्याल से मैं गेंद की ड्रिफ्ट से हार गया, इसलिए मेरे हाथ दूर चले गए।"
कुलदीप यह कई बार कर चुके हैं, चाहे धर्मशाला में 2017 में डेब्यू पर चार विकेट हो या पिछले साल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ धर्मशाला में पहले दिन पांच विकेट या पिछले महीने दिल्ली की धीमी, नीची पिच पर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आठ विकेट।
टेन डेशकाटे ने कहा, "हम जानते हैं कि कुलदीप का स्ट्राइक रेट शानदार है। वह विकेट टेकर हैं और इसलिए उन्हें खिलाया जाता है। उन्हें लाल पिच पर ओवरस्पिन मिलता है, जो थोड़ी ज़्यादा गति के साथ और प्रभावी हो जाता है। पहले दिन उनका तीन विकेट लेना और मैच में हमारा पकड़ बनाना, एक बोनस है।"
यह पकड़ तो मिल गई है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाक़ी है। भारत को ख़ुद को अच्छी स्थिति में मानना चाहिए क्योंकि साउथ अफ़्रीका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने के बाद भी 247 रन पर छह विकेट गंवा चुका है। अगर यह पिच दूसरे दिन सुबह जल्दी टूटने लगे, तो भारत अपनी पहली पारी बहुत अलग हालात में खेलेगा।
हालांकि टेन डेशकाटे ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सबूत है कि पिच टूट रही है। उम्मीद है कि यह इसी तरह दोनों टीमों के लिए कुछ समय तक खेले ताकि पहली पारी के रन बन सकें। थोड़े फ़ुटमार्क हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाए कि यह सूख रही है या फट रही है। उम्मीद है कि यह अगले कुछ दिनों तक अच्छा खेलेगी।"
पहले दिन भारत की गेंदबाज़ी देखकर टीम प्रबंधन को लग रहा होगा कि शायद ये पिचें उनके लिए उन पिचों से बेहतर हैं जो कोलकाता की तरह विपक्ष के गेंदबाज़ों को भी खतरनाक बना देती हैं।
टेन डेशकाटे ने कहा, "यह कहना बहुत कठिन होगा। मेरे निजी विचार में विकेट बहुत कम ही तय करता है कि कौन जीतेगा। अगर हम कोलकाता में बेहतर खेलते, तो हम वह टेस्ट जीत सकते थे। लेकिन यह भी सच है कि आपको हाल के नतीजे देखकर कुछ सोचना होगा। मुझे लगता है कि शायद ऐसी पिचें हमें थोड़ा बेहतर सूट करती हैं। लेकिन हां, टॉस इन हालात में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।"
"तो अगर आप टॉस हारने के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो आपको आज जैसी गेंदबाज़ी करनी होगी और हर रन के लिए लड़ना होगा। खेल में बने रहना होगा, क्योंकि किसी भी समय दबाव बन सकता है। हां, हमारा टेंपलेट शायद इस तरह की पिचों के ज़्यादा क़रीब है, बजाय उन पिचों के जो हमने हाल में खेली हैं।"
कार्तिक कृष्णस्वामी ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

