साउथ अफ़्रीका से 2-0 की हार से भारत की WTC फ़ाइनल की राह हुई मुश्किल

हालांकि, अन्य कई टीमों के लिए अभी WTC चक्र की शुरुआत ही हुई है। न्यूज़ीलैंड ने अभी तक एक भी सीरीज़ नहीं खेली है, श्रीलंका और पाकिस्तान एक-एक सीरीज़ खेल चुके हैं, इंग्लैंड ने अपनी दूसरी सीरीज़ की शुरुआत ही की है लेकिन ऑस्ट्रेलिया (100%) और साउथ अफ़्रीका (75%) ने मज़बूत शुरुआत की है। भारत को अगर अंतिम दो स्थान में यह चक्र समाप्त करना है तो उन्हें दूसरे चरण में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

चूंकि भारत इस चक्र में कुल 18 टेस्ट खेलेगा इसलिए उन्हें 60 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए 130 अंक अर्जित करने होंगे (18 x 12 अंक = 216 अंक)। टीम को एक जीत पर 12 जबकि ड्रॉ पर चार अंक मिलते हैं। तो भारत को शेष नौ मुक़ाबलों में 78 अंक चाहिए होंगे। जिसमें श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड में दो-दो और घर पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पांच टेस्ट शामिल हैं। अगर भारत इन मुक़ाबलों में से छह में जीत दर्ज करता है और दो मैच ड्रॉ होते हैं तो भारत को 80 और अंक मिल जाएंगे और अगर भारत सात मुक़ाबले जीतता है तो उन्हें 84 और अंक मिलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC चक्र की बढ़िया शुरुआत की है और उन्होंने अब तक चार में से चारों मुक़ाबले जीते हैं। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ घर पर कुल छह टेस्ट खेलने हैं। उनके पास एक और बार फ़ाइनल में प्रवेश करने का अच्छा मौक़ा है।

साउथ अफ़्रीका भी अभी अच्छी स्थिति में है और इस समय तक उन्होंने घर के बाहर चार में से तीन मैचों में जीत हासिल की है। इस चक्र में उनकी एकमात्र घर के बाहर सीरीज़ 2027 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ है। हालांकि घर पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ छह मुश्किल मुक़ाबले खेलने हैं और इसके अलावा उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दो टेस्ट खेलने हैं। हालांकि उन्हें 60 फ़ीसदी तक पहुंचने के लिए शेष आठ मुक़ाबलों में 41 अंक ही हासिल करने हैं।