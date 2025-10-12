ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले भारत के सामने कई सवाल

क्या भारत एक गेंदबाज़ कम खिला रहा है? भारत को इतने विकेट बाएं हाथ के स्पिनरों के ख़िलाफ़ क्यों गंवाने पड़ रहे हैं? क्या भारत डेथ ओवर्स में स्पिन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? भारतीय टीम साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हार से कैसे उभरेगी और आगे बढ़ेगी?

राणा ने टीम संयोजन को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह फ़ैसला टीम प्रबंधन का है और मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास पहले से अच्छे गेंदबाज़ हैं और प्रतिका [रावल] और हरमन भी गेंदबाज़ी करती हैं, तो इस स्तर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।"

हरमनप्रीत और रावल नेट्स में गेंदबाज़ी कर रही हैं, लेकिन बल्लेबाज़ी के अनुकूल परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ दोनों कितने ओवर डाल पाएंगी, ये देखना होगा। हरमनप्रीत ने पिछले तीन सालों में सिर्फ़ 15 ओवर डाले हैं और आख़िरी विकेट उन्हें तीन साल पहले मिला था।

टूर्नामेंट की शुरुआत में ही किसी बल्लेबाज़ को बाहर करना भी मुश्किल है, भले ही रावल और हरलीन देओल के डॉट-बॉल प्रतिशत पर सवाल उठे हों और रॉड्रिग्स तीन पारियों में दो बार शून्य पर आउट हुई हों। किसी बल्लेबाज़ को बाहर करना भारत की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को और कमज़ोर बना सकता है, जो पहले से ही संघर्ष कर रही है।

प्रतिका रावल और हरलीन देओल के डॉट-बॉल प्रतिशत पर सवाल उठे हैं • SLC

टूर्नामेंट में आगे चलकर किसी बल्लेबाज़ को फ़ॉर्म या चोट की वजह से बदलना भी भारत के लिए मुश्किल होगा क्योंकि 15 सदस्यीय टीम में एकमात्र रिज़र्व बल्लेबाज़ विकेटकीपर-बल्लेबाज़ उमा छेत्री हैं, जिन्हें अब तक वनडे कैप नहीं मिला है।

राणा ने टीम का बचाव करते हुए कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता यह कोई बड़ी चिंता की बात है क्योंकि हमारे बल्लेबाज़ों ने पहले भी इन परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाला है। उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं, यह कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास दुनिया के कुछ बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं। बस एक अच्छी पारी की ज़रूरत है, और मुझे भरोसा है वे बहुत जल्दी वापसी करेंगे।

"सभी बल्लेबाज़ अपनी ताक़तों पर काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि उन्हें कहां सुधार करना है। हर खिलाड़ी इसके लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग ले रहा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, तो पिछले कुछ महीनों में जो कमी रही है, उस पर पूरी टीम मिलकर काम कर रही है।"