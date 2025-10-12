मैच (10)
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले भारत के सामने कई सवाल

हालांकि भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा को भरोसा है कि भारतीय बल्लेबाज़ जल्द ही वापसी करेंगे

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
12-Oct-2025 • 3 hrs ago
राणा: भारत की बल्लेबाज़ी 'कोई बड़ी चिंता की बात नहीं'

क्या भारत एक गेंदबाज़ कम खिला रहा है? भारत को इतने विकेट बाएं हाथ के स्पिनरों के ख़िलाफ़ क्यों गंवाने पड़ रहे हैं? क्या भारत डेथ ओवर्स में स्पिन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? भारतीय टीम साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हार से कैसे उभरेगी और आगे बढ़ेगी?
भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जिस तरह सवाल पूछे गए, उसे देखकर ऐसा लगा मानो महिला विश्व कप 2025 में भारत अब तक एक भी मैच नहीं जीता हो।
हालांकि भारत ने अपने तीन में से दो मैच जीते हैं और तीसरा मैच जीतने के बेहद क़रीब था, लेकिन उन जीतों तक पहुंचने का रास्ता बहुत भरोसेमंद नहीं रहा। तीनों मैचों में भारत की बल्लेबाज़ी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही और अनुभवी बल्लेबाज़ों स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमाह रॉड्रिग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उनकी फ़ील्डिंग भी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रही और ज़्यादातर मौक़ों पर टीम को सिर्फ़ पांच गेंदबाज़ों से पूरे 50 ओवर निकालने पड़े।
भारत अगला मैच रविवार को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा और मेज़बान टीम को छठे गेंदबाज़ की कमी ज़रूर खल सकती है। अभी टीम में क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर जैसे तेज़ गेंदबाज़ हैं, जिन्होंने मिलकर अब तक सिर्फ़ 21 वनडे खेले हैं। बेंच पर उनके पास रेणुका सिंह (जो 2022 वनडे विश्व कप की टीम का हिस्सा थीं) और अरुंधति रेड्डी का विकल्प भी मौजूद है, जिन्होंने 49 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। लेकिन टीम का संतुलन ऐसा है कि एक गेंदबाज़ को शामिल करने के लिए एक बल्लेबाज़ को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऑलराउंडर को हटाने से एक गेंदबाज़ी विकल्प कम हो जाएगा।
राणा ने टीम संयोजन को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह फ़ैसला टीम प्रबंधन का है और मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास पहले से अच्छे गेंदबाज़ हैं और प्रतिका [रावल] और हरमन भी गेंदबाज़ी करती हैं, तो इस स्तर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।"
हरमनप्रीत और रावल नेट्स में गेंदबाज़ी कर रही हैं, लेकिन बल्लेबाज़ी के अनुकूल परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ दोनों कितने ओवर डाल पाएंगी, ये देखना होगा। हरमनप्रीत ने पिछले तीन सालों में सिर्फ़ 15 ओवर डाले हैं और आख़िरी विकेट उन्हें तीन साल पहले मिला था।
टूर्नामेंट की शुरुआत में ही किसी बल्लेबाज़ को बाहर करना भी मुश्किल है, भले ही रावल और हरलीन देओल के डॉट-बॉल प्रतिशत पर सवाल उठे हों और रॉड्रिग्स तीन पारियों में दो बार शून्य पर आउट हुई हों। किसी बल्लेबाज़ को बाहर करना भारत की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को और कमज़ोर बना सकता है, जो पहले से ही संघर्ष कर रही है।
टूर्नामेंट में आगे चलकर किसी बल्लेबाज़ को फ़ॉर्म या चोट की वजह से बदलना भी भारत के लिए मुश्किल होगा क्योंकि 15 सदस्यीय टीम में एकमात्र रिज़र्व बल्लेबाज़ विकेटकीपर-बल्लेबाज़ उमा छेत्री हैं, जिन्हें अब तक वनडे कैप नहीं मिला है।
राणा ने टीम का बचाव करते हुए कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता यह कोई बड़ी चिंता की बात है क्योंकि हमारे बल्लेबाज़ों ने पहले भी इन परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाला है। उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं, यह कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास दुनिया के कुछ बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं। बस एक अच्छी पारी की ज़रूरत है, और मुझे भरोसा है वे बहुत जल्दी वापसी करेंगे।
"सभी बल्लेबाज़ अपनी ताक़तों पर काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि उन्हें कहां सुधार करना है। हर खिलाड़ी इसके लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग ले रहा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, तो पिछले कुछ महीनों में जो कमी रही है, उस पर पूरी टीम मिलकर काम कर रही है।"
भारत को रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक बड़े स्कोर की उम्मीद होगी क्योंकि अगर एक और हार मिली तो टीम अंकतालिका में बहुत नीचे खिसक जाएगी। उनके अगले मैच इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हैं, तो रास्ता आसान नहीं है।
विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

