अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स में पाकिस्तान का सामना करेगा भारत

भारत ने B1 के तौर पर ग्रुप स्टेज समाप्त किया, और पाकिस्तान ने C2 तो वहीं इंग्लैंड ने उस ग्रुप को टॉप किया। सुपर सिक्स में भारत के दूसरे विपक्षी ज़िम्बाब्वे ने C3 के रूप में ग्रुप स्टेज समाप्त किया था। पाकिस्तान का दूसरा मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होगा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे ओवर में ही ऐरन जॉर्ज का विकेट भारत ने गंवा दिया था। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने आक्रमण करते हुए 6.3 ओवर में ही स्कोर 76 रन पहुंचा दिया। सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में 40 रन बनाए तो वहीं म्हात्रे ने केवल 24 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया। 13.3 ओवर में ही भारत ने मैच अपने नाम कर लिया।