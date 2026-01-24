अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स में पाकिस्तान का सामना करेगा भारत
ज़िम्बाब्वे का भी सामना करेगा भारत, न्यूज़ीलैंड से होगा पाकिस्तान का दूसरा मैच
ग्रुप स्टेज में लगातार तीसरी जीत के साथ ही पांच बार के चैंपियन भारत ने अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप B मे शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसका मतलब है कि अब सुपर सिक्स स्टेज में उनका सामना पाकिस्तान से 1 फरवरी को बुलावायो में होगा।
विश्व कप के नियमों के हिसाब से टीमें ग्रुप स्टेज के अपने वही अंक, जीत और नेट रन रेट आगे ले जाएंगी, जो उन्होंने सुपर सिक्स में पहुंचने वाली अन्य टीमों के विरुद्ध हासिल किए होंगे। सुपर सिक्स चरण में हर टीम को दो और मैच खेलने होंगे। ये मैच उन टीमों के ख़िलाफ़ होंगे जिनकी ग्रुप रैंकिंग अलग रही होगी। मिसाल के तौर पर, A1 का सामना D1 से नहीं होगा, बल्कि उसे D2 और D3 की चुनौतियों से पार पाना होगा।
भारत ने B1 के तौर पर ग्रुप स्टेज समाप्त किया, और पाकिस्तान ने C2 तो वहीं इंग्लैंड ने उस ग्रुप को टॉप किया। सुपर सिक्स में भारत के दूसरे विपक्षी ज़िम्बाब्वे ने C3 के रूप में ग्रुप स्टेज समाप्त किया था। पाकिस्तान का दूसरा मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होगा।
शनिवार को न्यूज़ीलैंड को भारत ने पहले गेंदबाज़ी करते हुए केवल 135 के स्कोर पर समेट दिया था। अमब्रिश और हेनिल ने पावरप्ले में ही न्यूज़ीलैंड को शुरुआती झटके दिए थे। बारिश आने से पहले न्यूज़ीलैंड का स्कोर 17/3 हो चुका था। लगातार बारिश की बाधा के कारण पारी को 37 ओवर का कर दिया गया। इसके बाद न्यूज़ीलैंड पहले 22/5 और फिर 69/7 के स्कोर पर गंभीर परेशानी में पहुंच चुकी थी। कैलम सैमसन (37*) और सेल्विन संजय (28) के बीच आठवें विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी ने उन्हें 100 का आंकड़ा पार कराया। अमब्रिश ने चार और हेनिल ने तीन विकेट निकाले।
लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे ओवर में ही ऐरन जॉर्ज का विकेट भारत ने गंवा दिया था। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने आक्रमण करते हुए 6.3 ओवर में ही स्कोर 76 रन पहुंचा दिया। सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में 40 रन बनाए तो वहीं म्हात्रे ने केवल 24 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया। 13.3 ओवर में ही भारत ने मैच अपने नाम कर लिया।
भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है, जिन्होंने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका पर एक बड़ी जीत के साथ की। उन्होंने विपक्षी टीम को 107 रनों पर ऑल आउट कर दिया और फिर DLS के तहत मिले लक्ष्य को 6 विकेट और 118 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। इसके बाद उनका मुकाबला बांग्लादेश से हुआ, जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा कड़ा रहा। भारत ने 238 रन बनाए। बांग्लादेश को 29 ओवरों में 165 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था, लेकिन वे लक्ष्य से 18 रन दूर रहकर ऑल आउट हो गए।
वहीं, पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड से 36 रनों से हार गया था। इंग्लैंड के 210 रनों के जवाब में वे 174 रन ही बना सके थे। इसके बाद उन्हें दो जीत मिलीं। उन्होंने स्कॉटलैंड को छह विकेट से हराया, और ज़िम्बाब्वे को आठ विकेट से मात दी।
भारत और पाकिस्तान हाल ही में पिछले साल 21 दिसंबर को दुबई में अंडर-19 एशिया कप फ़ाइनल में आमने-सामने थे, और उस मौक़े पर पाकिस्तान ने 191 रनों से जीत दर्ज की थी। समीर मिन्हास के 172 रनों की बदौलत उन्होंने 8 विकेट पर 347 रन बनाए थे, और फिर मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज़ अली रज़ा के चार विकेटों की मदद से भारत को 156 रनों पर समेट दिया था।