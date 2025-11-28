पांच T20I के लिए दिसंबर में भारत का दौरा करेगी श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम
यह सीरीज़ WPL 2026 से ठीक पहले खेला जाएगा, जो कि अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों का हिस्सा है
श्रीलंका की महिला टीम दिसंबर के दूसरे हिस्से में पांच मैचों की T20I सीरीज़ खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी। यह सीरीज़ 21 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी, जिसमें पहले दो मैच विशाखापत्तनम और अंतिम तीन मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। विश्व कप जीत के बाद यह भारतीय टीम की पहली सीरीज़ होगी और इसके बाद 9 जनवरी से नवी मुंबई में WPL शुरू होना है।
इससे पहले दिसंबर में बांग्लादेश की महिला टीम को भारत का दौरा करना था, जिसमें उन्हें तीन वनडे और तीन T20I खेलने थे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में इस सीरीज़ को टाल दिया गया।
ये पांच T20I मैच अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारी का काम करेंगे, जो 12 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। पिछली बार दोनों टीमें 30 सितम्बर को विश्व कप उद्घाटन मैच के दौरान भिड़ी थीं। WPL के बाद भारत की अगली सीरीज़ फ़रवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया का ऑल-फ़ॉर्मैट दौरा होगा।