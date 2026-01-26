पिता के साथ शुरू हुए सपने को जी रहे हैं अमब्रिश

सुकुमार, जो अब चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की क्रिकेट टीम को कोचिंग देते हैं, अपने बेटे के निजी कोच भी हैं। उन्होंने ESPNcricinfo को बताया, "उसे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना बहुत गर्व का पल है। यह वही गर्व की अनुभूति है - चाहे एक पिता के रूप में हो या कोच के रूप में। मैं इस दोहरी भूमिका को निभाने की कोशिश करता हूं। जब मैं मैदान पर होता हूं, तो थोड़ा सख़्त होने की कोशिश करता हूं और जब भी मैं घर पर होता हूं, तो एक दोस्ताना, खुशमिज़ाज पिता बनने की कोशिश करता हूं।"

भारत के अंतिम ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान, अमब्रिश ने नई गेंद संभाली और अतिरिक्त उछाल के साथ ह्यूगो बोग और टॉम जोन्स दोनों को चलता किया। उन्होंने मार्को एल्प को एक इनस्विंग वाली यॉर्कर मारी जिसने बल्लेबाज़ को चौंका दिया और फिर पुरानी गेंद के साथ वापसी करते हुए सेल्विन संजय को एक शानदार, धीमी कटर पर कैच आउट कराया। भारत ने न्यूज़ीलैंड को 36.2 ओवर में 135 रन पर ढेर कर दिया और जीत हासिल की।

सिर्फ़ 18 साल की उम्र में, अमब्रिश अपनी टीमों के लिए 'सब कुछ करने वाले' खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत अंडर-19 टीम प्रबंधन उन पर अलग-अलग चरणों में गेंदबाज़ी करने, मध्य क्रम में पारी को बनाने या संभालने, और ज़रूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने के लिए भरोसा करता है। हालांकि यूथ विश्व कप से पहले अमब्रिश को साइड में चोट लग गई थी और वह एशिया कप नहीं खेल पाए थे, लेकिन उनके ऑलराउंड कौशल की वजह से फिट होते ही भारत ने उन्हें सीधे टीम में वापस शामिल कर लिया।

एक साल के क़रीब की उम्र में बच्चे प्लास्टिक का बल्ला उठाते हैं, लेकिन अमब्रिश मेरी क्रिकेट बैट उठाता था। अमब्रिश के पिता और कोच, सुकुमार

सुकुमार को अच्छी तरह याद है कि अमब्रिश के लिए यह सब कैसे शुरू हुआ जब वह सिर्फ़ एक साल के थे। "मुझे याद है कि उस समय, उसने मेरा क्रिकेट बैट उठाया और खेलना चाहता था। एक साल या उससे ज़्यादा की उम्र में, दूसरे बच्चे प्लास्टिक के बैट उठाते हैं, लेकिन अमब्रिश मेरा क्रिकेट बैट उठा रहा था। मुझे डर था कि उसे चोट लग जाएगी लेकिन वह सहज़ लग रहा था और मैं समझ गया कि उसमें खेल के लिए जुनून और चमक है।"

"वह एक कुदरती बाएं हाथ का बल्लेबाज़ था। मैंने उसे दाएं हाथ के बल्लेबाज़ में बदलने की कोशिश की और देखा कि उसके लिए क्या सही रहता है, लेकिन हम समझ गए कि बायां हाथ उसके लिए स्वाभाविक है। वह दाएं हाथ से तेज़ गेंदबाज़ी करता है और मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता था।"

अमब्रिश स्वाभाविक रूप से एथलेटिक हैं। स्कूल के दिनों में वह ट्रैक एंड फील्ड में बेहतरीन थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का फ़ैसला किया। वह बेन स्टोक्स को अपना आदर्श मानते हैं और भविष्य में उनकी तरह ही एक वास्तविक ऑलराउंडर बनने की उम्मीद करते हैं।

RS Ambrish अंडर-19 विश्व कप खेल रही भारतीय टीम के उन तीन में से एक खिलाड़ी हैं जिनके पास प्रथम श्रेणी का अनुभव है • Getty Images

अमब्रिश ने पिछले साल घरेलू सीज़न के दौरान कहा था, "एक ऑलराउंडर के रूप में, मैं जानता हूं कि मुझे [सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट में] निचले क्रम में आना होगा और [विभिन्न परिस्थितियों में] ओवर फेंकने होंगे। इसलिए, मैं उसी हिसाब से तैयारी करता हूं और अपनी फिटनेस बनाए रखता हूं। जब मैं छोटा था, तभी से मुझे बेन स्टोक्स उनकी ऑलराउंड क्षमता के लिए पसंद हैं।"

अमब्रिश ने कहा, "मैं स्वाभाविक रूप से हार्ड लेंथ पर गेंद डाल सकता हूं और इंग्लैंड में यह बहुत कारगर रहा। हमारे कोचों ने मुझे बताया था कि हमें कुछ हरी पिचें मिल सकती हैं लेकिन विकेट अपने आप नहीं मिलेंगे। भले ही पिच मददगार हो, विकेट लेने के लिए हमें नियंत्रण में गेंदबाज़ी करनी होगी। इसलिए, हम वहां की पिचों को देखकर बहकना नहीं चाहते थे।"

एक बल्लेबाज़ के रूप में, अमब्रिश को इंग्लैंड के आक्रमण की 'हिट-द-डेक' वाली शैली के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। उन्होंने कहा, "इंग्लैंड में बहुत सारे लंबे कद के गेंदबाज़ हैं। आपको चेन्नई में इतने लंबे, तेज़ गेंदबाज़ देखने को नहीं मिलते। पहली 20 गेंदों में, अगर आप देखें, तो मैंने ज़्यादा हिट नहीं किया। मुझे उनकी ऊंचाई और रफ़्तार का आदी होने के लिए कुछ समय चाहिए था। मैंने शुरुआती कुछ गेंदों में संघर्ष किया और फिर जम गया और अपने शॉट्स खेले।"

भारत को अंडर-19 विश्व कप में बल्ले से अमब्रिश की शायद ही ज़रूरत पड़ी है, जो इस स्तर पर उनकी टीम की गहराई को दर्शाता है। भले ही वह और उनकी टीम फिर से ख़िताब जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अब तक मिली सफ़लता से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।