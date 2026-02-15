चार मैच-अप जो तय कर सकते हैं भारत-पाकिस्तान मैच का परिणाम

बुमराह बनाम फ़रहान: क्या फिर से वायरल होगा?

रविवार के लिए बुमराह की फ़रहान के ख़िलाफ़ क्या योजना होगी? और फ़रहान उसका क्या जवाब देंगे? हालांकि, इस द्वंद्व के ज़्यादा लंबा चलने की संभावना कम भी हो सकती है। एशिया कप में भारत ने बुमराह को पावरप्ले में तीन-ओवर के स्पेल्स में इस्तेमाल किया था; उसके बाद से आमतौर पर वह पहले छह ओवरों में सिर्फ़ एक ओवर ही डालते आए हैं।

शाहीन बनाम अभिषेक: पहला ओवर किसका?

यह आमना-सामना देखने लायक़ है। एशिया कप में यह टक्कर एकतरफ़ा रही थी। अभिषेक ने पहले ओवरों में शाहीन के ख़िलाफ़ 13 गेंदों पर 24 रन (दो चौके, दो छक्के) बनाए थे और कुल मिलाकर 19 गेंदों पर 36 रन (तीन चौके, तीन छक्के) ठोके वो भी बिना आउट हुए।

रविवार को अभिषेक बीमारी से उबरने के बाद अपना पहला मैच खेलेंगे। पेट की तकलीफ़ के चलते वह नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत का पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। शाहीन के ख़िलाफ़ यह वापसी उनके खेल को किस हद तक प्रभावित करती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

Saim Ayub पावरप्ले में आ सकते हैं पाकिस्तान के काम • AFP/Getty Images

अयूब बनाम किशन: पावरप्ले में स्पिन?

पिछले एक साल में पाकिस्तान ने अक्सर पार्ट-टाइम ऑफ़-स्पिनर सईम अयूब जो उपयोगी कैरम बॉल भी डालते हैं को पावरप्ले में आज़माया है, लेकिन नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ पिछले मैच में उन्होंने इस योजना से हटकर खेला। SSC में सीम-अनुकूल हालात में उन्होंने पावरप्ले में सिर्फ़ पेस का सहारा लिया, लेकिन आर. प्रेमदासा स्टेडियम की परिस्थितियां जहां स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है उन्हें फिर से अयूब को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। पाकिस्तान ने नामीबिया के ख़िलाफ़ किशन के आउट होने पर भी ग़ौर किया होगा। सीमरों को उन्होंने बुरी तरह निशाना बनाया था, लेकिन स्पिन की पहली ही गेंद पर ऑफ़-स्पिनर जेरार्ड इरास्मस के ख़िलाफ़ पुल पर जगह कम पड़ने से डीप मिडविकेट पर कैच दे बैठे।

ICC की T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 2 अयूब ने एशिया कप फ़ाइनल में तीन ओवरों में सिर्फ़ 16 रन दिए थे (हालांकि उस मैच में उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाज़ी नहीं की थी)। वह एक बार फिर असरदार भूमिका निभाने की उम्मीद करेंगे।

क्या बीच के ओवरों में Suryakumar Yadav को कंट्रोल करेंगे पाकिस्तानी स्पिनर्स? • Associated Press

अबरार बनाम सूर्यकुमार: मिडिल ओवर्स की जंग

अबरार अहमद पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। उन्हें भारत के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी करना पसंद है और उनकी ख़ास सेलिब्रेशन भी पहचान बन चुकी है। पिछले T20 विश्व कप के बाद से, मिडिल ओवर्स (7-16) में उनका T20I इकॉनमी रेट 5.92 रहा है जो इस टूर्नामेंट में खेलने वाले सभी गेंदबाज़ों में तीसरा सर्वश्रेष्ठ है (कम-से-कम 300 गेंदें इस फेज़ में डालने वालों में) और उन्होंने इस चरण में पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट (31) भी लिए हैं।

यही वह फेज़ है, जहां सूर्यकुमार यादव अपनी ज़्यादातर बल्लेबाज़ी करते हैं। पिछले साल एशिया कप के दौरान वह फ़ॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने लय हासिल कर ली है। ग्रुप स्टेज में USA के ख़िलाफ़ उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 77/6 से उबारा।

सूर्यकुमार का मुख्य हथियार स्वीप है, और ख़ासकर लेग-स्पिन के ख़िलाफ़ यह उनके लिए हाई-स्कोरिंग शॉट रहा है। अपने T20I करियर में उन्होंने स्वीप्स और स्कूप्स की पूरी रेंज का इस्तेमाल करते हुए इस स्टाइल की गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ 56 गेंदों में 118 रन (स्ट्राइक रेट 210.71) बनाए हैं और सिर्फ़ तीन बार आउट हुए हैं। टर्न लेने वाली पिच और बड़े आउटफ़ील्ड वाले मैदान पर यह शॉट्स रविवार को भी उनके हथियारख़ाने का अहम हिस्सा हो सकते हैं।