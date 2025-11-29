रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर रहेगी नज़र
भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे में दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI और पिच पर एक नज़र
टेस्ट सीरीज़ में मिली मात के बाद भारत वनडे में वापसी करने के लिए आतुर होगा। लेकिन टेम्बा बवूमा के नेतृत्व में साउथ अफ़्रीका की टीम भी अपनी जीत की लय को बरक़रार रखना चाहेगा। शुभमन गिल इस सीरीज़ में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं। साथ ही अब सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मैट में खेलने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी नज़रें होंगी। आइए देखते हैं कि इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग XI कैसी हो सकती है और पिच कैसा होगा।
रो-को और ब्रीत्ज़के पर रहेगी नज़र
शुभमन गिल की गैरमौजदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के पास रहेगी। चयनकर्ता के पास यह विकल्प हो सकता था कि वे रोहित शर्मा को कप्तानी दिए जाने के बारे में सोचे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित सिर्फ़ वनडे फ़ॉर्मेट ही खेलते हैं। अपने पिछले मैच में उन्होंने एक अच्छा शतक भी लगाया। लेकिन कप्तानी न दिया जाना इस बात का संकेत है कि दोनों खिलाड़ी के वनडे विश्व कप में खेलने को लेकर संशय और सवाल दोनों बना रहेगा।
वहीं मैथ्यू ब्रीत्ज़के साउथ अफ़्रीका के ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे काफ़ी कुछ अपेक्षा की जा रही है। वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने करियर के पहले पांच मैचों में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं। फ़िलहाल उनका औसत 67.75 का है। साथ ही मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण भी है।
शुभमन गिल और कगीसो रबाडा बाहर
यशस्वी जायसवाल गिल की जगह भारतीय टीम के लिए ओपन कर सकते हैं। वहीं रुतुराज गायकवाड़ श्रेयस अय्यर की जगह मध्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अगर गायकवाड़ को जगह मिलती है तो ऋषभ पंत शायद प्लेइंग XI में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टीम को दो ऑलराउंडरों की आवश्यकता होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन ऑलराउंडरों में से एक नीतीश कुमार रेड्डी तरह का सीम गेंदबाज़ होगा या नहीं।
भारत (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़/ऋषभ पंत, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 नीतीश कुमार रेड्डी, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा
एडन मारक्रम फिर से ओपनिंग रोल में लौट सकते हैं। बवूमा नंबर तीन की पोज़ीशन पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं।
साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 रूबिन हर्मन, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी
पिच और हालात
यह रांची में छठा वनडे मैच होगा। यहां अब तक सिर्फ़ एक बार 300 से ऊपर का स्कोर बना है जिसे सफलतापूर्वक डिफ़ेंड कर लिया गया था। इस मैदान पर 270 से 280 रन के चेज़ भी आसान नहीं रहे हैं। पिच सामान्यतः धीमी रहती है। पिछले वनडे में यहां वॉशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए गेंदबाज़ी की शुरुआत थी। मौसम क्रिकेट खेलने के लिहाज़ से अनुकूल रहेगा लेकिन बहुत कुछ ओस पर निर्भर करेगा। ओस न होने पर पहले बल्लेबाज़ी करना रांची में अच्छा विचार साबित हो सकता है।