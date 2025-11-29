रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर रहेगी नज़र

रो-को और ब्रीत्ज़के पर रहेगी नज़र

शुभमन गिल की गैरमौजदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के पास रहेगी। चयनकर्ता के पास यह विकल्प हो सकता था कि वे रोहित शर्मा को कप्तानी दिए जाने के बारे में सोचे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित सिर्फ़ वनडे फ़ॉर्मेट ही खेलते हैं। अपने पिछले मैच में उन्होंने एक अच्छा शतक भी लगाया। लेकिन कप्तानी न दिया जाना इस बात का संकेत है कि दोनों खिलाड़ी के वनडे विश्व कप में खेलने को लेकर संशय और सवाल दोनों बना रहेगा।

शुभमन गिल और कगीसो रबाडा बाहर

भारत (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़/ऋषभ पंत, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 नीतीश कुमार रेड्डी, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

एडन मारक्रम फिर से ओपनिंग रोल में लौट सकते हैं। बवूमा नंबर तीन की पोज़ीशन पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं।

साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 रूबिन हर्मन, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी

पिच और हालात