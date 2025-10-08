क्या साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ प्लेइंग इलेवन में होगी अमनजोत की वापसी?

पिच और हालात

मैच से दो दिन पहले हल्की बारिश हुई थी और एक दिन पहले थोड़ी लंबी फुहार पड़ी, लेकिन इतना नहीं कि मैच के दिन धुलने का खतरा पैदा हो। बुधवार दोपहर में भी कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन कोलंबो में हुए ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका मैच जितनी नहीं। इस वर्ल्ड कप में अब तक जिन मैदानों पर दोनों टीमों ने खेला है- इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो उनकी तरह विशाखापट्टनम में भी उमस भरा माहौल रहेगा। तापमान 30 के आसपास रहेगा लेकिन महसूस इससे ज़्यादा होगा। मैच की पूर्वसंध्या पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने कहा कि इस पिच पर 270 के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

टीम न्यूज़/प्लेइंग इलेवन

भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच अमनजोत कौर के बिना खेला था क्योंकि उन्हें बुखार था, लेकिन इस मैच के लिए उनकी वापसी की संभावना है। उन्होंने मंगलवार शाम को नेट्स में लंबा समय बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी में बिताया। अब सवाल यह है कि उन्हें टीम में कहां फिट किया जाए क्योंकि उनकी जगह खेलने वाली रेणुका सिंह ने नई गेंद से किफ़ायती गेंदबाज़ी की थी और 10 ओवर में 29 रन देकर एक मेडेन डाला था। भारत यह भी सोच सकता है कि क्या केवल पांच गेंदबाज़ों की रणनीति उस टीम के ख़िलाफ़ पर्याप्त होगी जिसने कुछ दिन पहले 41 ओवरों से कम में 234 रन बना डाले थे। एक अतिरिक्त गेंदबाज़ जोड़ने का एकमात्र तरीका है किसी बल्लेबाज़ को बाहर करना जो आसान निर्णय नहीं होगा।

भारत (संभावित): 1 स्मृति मांधना, 2. प्रतिका रावल, 3. हरलीन देओल, 4. हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5. जेमिमा रॉड्रिग्स, 6. ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7. दीप्ति शर्मा, 8. अमनजोत कौर, 9. स्नेह राणा, 10. श्री चरणी, 11. क्रांति गौड़

साउथ अफ़्रीका शायद इंदौर में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेले गए विजयी इलेवन में बदलाव न करे। भले ही विशाखापट्टनम की परिस्थितियां थोड़ी अलग हों। हालांकि नंबर 5 पर खेल रही एनेके बॉश पर दबाव बढ़ रहा है, जिन्होंने पिछली तीन वनडे पारियों में 0, 6 और 10 के स्कोर बनाए हैं। साउथ अफ़्रीका अब तक तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर ऐनेरी डर्कसन को बाहर रखे हुए है, जिन्हें मरीज़ान कैप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है।