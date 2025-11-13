अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा IPL 2026 ऑक्शन

IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। यह लगातार तीसरा साल होगा जब IPL ऑक्शन विदेश में आयोजित किया जाएगा। 2024 पहला ऐसा साल था, जब ऑक्शन भारत के बाहर (दुबई में) आयोजित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में जेद्दाह में 2025 सीज़न के लिए दो दिन का मेगा ऑक्शन हुआ था।

सभी मिनी ऑक्शनों की तरह 2026 का ऑक्शन भी एक ही दिन का होगा। फ़िलहाल सभी फ्रेंचाइज़ी अपनी 2025 की टीमों से किन खिलाड़ियों को रिलीज़ करना है, यह तय करने में जुटी हैं। IPL ने 10 टीमों के लिए रिलीज़ लिस्ट को अंतिम रूप देने की डेडलाइन 15 नवंबर को शाम 3 बजे (भारतीय समय) तय की है। इसके बाद उन्हें खिलाड़ियों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें से वे अपने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ी चुन सकेंगी। उसी लंबी सूची को छांटकर IPL अंतिम ऑक्शन पूल तैयार करेगा।

ट्रेडिंग विंडो IPL 2025 के ख़त्म होने के बाद खुली थी। ऑक्शन से एक हफ़्ते पहले तक खुली रहेगी और फिर IPL 2026 की शुरुआत से एक महीने पहले तक फिर से सक्रिय होगी। हालांकि 2026 ऑक्शन में ख़रीदे गए किसी खिलाड़ी को आगे ट्रेड नहीं किया जा सकेगा।

अब तक पांच टीमों के बीच चार ट्रेड डील्स की पुष्टि हो चुकी है। इनमें IPL इतिहास का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रांसफर भी शामिल है, जिसमें पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है। बदले में राजस्थान ने ऑलराउंडर जोड़ी रवींद्र जाडेजा और सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया है।