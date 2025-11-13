मैच (12)
अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा IPL 2026 ऑक्शन

यह लगातार तीसरा साल है जब IPL ऑक्शन देश से बाहर आयोजित किया जाएगा : फ्रेंचाइज़ी रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट और ट्रेड डील्स को अंतिम रूप देने में जुटीं

The IPL trophy on display ahead of day two of the IPL 2025 auction in Jeddah, IPL auction, Saudi Arabia, November 25, 2024

सभी मिनी ऑक्शनों की तरह 2026 का ऑक्शन भी एक ही दिन का होगा  •  BCCI

IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। यह लगातार तीसरा साल होगा जब IPL ऑक्शन विदेश में आयोजित किया जाएगा। 2024 पहला ऐसा साल था, जब ऑक्शन भारत के बाहर (दुबई में) आयोजित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में जेद्दाह में 2025 सीज़न के लिए दो दिन का मेगा ऑक्शन हुआ था।
सभी मिनी ऑक्शनों की तरह 2026 का ऑक्शन भी एक ही दिन का होगा। फ़िलहाल सभी फ्रेंचाइज़ी अपनी 2025 की टीमों से किन खिलाड़ियों को रिलीज़ करना है, यह तय करने में जुटी हैं। IPL ने 10 टीमों के लिए रिलीज़ लिस्ट को अंतिम रूप देने की डेडलाइन 15 नवंबर को शाम 3 बजे (भारतीय समय) तय की है। इसके बाद उन्हें खिलाड़ियों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें से वे अपने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ी चुन सकेंगी। उसी लंबी सूची को छांटकर IPL अंतिम ऑक्शन पूल तैयार करेगा।
ट्रेडिंग विंडो IPL 2025 के ख़त्म होने के बाद खुली थी। ऑक्शन से एक हफ़्ते पहले तक खुली रहेगी और फिर IPL 2026 की शुरुआत से एक महीने पहले तक फिर से सक्रिय होगी। हालांकि 2026 ऑक्शन में ख़रीदे गए किसी खिलाड़ी को आगे ट्रेड नहीं किया जा सकेगा।
अब तक पांच टीमों के बीच चार ट्रेड डील्स की पुष्टि हो चुकी है। इनमें IPL इतिहास का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रांसफर भी शामिल है, जिसमें पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है। बदले में राजस्थान ने ऑलराउंडर जोड़ी रवींद्र जाडेजा और सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया है।
गुरुवार को पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने एक और बड़ी डील की, जिसमें उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स से भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया। इसी के साथ एक अलग ट्रेड में LSG ने मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को उनके 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर हासिल किया। वहीं एक और कैश ओनली डील में मुंबई ने गुजरात टाइटन से वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर शरफ़ेन रदरफोर्ड को अपने दल में शामिल किया।
