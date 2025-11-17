RR में क्रिकेट निदेशक और मुख्य कोच की दोहरी भूमिका निभाएंगे संगाकारा

ESPNcricinfo ने सितंबर में ही बताया गया था कि यह सिर्फ़ एक औपचारिक बदलाव है, क्योंकि IPL 2025 के दौरान भी उन्होंने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के RR से अलग होने के बाद दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाई थीं।

संगाकारा पहले भी 2021 से 2024 तक टीम के प्रमुख कोच रह चुके हैं। RR ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "वह एक ऐसा दौर था, जिसमें टीम के प्रदर्शन और निरंतरता में साफ़ बढ़ोतरी देखी गई।"

ग़ौरतलब है कि उनके कार्यकाल में RR की टीम 2022 के फाइनल और 2024 के प्लेऑफ़ में पहुंची थी।

फ़्रैंचाइज़ी के मुख्य मालिक मनोज बदाले ने कहा, "हम बहुत ख़ुश हैं कि कुमार एक बार फिर प्रमुख कोच के रूप में लौट रहे हैं। टीम को उनकी पहचान, नेतृत्व और रॉयल्स के कल्चर की गहरी समझ से निरंतरता और स्थिरता का सही संतुलन मिलेगा। कुमार ने हमेशा हमारा पूरा भरोसा जीता है। उनकी स्पष्टता और क्रिकेट की समझ टीम को अगले स्तर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।"

संगाकारा ने कहा, "प्रमुख कोच के तौर पर लौटना और इस प्रतिभाशाली ग्रुप के साथ काम जारी रखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे ख़ुशी है कि मेरे साथ एक मज़बूत कोचिंग टीम भी है। विक्रम, ट्रेवर, शेन और सिड अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव लाते हैं और हम साथ मिलकर खिलाड़ियों को सबसे अच्छी तैयारी देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें टीम के रूप में किस दिशा में जाना है और हमारा लक्ष्य ऐसी टीम बनाना है, जो स्पष्टता, मज़बूती और एक उद्देश्य के साथ खेले।"

टीम ने नितीश राणा, आकाश मधवाल, अशोक शर्मा, फज़लहक़ फ़ारूक़ी, कुमार कार्तिकेय, कुणाल सिंह राठौर, महेश तीक्षणा और वनिंदु हसरंगा को भी रिलीज़ या ट्रेड कर दिया है। जाडेजा और करन के साथ उन्होंने डोनोवन फ़रेरा को दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड किया है।