मयंक को रिटेन करेगी LSG; मिलर, बिश्नोई और आकाश दीप को किया जाएगा रिलीज़
मयंक की IPL 2025 के बाद पीठ की सर्जरी हुई थी और रिटेंशन प्रक्रिया के दौरान वे LSG के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक थे
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भारत के तेज़ गेंदबाज़ मयंक यादव को रिटेन करने जा रही है, लेकिन लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ डेविड मिलर और भारतीय तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप को रिलीज़ करेगी।
मयंक, जिनकी 2025 IPL के बाद पीठ की सर्जरी हुई थी, LSG की रिटेंशन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक थे। दिल्ली के यह तेज़ गेंदबाज़, जो पिछले साल लगातार 150 किमी/घंटा की रफ़्तार के आसपास गेंद डालने की क्षमता के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंचे, 2025 मेगा ऑक्शन से पहले LSG द्वारा 11 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए तीन खिलाड़ियों में शामिल थे। IPL 2024 में दो प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले मयंक 2025 सीज़न में सिर्फ़ दो मैच खेल पाए, जिसके बाद पीठ की चोट ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
इस समय मयंक रिहैब में हैं और समझा जाता है कि वह जल्द ही गेंदबाज़ी शुरू करेंगे। उम्मीद है कि वह फ़रवरी तक कम से कम 85% क्षमता के साथ गेंदबाज़ी करने लगेंगे, ताकि IPL तक पूरी तरह तैयार हो सकें। LSG के लिए उनका गेंदबाज़ी न कर पाना बड़ा मुद्दा था, लेकिन टीम थिंक टैंक जिसमें टॉम मूडी (डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट), जस्टिन लैंगर (हेड कोच) और भारत के पूर्व गेंदबाज़ी कोच भरत अरुण (हेड ऑफ़ टैलेंट) शामिल हैं ने यह तय किया कि मयंक को रिटेन करना फ़ायदे का सौदा होगा।
25 साल के बिश्नोई को LSG ने मूल रूप से IPL 2022 से पहले 4 करोड़ रुपये में एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में चुना था। 2022 में, जब LSG प्लेऑफ़ में पहुंची, बिश्नोई ने 8.44 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए थे। एक साल बाद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद, बिश्नोई ने 7.74 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट झटके और LSG को एक बार फिर प्लेऑफ़ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
बिश्नोई को फ्रेंचाइज़ी ने 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। हालांकि, पिछले दो सीज़नों में बिश्नोई का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2024 में उन्होंने 14 मैचों में 8.77 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए, जबकि 2025 में उन्होंने 11 मैचों में 10.83 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ 9 विकेट हासिल किए। LSG के लिए कुल मिलाकर बिश्नोई ने 53 पारियों में 8.80 की इकॉनमी के साथ 48 विकेट लिए और कभी भी प्लेयर ऑफ़ द मैच पुरस्कार नहीं जीत सके।
माना जाता है कि लगातार मैच-विजेता गेंदबाज़ के रूप में खुद को विकसित न कर पाना ही वह कारण रहा जिसकी वजह से LSG टीम प्रबंधन ने बिश्नोई को रिलीज़ करने का फैसला किया। भारत के लिए 42 T20I खेलने वाले इस लेग स्पिनर को LSG ने ट्रेड ऑप्शन के रूप में कई फ्रेंचाइज़ियों को ऑफर भी किया था, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।
आकाश दीप और मिलर को रिलीज़ किए जाने का निर्णय भी उनके कमजोर प्रदर्शन के बाद लिया गया। 2025 के ऑक्शन में LSG ने आकाश दीप को 8 करोड़ और मिलर को 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। पावर-हिटिंग और फिनिशिंग क्षमता के लिए मशहूर मिलर ने 11 पारियों में 127.49 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 153 रन बनाए। आकाश दीप, जो 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी के दौरान लगी चोट के कारण आईपीएल 2025 के पहले हिस्से से बाहर रहे, उन्होंने छह मैच खेले और 12.05 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ तीन विकेट लिए।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं