IPL, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होस्ट करने के लिए चिन्नास्वामी को मिली राज्य सरकार से मंजूरी

कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को ज़्यादा सुरक्षित और दर्शक-अनुकूल बनाने के लिए तय किए गए कंप्लायंस रोडमैप के मुताबिक़ कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) द्वारा उठाए गए क़दमों में हुई प्रगति पर संतोष ज़ाहिर किया है।

प्रसाद ने कहा कि जनवरी में उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद शुरू किए गए ज़्यादातर इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम अंतिम चरण में हैं और KSCA को भरोसा है कि फ़रवरी के अंत तक यह मैदान पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

बैठक के बाद प्रसाद ने कहा, "BCCI चाहता है कि हम चिन्नास्वामी में IPL का उद्घाटन मैच आयोजित करें। क्रिकेट को वापस लाने की दिशा में हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं राज्य सरकार और गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। हमें पूरा भरोसा है कि इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम समय पर पूरा हो जाएगा।"

जस्टिस जॉन डी'कुन्हा कमेटी द्वारा सुझाए गए 17 सुरक्षा उपाय पिछले साल 4 जून को RCB की जीत के जुलूस के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं में बांटा गया है।

गृह मंत्रालय ने सभी अल्पकालिक कंप्लायंस उपायों के लिए 15 मार्च की समय-सीमा तय की है। इनमें चौड़े गेट, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए स्टेडियम में आने-जाने के स्पष्ट रास्ते, दर्शकों के एकत्र होने के लिए अंदर कई कॉनकोर्स, और दिव्यांगों की आसान पहुंच के लिए रैंप का निर्माण शामिल है।

ESPNcricinfo को पता चला है कि सुरक्षा को लेकर RCB की चिंताओं जिनमें स्टेडियम के भीतर और आसपास किसी भी अप्रिय घटना की ज़िम्मेदारी आयोजकों पर होने की बात शामिल है को राज्य सरकार ने नोट किया है। गृह मंत्रालय KSCA द्वारा पूरी की जाने वाली तैयारियों और शर्तों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब RCB को IPL 2026 के लिए अपने एक घरेलू मैदान के रूप में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने को कहा गया है। पिछले महीने RCB अधिकारियों ने रायपुर में दो घरेलू मैच कराने की संभावना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाक़ात की थी।

IPL की शुरुआत 26 मार्च से होनी है, लेकिन चिन्नास्वामी को लेकर स्थिति साफ़ न होने के कारण BCCI अब तक शेड्यूल और फ़िक्स्चर जारी नहीं कर पाया है। यह गतिरोध जल्द ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अब फ़ैसला फ्रैंचाइज़ी के पाले में है कि टीम अपने घरेलू मैदान पर लौटेगी या नहीं और सभी संकेत यही हैं कि वे लौटेंगे।