पहले ही मैच में इटली के कप्तान हुए चोटिल

कप्तान वेन मैडसेन मिडविकेट पर एक गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस पिच पर गिरते हुए उनके कंधे पर गंभीर चोट आई

Sreshth Shah
श्रेष्ठ शाह
Feb 9, 2026, 6:55 AM • 2 hrs ago
Wayne Madsen hurt his shoulder while fielding, Italy vs Scotland, Men's T20 World Cup, Kolkata, February 9, 2026

पहले ही मैच में चोटिल हुए इटली के कप्तान  •  ICC/Getty Images

इटली के पहले T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज़ में हुई है। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ ईडन गार्डन्स में उनके पहले मैच के चौथे ही ओवर में टीम के कप्तान वेन मैडसन के कंधे पर गंभीर चोट आई।
मैडसन मिडविकेट पर फ़ील्डिंग कर रहे थे। जॉर्ज मंसी के पुल शॉट को रोकने की कोशिश में उन्हें यह चोट लग गई। वह बाईं ओर डाइव करते हुए गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन वह प्रैक्टिस पिच पर गिर गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने मेडिकल मदद मांगी। थोड़ी देर बाद वह अपने बाएं हाथ को तौलिए से सहारा देते हुए मैदान से बाहर चले गए।
42 साल के मैडसेन इटली के सबसे अनुभवी क्रिकेटर हैं। वह अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं और उन्हें तुरंत एक्स रे के लिए ले जाया गया। आमतौर पर अगर कंधा डिस्लोकेट होता है तो उससे उबरने में सात से 21 दिन लग सकते हैं, जबकि गंभीर मामलों में इसमें तीन से चार महीने तक का वक़्त भी लग सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट में गंभीर चोट के मामलों में रिप्लेसमेंट की व्यवस्था को आज़माया जा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेइंग XI में चोट के आधार पर रिप्लेसमेंट की अनुमति नहीं है। फ़िलहाल रिप्लेसमेंट केवल कन्कशन के मामलों में ही मान्य हैं।
जो बर्न्स के टूर्नामेंट के लिए चयनित नहीं होने के बाद मैडसेन को T20 विश्व कप के लिए इटली का कप्तान बनाया गया था। यह उनका दूसरा विश्व कप है। इससे पहले वह 2006 हॉकी विश्व कप में पुरुष वर्ग में साउथ अफ़्रीका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

