इटली ने चुनी गेंदबाज़ी, नेपाल ने मिस्ट्री स्पिनर मल्ला को किया ड्रॉप

इस मैच में इटली की कप्तानी कर मनेंटी ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी मैच की तरह इसमें भी थोड़ी घबराहट थी। कप्तान को खो देना बड़ा टर्निंग पॉइंट था और हम अहम लम्हों में मोमेंटम हासिल करने में भी विफल रहे। हम हर बार साहस दिखाना चाहते हैं। हम उन टीमों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं जो विश्व रैंकिंग में हमसे ऊपर हैं। हालांकि, हम अपनी टीम की क्षमताओं में भरोसा रखते हैं। हम साहसी होने के साथ चुनौती लेना चाहते हैं और शायद आज वो दिखेगा।"

रोहित ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो हम पहले गेंदबाज़ी ही करना चाहते थे। टॉस ऐसी चीज़ है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये वही विकेट है जिस पर पिछला मैच खेला गया था तो दूसरी पारी में पिच से टर्न की उम्मीद है। एशिया की परिस्थितियों में खेलना बड़ा लाभ है। सारे मैच वानखेड़े में ही खेलने का लाभ होगा और हम इसका अधिक से अधिक फायदा लेना चाहेंगे। हमें लगता है कि हमें बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में सुधार करना होगा। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच के बाद हमने देखा था कि नेपाल में बहुत सारे लोग लाइव मैच देख रहे थे। इससे पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है।"

नेपाल (प्लेइंग इलेवन): कुशल भुर्तेल, आसिफ़ शेख़ (विकेटकीपर), रोहित पॉडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ़ शेख़, लोकेश बाम, गुलसन झा, करन केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी