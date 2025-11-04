राइजिंग स्टार्स एशिया कप में जितेश शर्मा होंगे भारत ए के कप्तान

इस T20 टूर्नामेंट की टीम काफी मज़बूत दिख रही है और इसमें IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रामनदीप सिंह, अभिषेक पोरल, सुयश शर्मा, आशुतोष शर्मा, नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हर्ष दुबे, सुर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजयकुमार वैशाख और युधवीर सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

पाकिस्तान A और ओमान इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुक़ाबला खेलेंगे, जबकि भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मुक़ाबला 16 नवंबर को होगा। टीमें दो ग्रुप में बंटी हैं: ग्रुप ए में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में भारत, ओमान, पाकिस्तान और UAE हैं।

ACC राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट शेड्यूल Nov 14 - Oman vs Pak; Ind vs UAE

Nov 15 - Ban vs HK; Afg vs SL

Nov 16 - Oman vs UAE; Ind vs Pak

Nov 17 - HK vs SL; Afg vs Ban

Nov 18 - Pak vs UAE; Ind vs Oman

Nov 19 - Afg vs HK; Ban vs SL

Nov 21 - सेमीफ़ाइनल: A1 vs B2; B1 vs A2

Nov 23 - फ़ाइनल

यह सितंबर में हुए सीनियर एशिया कप के बाद पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमें आमने-सामने होंगी, हालांकि सीनियर महिला टीमें इसी महीने की शुरुआत में वन डे विश्व कप में भिड़ीं थीं।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए भारत A टीम