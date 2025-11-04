राइजिंग स्टार्स एशिया कप में जितेश शर्मा होंगे भारत ए के कप्तान
जितेश फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में चल रही T20I सीरीज़ में भारतीय टीम का हिस्सा हैं
जितेश शर्मा को आने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत A टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसे पहले इमर्जिंग टूर्नामेंट भी कहा जाता था। यह टूर्नामेंट दोहा में 14 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। नमन धीर को उपकप्तान बनाया गया है।
इस T20 टूर्नामेंट की टीम काफी मज़बूत दिख रही है और इसमें IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रामनदीप सिंह, अभिषेक पोरल, सुयश शर्मा, आशुतोष शर्मा, नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हर्ष दुबे, सुर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजयकुमार वैशाख और युधवीर सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।
पाकिस्तान A और ओमान इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुक़ाबला खेलेंगे, जबकि भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मुक़ाबला 16 नवंबर को होगा। टीमें दो ग्रुप में बंटी हैं: ग्रुप ए में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में भारत, ओमान, पाकिस्तान और UAE हैं।
यह सितंबर में हुए सीनियर एशिया कप के बाद पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमें आमने-सामने होंगी, हालांकि सीनियर महिला टीमें इसी महीने की शुरुआत में वन डे विश्व कप में भिड़ीं थीं।
जब पुरुष टीमों ने एशिया कप खेला था, तब दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच ना तो हैंडशेक हुए थे और ना ही कोई औपचारिक अभिवादन। टूर्नामेंट भारत की जीत के साथ ख़त्म हुआ, लेकिन टीम ट्रॉफ़ी लिए बिना दुबई छोड़ गई। बाद में पता चला कि उन्होंने ACC प्रमुख मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी न लेने का फ़ैसला किया था।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए भारत A टीम
प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सुर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान, विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशाख, युधवीर सिंह, अभिषेक पोरल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा
स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनुर बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुष कोटियान, समीर रिज़वी, शेख़ राशिद
स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनुर बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुष कोटियान, समीर रिज़वी, शेख़ राशिद