ख़बरें

जॉश हेज़लवुड T20 विश्व कप से बाहर

पैट कमिंस पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुके हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 6, 2026, 2:38 PM • 21 hrs ago
Josh Hazlewood claimed two wickets in the powerplay, New Zealand vs Australia, 3rd T20I, Mount Maunganui, October 4, 2025

Josh Hazlewood ने 2025 में T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था  •  Getty Images

ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ जॉश हेज़लवुड T20 विश्व कप 2026 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के पहले मुक़ाबले से पांच दिन पहले पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है।
हेज़लवुड से पहले पैट कमिंस भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और हेज़लवुड का बाहर होने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बड़ा झटका है। विशेष रूप से 2025 में हेज़लवुड के T20 फ़ॉर्म को देखते हुए, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला IPL ख़िताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई और इसके साथ ही उन्होंने भारत, न्यूज़ीलैंड और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में दमदार प्रदर्शन किया।
2025 में हेज़लवुड ने 16.58 कीऔसत और 7.37 की इकॉनमी से 12 विकेट निकाले। हालांकि इसके इतर उनके पावरप्ले आंकड़े और भी प्रभावशाली आंकड़े हैं जहां उन्होंने 6.72 की इकॉनमी से गेंदबाज़ी करते हुए आठ विकेट हासिल किए।
हालांकि हेज़लवुड के लिए पूरी गर्मी चोट से जूझते हुए बीती। ऐशेज़ की शुरुआत से पहले शेफ़ील्ड शील्ड के फ़ाइनल में गेंदबाज़ी के दौरान उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया। जब उन्होंने सीरीज़ में बाद में वापसी की कोशिश की तो उन्हें अकीलिज़ में समस्या हो गई।
ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टॉनी डॉडमेड ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि जॉश सुपर 8 स्टेज के लिए फ़िट हो जाएंगे लेकिन ताज़ा संकेत यही हैं कि उन्हें अभी फ़िट होने में समय लग सकता है।"
हेज़लवुड की अनुपस्थिति का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया 2009 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद से पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट में हेज़लवुड, कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ और डेविड वॉर्नर में से किसी एक के बिना उतरेगा।
