जॉश हेज़लवुड T20 विश्व कप से बाहर

हेज़लवुड से पहले पैट कमिंस भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और हेज़लवुड का बाहर होने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बड़ा झटका है। विशेष रूप से 2025 में हेज़लवुड के T20 फ़ॉर्म को देखते हुए, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला IPL ख़िताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई और इसके साथ ही उन्होंने भारत, न्यूज़ीलैंड और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में दमदार प्रदर्शन किया।

2025 में हेज़लवुड ने 16.58 कीऔसत और 7.37 की इकॉनमी से 12 विकेट निकाले। हालांकि इसके इतर उनके पावरप्ले आंकड़े और भी प्रभावशाली आंकड़े हैं जहां उन्होंने 6.72 की इकॉनमी से गेंदबाज़ी करते हुए आठ विकेट हासिल किए।

हालांकि हेज़लवुड के लिए पूरी गर्मी चोट से जूझते हुए बीती। ऐशेज़ की शुरुआत से पहले शेफ़ील्ड शील्ड के फ़ाइनल में गेंदबाज़ी के दौरान उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया। जब उन्होंने सीरीज़ में बाद में वापसी की कोशिश की तो उन्हें अकीलिज़ में समस्या हो गई।

ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टॉनी डॉडमेड ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि जॉश सुपर 8 स्टेज के लिए फ़िट हो जाएंगे लेकिन ताज़ा संकेत यही हैं कि उन्हें अभी फ़िट होने में समय लग सकता है।"