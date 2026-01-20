लिटन दास: विश्व कप को लेकर अनिश्चितता में हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी

फ़िलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वे अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे, जहां बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच होने निर्धारित हैं। ICC ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि 21 जनवरी तक आख़िरी फ़ैसला आने की उम्मीद है।

लिटन ने कहा, "अगर हमें यह पता होता कि [विश्व कप में] हमारे ग्रुप में विपक्षी टीम कौन है या हमें किस देश में जाना है, तो यह मददग़ार होता। आपने देखा है कि हमने अपने दल का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब तक किसी खिलाड़ी को यह नहीं पता कि हम किस देश में जा रहे हैं या किसके ख़िलाफ़ खेलेंगे। मेरी तरह ही पूरा बांग्लादेश इस वक्त अनिश्चितता में है।"

यह गतिरोध अब लगभग तीन सप्ताह से जारी है, जब BCB ने ICC को 4 जनवरी को पहली बार अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। विश्व कप का पहला मैच 7 फ़रवरी को होना है, यानी अब सिर्फ़ तीन सप्ताह बाक़ी हैं। बांग्लादेश को इसी दिन कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है और यहीं पर उनके अगले दो मैच भी निर्धारित हैं। इसके बाद उनका आख़िरी ग्रुप मैच मुंबई में तय है।

लिटन ने सवाल को रिपोर्टर्स की ओर ही मोड़ दिया और पूछा कि क्या वे ख़ुद बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर निश्चित हैं। उन्होंने कहा, "क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हम विश्व कप में जा रहे हैं। असल में विश्व कप शुरू होने में अभी समय है और हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हम जाएंगे या नहीं।"

लिटन ने बांग्लादेश और भारत के बीच पनपे राजनीतिक तनाव या BCB के आधिकारिक रुख़ पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि यह स्थिति बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी आख़िरकार जो भी फ़ैसला होगा, उसके हिसाब से ख़ुद को ढाल लेंगे। उन्होंने कहा, "ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आदर्श नहीं होतीं, लेकिन हालात के हिसाब से उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। BPL में इतने ज़्यादा मैच खेलना भी आदर्श नहीं था, लेकिन फिर भी हमें खेलना पड़ा।"

कुछ दिन पहले बांग्लादेश के पूर्व T20I कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान के बाहर के मुद्दों से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने खुलासा किया था कि लगातार बनी अनिश्चितता के बीच खिलाड़ियों को कई बार दिखाना होता है, कि वे मानसिक रूप से इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते।