1000 विकेट क्लब में शामिल हुए श्रीलंका के मलिंदा पुष्पकुमारा

नवंबर 2006 में अपना डेब्यू करने वाले पुष्पकुमारा ने अभी तक 173 मैच खेले हैं और 86 बार पारी में पांच विकेट के साथ 28 बार मैच में 10 विकेट भी लिए हैं। उनके नाम श्रीलंका की तरफ़ से पारी में सवर्श्रेष्ठ गेंदबाज़ी का रिकॉर्ड भी दर्ज़ है, उन्होंने 2019 में कोलंबो क्रिकेट क्लब के लिए 37 रन देकर 10 विकेट लिए थे। प्रमोदया विक्रमसिंघे के बाद वह पारी में 10 विकेट लेने वाले सिर्फ़ दूसरे श्रीलंकाई गेंदबाज़ बने थे।