मैच (10)
WPL (1)
IND vs NZ (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
ख़बरें

1000 विकेट क्लब में शामिल हुए श्रीलंका के मलिंदा पुष्पकुमारा

मौजूदा खिलाड़ियों में सिर्फ़ तीन ऐसे गेंदबाज़ जिनके नाम 1000 से ज़्यादा विकेट हैं

Malinda Pushpakumara appeals for a wicket, Sri Lanka v England, 3rd Test, SSC, Colombo, 3rd day, November 25, 2018

मलिंदा पुष्पकुमारा ने श्रीलंका मेजर लीग में बनाया बड़ा रिकॉर्ड  •  Associated Press

बाएं हाथ के स्पिनर मलिंदा पुष्पकुमारा 1000 प्रथम-श्रेणी विकेट लेने वाले चौथे श्रीलंकाई गेंदबाज़ बन गए हैं। उनसे पहले श्रीलंका की तरफ़ से मुथैया मुरलीधरन (1374), रंगना हेराथ (1080) और दिनुका हेतियाराचि (1000) ने यह रिकॉर्ड बनाया था।
38 वर्षीय पुष्पकुमारा ने आख़िरी बार 2018 में श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। उन्होंने श्रीलंका मेजर लीग के तीन दिवसीय टूर्नामेंट में बदूरेलिया स्पोर्ट्स क्लब की तरफ़ से खेलते हुए मूर्स स्पोर्ट्स क्लब के ख़िलाफ़ यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। पुष्पकुमारा ने मैच की शुरुआत 998 विकेट के साथ की थी और 137 रन देकर 7 विकेट लेकर उन्होंने टीम की एक पारी और 46 रन की जीत में बड़ा योगदान दिया।
तीन दिवसीय मैच के आख़िरी दिन मूर्स के पासिंदु सुरियाबंडारा को आउट करके पुष्पकुमारा ने 1000वां विकेट लिया।
पुष्पकुमारा प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले 218वें गेंदबाज़ बने और मौजूदा खिलाड़ियों में उनके अलावा सिर्फ़ दो ही ऐसे गेंदबाज़ हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है - साइमन हार्मर ने पिछले साल यह रिकॉर्ड बनाया था और जेम्स एंडरसन ने 2021 में यह आंकड़ा छूआ था। इसमें बाद 1000 विकेट के सबसे नज़दीक नेथन लायन हैं जिनके नाम 860 विकेट दर्ज़ हैं।
नवंबर 2006 में अपना डेब्यू करने वाले पुष्पकुमारा ने अभी तक 173 मैच खेले हैं और 86 बार पारी में पांच विकेट के साथ 28 बार मैच में 10 विकेट भी लिए हैं। उनके नाम श्रीलंका की तरफ़ से पारी में सवर्श्रेष्ठ गेंदबाज़ी का रिकॉर्ड भी दर्ज़ है, उन्होंने 2019 में कोलंबो क्रिकेट क्लब के लिए 37 रन देकर 10 विकेट लिए थे। प्रमोदया विक्रमसिंघे के बाद वह पारी में 10 विकेट लेने वाले सिर्फ़ दूसरे श्रीलंकाई गेंदबाज़ बने थे।
अपने लगभग 20 साल के करियर में पुष्पकुमारा कई बार घरेलू क्रिकेट में टॉप पर रहे लेकिन मुरलीधरन और हेराथ के कारण उनका टेस्ट करियर ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। 2017-18 में उन्होंने चार टेस्ट मैच खेले और 37.14 की औसत से 14 विकेट लिए थे।
Malinda PushpakumaraMuthiah MuralidaranRangana HerathDinuka HettiarachchiSimon HarmerJames AndersonBadureliya vs MoorsMajor League Tournament

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback