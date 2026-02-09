RCB और RR टीम को ख़रीदने में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक की भी रूचि

हर फ्रेंचाइज़ी के लिए अनुमानित बोली राशि, 2021 में BCCI द्वारा बेची गई लखनऊ और अहमदाबाद IPL टीमों के संयुक्त मूल्य के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है, जिन्हें कुल 12,715 करोड़ रूपये (लगभग 1.69 बिलियन डॉलर) में बेचा गया था।

ESPNcricinfo को पता चला है कि IPL और WPL की मौजूदा चैंपियन RCB की पुरुष और महिला टीमों के लिए कम से कम आठ निवेशकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 2008 में पहली IPL जीतने वाली RR के लिए पांच निवेशक शॉर्टलिस्ट में हैं।

RCB की शॉर्टलिस्ट में शामिल हैं- एव्राम ग्लेज़र की लांसर कैपिटल, रंजन पाई की मनीपाल ग्रुप, सीरम इंस्टियूट ऑफ़ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला, टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप, EQT प्राइवेट कैपिटल, कैपरी ग्लोबल, MLC में वॉशिंगटन फ़्रीडम और हंड्रेड में वेल्श फ़ायर के मालिक अमेरिकी कारोबारी संजय गोविल और प्राइवेट इक्विटी फर्म प्रेमजी इंवेस्ट।

RR की शॉर्टलिस्ट में शामिल पांच नाम हैं- लांसर कैपिटल, कैपरी ग्लोबल, एरिज़ोना की टेक उद्यमी काल सोमानी, संजय गोविल और टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप। यह ख़बर सबसे पहले स्टेट ऑफ़ प्ले में छपी थी और ESPNcricinfo ने इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया है।