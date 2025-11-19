पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की हुई पुष्टि, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा फ़ाइनल
तंज़ानिया पहली बार यह टूर्नामेंट खेलेगा जबकि जापान दूसरी बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा होगा
पुरुष अंडर-19 विश्व कप का 16वां संस्करण 15 जनवरी से 6 फ़रवरी तक खेला जाएगा। ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले इस विश्व कप का कार्यक्रम ICC ने बुधवार को जारी किया जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी।
तंज़ानिया पहली बार यह टूर्नामेंट खेलेगा जबकि जापान दूसरी बार टूर्नामेंट का हिस्सा होगा। इससे पहले जापान ने 2020 में पुरुष अंडर-19 विश्व कप खेला था।
16 टीमों को चार-चार के चार ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, USA और न्यूज़ीलैंड है; ग्रुप बी में ज़िम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड; ग्रुप सी में गतविजेता ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका ग्रुप डी में तंज़ानिया, वेस्टइंडीज़, अफ़ग़ानिस्तान और साउथ अफ़्रीका शामिल है।
हर ग्रुप में टीम अन्य तीनों के ख़िलाफ़ खेलेगी और इसके बाद हर ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर-6 में प्रवेश करेंगी, जिन्हें छह-छह के समूह में दो ग्रुप में बांटा जाएगा। इसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफ़ाइनल के लिए प्रवेश करेंगी जो कि 3 और 4 फ़रवरी को खेला जाएगा। फ़ाइनल 6 फ़रवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
सभी टीमें 8 को 8 जनवरी तक पहुंचना होगा, जिसके बाद 9 से 14 जनवरी के बीच अभ्यास मुक़ाबले खेले जाएंगे। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फ़ाइनल में शिकस्त दी थी।
