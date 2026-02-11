चोट के कारण माइकल ब्रे़सवेल T20 विश्व कप से बाहर

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट (NZC) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ब्रे़सवेल ने चोट से उबरने की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन रविवार को अभ्यास के दौरान उनकी मांसपेशी फिर से चोटिल हो गई।

बयान में कहा गया, "इसके बाद हुए स्कैन में चोट की पुष्टि हुई और उम्मीद है कि उन्हें रिकवरी के लिए लगभग तीन हफ़्तों की ज़रूरत होगी।"

न्यूज़ीलैंड के प्रमुख कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "हम सभी माइकल के लिए दुखी हैं। विश्व कप से बाहर होना बेहद मुश्किल होता है और मुझे पता है कि न्यूज़ीलैंड के लिए खेलना उनके लिए कितना मायने रखता है। माइकल ने ख़ुद को मौक़ा देने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।"