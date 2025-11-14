मैच (10)
ख़बरें

शमी को LSG को ट्रेड कर सकती है SRH

शमी को बड़ी नीलामी में SRH ने 10 करोड़ रुपए में ख़रीदा था

Mohammed Shami marked his return with a first-ball wicket, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, IPL 2025, Chennai, April 25, 2025

Mohammed Shami IPL 2025 में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए थे  •  BCCI

IPL 2026 से पहले एक और बड़ी डील के तहत सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH), मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को ट्रेड करने के लिए तैयार है।
ESPNcricinfo को पता चला है कि शमी को शामिल करने के बदले में LSG, SRH को 10 करोड़ रुपए देगी। इसी राशि पर SRH ने शमी को IPL 2025 की नीलामी में ख़रीदा था।
ऐसा समझा जा रहा है कि ट्रेड से संबंधित दोनों फ़्रैंचाइज़ियों के बीच चर्चा हो चुकी है, हालांकि शमी की ओर से हामी मिलना अभी बाक़ी है। IPL ने फ़्रैंचाइज़ियों के लिए रिलीज़ किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची जमा करने के लिए 15 नवंबर के दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित किया है।
मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद शमी भारतीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। शमी ने यह बात स्वीकारी थी कि जब उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घेरलू सीरीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए चयनित नहीं किया गया तब वह काफ़ी निराश थे।
एक ख़राब IPL सीज़न के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए शमी को नहीं चुना गया था। IPL 2022 से 2024 तक शमी ने गुजरात टाइटंस (GT) का हिस्सा थे। उन्होंने IPL 2022 और 2023 में पहले छह ओवर में गेंदबाज़ी करते हुए 28 विकेट हासिल किए थे। उनके बाद इस चरण में सबसे बढ़िया प्रदर्शन ट्रेंट बोल्ट (20) और मोहम्मद सिराज (15) ने किया था। शमी चोट के चलते 2024 का सीज़न नहीं खेल पाए थे जबकि IPL 2025 में पावरप्ले में गेंदबाज़ी करते हुए वह नौ पारियों में 10.3 की इकॉनमी से पांच विकेट ही हासिल कर पाए थे।
शमी अपनी फ़िटनेस, लय और गति से जूझ रहे थे ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि क्या SRH IPL 2026 से पहले अपने दल में बनाए रखेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले सप्ताह LSG की ओर से ट्रेड का प्रस्ताव मिलने से पहले डैनियल वेटोरी की अगुवाई वाला थिंक टैंक इस पर विचार विमर्श कर रहा था।
LSG में शमी पूर्व भारतीय गेंदबाज़ी कोच भरत अरुण के साथ जुडेंगे जो इस समय फ़्रैंचाइज़ी की प्रतिभा विकास का मुख्य हैं। अरुण को शमी के साथ जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज के साथ काम कर चुके हैं।
Mohammed ShamiLucknow Super GiantsSunrisers HyderabadIndian Premier League

नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo के न्यूज़ एडिटर हैं।

