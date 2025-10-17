नवगीरे ने महिला T20 में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड तोड़ा
शुक्रवार को महिला T20 ट्रॉफ़ी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए नवगीरे ने पंजाब के ख़िलाफ़ मात्र 35 गेंदों में 106 रनों की नाबाद पारी खेली
भारत और महाराष्ट्र की ओपनर किरण नवगिरे ने महिलाओं के T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने शुक्रवार को महिला T20 ट्रॉफ़ी में यह उपलब्धि हासिल की। नवगिरे ने सिर्फ़ 34 गेंदों में शतक जमाया और 35 गेंदों में नाबाद 106 रनों की पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने नागपुर में पंजाब को आठ ओवर शेष रहते ही हराकर बेहतरीन जीत दर्ज की।
नवगिरे ने सोफ़ी डिवाइन के 36 गेंदों में बनाए गए पिछले सबसे तेज़ महिला T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। डिवाइन ने जनवरी 2021 में ओटागो के ख़िलाफ़ वेलिंगटन की दस विकेट से जीत में 38 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए थे। नवगिरे की 302.86 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट उन्हें महिलाओं के T20 इतिहास में 300 से अधिक स्ट्राइक रेट वाले एकमात्र शतक का बल्लेबाज़ बनाती है।
पूरा मुक़ाबला नवगिरे की बल्लेबाज़ी से एकतरफ़ा हो गया। नाबाद 103 रनों की दूसरी विकेट साझेदारी में नंबर 3 की बल्लेबाज़ मुख्ता मागरे ने केवल छह रन बनाए जबकि नवगिरे ने 14 चौके और सात सिक्सर लगाए।
महाराष्ट्र ने सिर्फ़ आठ ओवर में 1 विकेट पर 113 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया, जो महिलाओं के T20 इतिहास में किसी व्यक्तिगत शतक के साथ सबसे कम टीम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की CSA T 20 लीग में 123 रन था, जहां ऐनेरी डर्कसन ने नाबाद 106 रन बनाए थे।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे गांव की रहने वाली नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला T20 ट्रॉफ़ी के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने नागालैंड के लिए खेलते हुए 35 सिक्सर लगाए थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 76 गेंदों पर 162 रन की पारी खेलकर
महिलाओं के T20 में 150 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया। ESPNcricinfo को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे एमएस धोनी की तरह बल्लेबाज़ी करना चाहती हैं और अपनी ताक़त का श्रेय बचपन में परिवार के खेतों पर काम करने और विभिन्न खेल खेलने को देती हैं।
उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने उन्हें 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू दिलाया, लेकिन अक्टूबर 2022 के महिला एशिया कप के बाद से वे राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। भारत के लिए खेले गए छह मैचों में उन्होंने चार बार बल्लेबाज़ी की, जिसमें कुल 19 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिनमें एक नाबाद पारी शामिल है।
डब्ल्यूपीएल (WPL) में वे यूपी वॉरियर्ज़ की नियमित सदस्य हैं और तीन सीजन में 24 पारियों में 419 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.13 है, लेकिन औसत 18 से कम रहा है।