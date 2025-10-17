नवगीरे ने महिला T20 में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड तोड़ा

पूरा मुक़ाबला नवगिरे की बल्लेबाज़ी से एकतरफ़ा हो गया। नाबाद 103 रनों की दूसरी विकेट साझेदारी में नंबर 3 की बल्लेबाज़ मुख्ता मागरे ने केवल छह रन बनाए जबकि नवगिरे ने 14 चौके और सात सिक्सर लगाए।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे गांव की रहने वाली नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला T20 ट्रॉफ़ी के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने नागालैंड के लिए खेलते हुए 35 सिक्सर लगाए थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 76 गेंदों पर 162 रन की पारी खेलकर

उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने उन्हें 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू दिलाया, लेकिन अक्टूबर 2022 के महिला एशिया कप के बाद से वे राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। भारत के लिए खेले गए छह मैचों में उन्होंने चार बार बल्लेबाज़ी की, जिसमें कुल 19 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिनमें एक नाबाद पारी शामिल है।