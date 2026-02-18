मैच (10)
T20 विश्व कप (3)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
Sheffield Shield (3)
Rising Stars (2)
ख़बरें

बांग्लादेश के नए खेल मंत्री, शाकिब अल हसन के ख़िलाफ़ चल रहे क़ानूनी मामलों को तेज़ी से सुलझाना चाहते हैं

अमीनुल हक़ ने भरोसा जताया है कि नई सरकार पूर्व कप्तानों के प्रति "सहनशील और लचीला" रुख अपनाएगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 8:42 AM • 1 hr ago
Mashrafe Mortaza has a chat with Shakib Al Hasan, Dhaka, September 25, 2014

मशरफ़े मुर्तज़ा और शाकिब अल हसन को बांग्लादेश के महान खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है (फ़ाइल फ़ोटो)  •  BCB

बांग्लादेश के नवनियुक्त खेल मंत्री अमीनुल हक़ ने साफ़ किया है कि सरकार शाकिब अल हसन और मशरफ़े मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ चल रहे क़ानूनी मामलों को तेज़ी से सुलझाना चाहती है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि आवामी लीग के पूर्व सांसद रहे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी जल्द से जल्द क्रिकेट के मैदान पर लौट सकें।
बांग्लादेश की राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके अमीनुल हक़ उन 49 नए मंत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने मंगलवार को शपथ ली है। 12 फ़रवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की जीत के बाद सत्ता में बदलाव हुआ है। हक़ ने भरोसा दिलाया कि नई सरकार पूर्व कप्तानों के प्रति "सहनशील और लचीला" रुख अपनाएगी। 2024 में अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों पर कई मुक़दमे दर्ज किए गए थे।
मामले की गंभीरता और क्रिकेट में इनकी अहमियत को समझते हुए हक़ ने कहा, "सरकार शाकिब और मशरफ़े से जुड़े मुक़दमों पर गौर करेगी। हमारा रवैया उनके प्रति नरम और लचीला रहेगा। उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को सरकार अपने स्तर पर देखेगी। हम चाहते हैं कि शाकिब वापस बांग्लादेश लौटें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामले जल्द ही निपट जाएंगे ताकि उनकी वापसी का रास्ता साफ़ हो सके। हम शाकिब और मशरफ़े, दोनों को ही दोबारा बांग्लादेश क्रिकेट में सक्रिय देखना चाहते हैं।"
शाकिब मई 2024 के बाद से बांग्लादेश नहीं लौटे हैं और पिछले कुछ सालों से उनका ठिकाना अमेरिका ही रहा है। अक्टूबर 2024 से उन्होंने बांग्लादेश के लिए कोई मैच नहीं खेला है, हालांकि वे PSL और CPL जैसी विदेशी टी20 लीगों में लगातार सक्रिय रहे हैं। हाल ही में Beard Before Wicket पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में शाकिब ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के अपने फ़ैसले को वापस ले लिया है। शाकिब चाहते हैं कि वे एक पूरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ खेलने के बाद ही खेल को अलविदा कहें। हालांकि इसके लिए उन्होंने अभी कोई वक़्त तय नहीं किया है।
अपनी योजना साझा करते हुए शाकिब ने पिछले दिसंबर में कहा था, "मैं आधिकारिक रूप से किसी भी फ़ॉर्मैट से संन्यास नहीं ले रहा हूं। यह पहली बार है जब मैं यह बात साफ़ कर रहा हूं। मेरी योजना बांग्लादेश लौटने की है और मैं एक ऐसी पूरी सीरीज़ खेलना चाहता हूं जिसमें वनडे, टेस्ट और T20 तीनों शामिल हों। इसके बाद ही मैं संन्यास लूंगा।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी एक सीरीज़ के दौरान ही सभी फ़ॉर्मैट से संन्यास ले सकता हूं। यह T20I से शुरू होकर वनडे और टेस्ट तक जा सकता है, या फिर टेस्ट से शुरू होकर T20I तक। क्रम कोई भी हो, मुझे मंज़ूर है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं एक पूरी सीरीज़ खेलकर ही मैदान से विदा लूं।"
दूसरी तरफ़ मशरफ़े मुर्तज़ा अगस्त 2024 के बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं नज़र नहीं आए हैं और उनकी गतिविधियों को लेकर फ़िलहाल सस्पेंस बना हुआ है। साल 2020 में अपना आख़िरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बावजूद वे 2024 में ढाका प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। अगस्त 2024 में जब छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार गिरी, तब मशरफ़े अवामी लीग के सांसद के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे थे।
पिछले साल हुए BCB चुनावों पर अपनी राय रखते हुए खेल मंत्री हक़ ने उस प्रक्रिया को "संदिग्ध" बताया। ऐसी चर्चा थी उस समय तमीम इक़बाल के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ थे, जिसने भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का हवाला देकर चुनाव से अपने पैर पीछे खींच लिए थे।
हक़ ने इस मुद्दे पर कहा, "मैंने पहले भी यह बात कही थी और अब भी कह रहा हूं कि BCB का पिछला चुनाव सवालों के घेरे में था। लेकिन अब जब मैं एक ज़िम्मेदार पद पर बैठा हूं, तो मैं उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा करूंगा कि चीज़ों को बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है।"
वहीं ऐसी ख़बरें भी हैं कि BCB अध्यक्ष के रूप में उनके पूर्ववर्ती अमीनुल इस्लाम पिछले हफ़्ते ही मुल्क छोड़कर चले गए हैं।
Shakib Al HasanMashrafe MortazaBangladesh

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback