ख़बरें

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले रिज़वान की वनडे कप्तानी पर संशय

पाकिस्तान की चयन समिति इस मामले पर फ़ैसला लेने के लिए सोमवार को बैठक करेगी

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
18-Oct-2025 • 2 hrs ago
Mohammad Rizwan did not trouble the scorers, West Indies vs Pakistan, 3rd ODI, Tarouba, August 12, 2025

सोमवार को इस मामले पर चयन समिति की बैठक होनी है  •  AFP/Getty Images

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ आगामी सीरीज़ से पहले PCB द्वारा जारी बयान करने के बाद मोहम्मद रिज़वान की पाकिस्तान की वनडे कप्तानी पर संशय की स्थिति पनप गई है। PCB ने अपने बयान में कहा है कि आगामी सीरीज़ के लिए कप्तान को लेकर निर्णय लेना बाक़ी है। PCB ने कहा था कि सफ़ेद गेंद प्रारूप के कोच माइक हेसन ने वनडे कप्तानी पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चयन समिति की बैठक बुलाई है।
बयान में रिज़वान का कोई ज़िक्र नहीं था जिन्हें पिछले साल वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ़्रीका में वनडे सीरीज़ में जीत हासिल की थी। हालांकि 2025 में परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। घर पर त्रिकोणीय सीरीज़ के फ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड के हाथों हार मिलने के साथ ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान को घर के बाहर सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ के हाथों भी हार मिली।
रिज़वान के भविष्य को लेकर जारी तमाम अटकलों के बीच उनकी कप्तानी पर मंडरा रहे संशय के बादलों को लेकर कोई क्रिकेटिंग कारण नहीं दिया गया। उनकी बल्लेबाज़ी या कीपिंग फ़ॉर्म में गिरावट नहीं आई है, वह इस साल वनडे में पाकिस्तान के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने इस साल 36 से अधिक की औसत के साथ 361 रन बनाए हैं। इस समय जारी साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने सलमान आग़ा के साथ 163 रनों की साझेदारी में 75 रन बनाए जिसके चलते पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त लेने में मदद मिली।
हालांकि रिज़वान को अभी तक आधिकारिक तौर पर हटाया नहीं गया है, लेकिन इस बयान से यह लगभग तय हो गया है। मोहसिन नक़वी के PCB अध्यक्ष बनने के कुछ ही समय बाद शाहीन शाह अफ़रीदी का भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यही हश्र हुआ था। उस समय, नवनियुक्त अफ़रीदी ने सिर्फ़ एक सीरीज़ में कप्तानी की थी, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उनके बारे में पूछा गया, तो नक़वी ने साफ़ तौर पर इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि वह इस पद पर बने रहेंगे।
नक़वी ने उस समय कहा था, "मुझे भी नहीं पता कि कप्तान कौन होगा। शाहीन बने रहेंगे या कोई नया कप्तान आएगा, यह फिटनेस कैंप के बाद तय होगा। हम कई तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे, जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता। हम एक दीर्घकालिक समाधान चाहते हैं, चाहे वह शाहीन हों या कोई नया। और फिर हम उस कप्तान के साथ बने रहने का इरादा रखते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ़ मैच हारने पर कप्तान बदल दिया जाए।"
एक हफ़्ते बाद, शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह बाबर आज़म को कप्तान बना दिया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब पीसीबी ने शाहीन की ओर से एक बयान प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने न तो लिखा था और न ही मंज़ूरी दी थी। ESPNcricinfo को पता चला है कि खिलाड़ी और बोर्ड के बीच अब रिश्ते बेहतर हो गए हैं।
हेसन तकनीकी रूप से वनडे कप्तान के निर्धारण या नियुक्ति के प्रभारी नहीं हैं, और चयन समिति में भी नहीं हैं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि नक़वी ने इस मामले को चयन और सलाहकार समितियों के समक्ष रखने पर सहमति व्यक्त की है, जो या तो PCB में हेसन के वर्तमान प्रभाव को दर्शाता है, या यह तथ्य कि बोर्ड शुरू से ही बदलाव के ख़िलाफ़ नहीं था। PCB के अनुसार, समिति सोमवार को बैठक करेगी और उसी समय निर्णय होने की उम्मीद है।
Mohammad RizwanMike HessonPakistanSouth Africa tour of Pakistan

दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं।

