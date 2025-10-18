साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले रिज़वान की वनडे कप्तानी पर संशय

बयान में रिज़वान का कोई ज़िक्र नहीं था जिन्हें पिछले साल वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ़्रीका में वनडे सीरीज़ में जीत हासिल की थी। हालांकि 2025 में परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। घर पर त्रिकोणीय सीरीज़ के फ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड के हाथों हार मिलने के साथ ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान को घर के बाहर सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ के हाथों भी हार मिली।

रिज़वान के भविष्य को लेकर जारी तमाम अटकलों के बीच उनकी कप्तानी पर मंडरा रहे संशय के बादलों को लेकर कोई क्रिकेटिंग कारण नहीं दिया गया। उनकी बल्लेबाज़ी या कीपिंग फ़ॉर्म में गिरावट नहीं आई है, वह इस साल वनडे में पाकिस्तान के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने इस साल 36 से अधिक की औसत के साथ 361 रन बनाए हैं। इस समय जारी साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने सलमान आग़ा के साथ 163 रनों की साझेदारी में 75 रन बनाए जिसके चलते पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त लेने में मदद मिली।

हालांकि रिज़वान को अभी तक आधिकारिक तौर पर हटाया नहीं गया है, लेकिन इस बयान से यह लगभग तय हो गया है। मोहसिन नक़वी के PCB अध्यक्ष बनने के कुछ ही समय बाद शाहीन शाह अफ़रीदी का भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यही हश्र हुआ था। उस समय, नवनियुक्त अफ़रीदी ने सिर्फ़ एक सीरीज़ में कप्तानी की थी, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उनके बारे में पूछा गया, तो नक़वी ने साफ़ तौर पर इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि वह इस पद पर बने रहेंगे।

नक़वी ने उस समय कहा था, "मुझे भी नहीं पता कि कप्तान कौन होगा। शाहीन बने रहेंगे या कोई नया कप्तान आएगा, यह फिटनेस कैंप के बाद तय होगा। हम कई तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे, जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता। हम एक दीर्घकालिक समाधान चाहते हैं, चाहे वह शाहीन हों या कोई नया। और फिर हम उस कप्तान के साथ बने रहने का इरादा रखते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ़ मैच हारने पर कप्तान बदल दिया जाए।"

एक हफ़्ते बाद, शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह बाबर आज़म को कप्तान बना दिया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब पीसीबी ने शाहीन की ओर से एक बयान प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने न तो लिखा था और न ही मंज़ूरी दी थी। ESPNcricinfo को पता चला है कि खिलाड़ी और बोर्ड के बीच अब रिश्ते बेहतर हो गए हैं।