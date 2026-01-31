 T20 विश्व कप से बाहर हुए कमिंस, शॉर्ट की जगह आए रेनशॉ

कमिंस को शुरू में ऑस्ट्रेलिया की संभावित 15-सदस्यीय टीम में इस उम्मीद के साथ रखा गया था कि वे शुरुआती राउंड्स के दौरान अपनी पीठ की चोट से उबरते रहेंगे। उन्होंने दिसंबर के मध्य में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एडिलेड टेस्ट के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। पिछले जुलाई के बाद से यह उनका एकमात्र मैच था, जब उन्हें पहली बार पीठ के निचले हिस्से में 'लम्बर स्ट्रेस इंजरी' के लक्षण महसूस हुए थे।

ऐशेज़ पर कब्ज़ा करने के बाद, T20 विश्व कप के लिए फिर से तैयार होने के मक़सद से उन्हें एडिलेड टेस्ट के बाद आराम दिया गया था। जनवरी में हुए उनके ताज़ा स्कैन के नतीजे सकारात्मक थे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि कमिंस को पूरी तरह ठीक होने के लिए "और समय चाहिए"। ESPNcricinfo को पता चला है कि उनके IPL तक पूरी तरह फिट होने की संभावना है।

शॉर्ट को ख़राब फ़ॉर्म और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज़ की ज़रूरत के कारण बाहर किया गया है, जो बीच के ओवरों में स्पिन को बेहतर ढंग से संभाल सके। रेनशॉ, जिन्होंने शुक्रवार को ही पाकिस्तान में अपना T20I डेब्यू किया, को घरेलू क्रिकेट और BBL में सफ़ेद गेंद से कई सालों के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के ख़िलाफ़ अपने वनडे डेब्यू पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। ख़ासकर भारत के स्पिनरों के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रभावित किया था।

ESPNcricinfo Ltd

ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टोनी डोडेमाइड ने कहा, "पैट को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए, ऐसे में बेन एक तैयार विकल्प हैं जो बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाज़ी के साथ-साथ शानदार फ़ील्डिंग और निचले क्रम में हिटिंग का विकल्प देते हैं। हमें भरोसा है कि अच्छी रफ़्तार के साथ गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता और चतुर विविधताएं उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होंगी जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं।"

"मैट ने हाल के दिनों में सभी प्रारूपों में प्रभावित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए सफ़ेद गेंद के प्रारूपों में कई भूमिकाएं निभाना शामिल है।"

"टॉप ऑर्डर के सेट होने और श्रीलंका में पूल मैचों के दौरान स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद को देखते हुए, हमें लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर में अतिरिक्त मज़बूती देंगे। ख़ासकर तब जब टिम डेविड टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में अपने 'रिटर्न-टू-प्ले' प्रोग्राम को पूरा कर रहे होंगे।"

"एक बाएं हाथ का बल्लेबाज़ होने के नाते, वह [रेनशॉ] मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज़ी में एक अलग तरह का विकल्प भी देते हैं।"

Matt Renshaw ने BBL में किया था शानदार प्रदर्शन • Cricket Australia/Getty Images

इसका मतलब यह था कि स्मिथ के लिए कोई जगह नहीं बची। BBL में उनके शानदार फ़ॉर्म को देखते हुए कई तरफ़ से यह मांग उठ रही थी कि उन्हें विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम में वापस बुलाया जाए। उन्होंने मार्च 2024 से कोई T20I मैच नहीं खेला है। उन्हें 2024 T20 विश्व कप अभियान से भी बाहर रखा गया था।

लेकिन स्मिथ को केवल एक गेंदबाज़ी न करने वाले सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास कप्तान मिचेल मार्श और उप-कप्तान ट्रैविस हेड के रूप में एक सेट ओपनिंग जोड़ी है। इसके अलावा, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल भी T20I क्रिकेट में पारी की शुरुआत करते हुए सफल रहे हैं। मैक्सवेल ने 2016 में पल्लेकेले में ओपनिंग करते हुए एक T20I शतक बनाया था। यह वही मैदान है जहां ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से होगा। पिछले साल कैरेबियन में हेड की अनुपस्थिति में मैक्सवेल ने ओपनिंग की थी, जब वेस्टइंडीज़ ने पावरप्ले में स्पिन के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने की कोशिश की थी।

मैक्सवेल को 15-सदस्यीय टीम में नाममात्र के लिए रिज़र्व विकेटकीपर भी माना जा रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने कभी किसी पेशेवर मैच में कीपिंग नहीं की है। जॉश इंगलिस 15-सदस्यीय दल में चुने गए एकमात्र विकेटकीपर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोचिंग स्टाफ़ के हिस्से के रूप में पूर्व कीपर-बल्लेबाज़ मैथ्यू वेड विश्व कप में मौजूद रहेंगे। वेड अभी भी होबार्ट हरिकेंस के लिए BBL में खेलते हैं और अफ़वाह है कि आपात स्थिति के लिए वह अपनी प्लेइंग किट साथ ले जा रहे हैं। भले ही उन्होंने 2024 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

T20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल