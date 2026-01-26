नक़वी: पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर अंतिम फ़ैसला 2 फ़रवरी तक
मोहसिन नक़वी ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाक़ात की
पाकिस्तान की T20 विश्व कप 2026 में शिरकत को लेकर संशय बरकरार है। PCB के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने इस मामले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए "शुक्रवार या आगामी सोमवार" तक का समय दिया है। इस सिलसिले में नक़वी ने सोमवार को मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाक़ात कर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही नक़वी ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का आख़िरी अधिकार सरकार के पास है और बोर्ड सरकार के निर्देशों का ही पालन करेगा।
नक़वी ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ एक सकारात्मक बैठक हुई। मैंने उन्हें ICC से जुड़े मामले की जानकारी दी और उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विकल्प खुले रखते हुए इसका समाधान निकाला जाए। इस पर सहमति बनी कि भागीदारी को लेकर अंतिम फ़ैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।"
यह भी माना जा रहा है कि विश्व कप के पूर्ण बहिष्कार का विकल्प ही एकमात्र रास्ता नहीं है, जिस पर PCB विचार कर रहा है। ऐसी भी अटकलें हैं कि एक सीमित विरोध दर्ज कराने के लिए 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले हाई-वोल्टेज मुक़ाबले से हाथ पीछे खींचे जा सकते हैं। हालांकि, PCB ने अब तक इस संभावित कदम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नक़वी के बयान के ठीक अगले दिन ही बोर्ड ने T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम की घोषणा कर दी थी। टीम के ऐलान के बावजूद, मुख्य चयनकर्ता आक़िब जावेद ने साफ़ किया कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हिस्सेदारी और उसके स्वरूप को लेकर अंतिम फैसला सरकार के पाले में ही रहेगा।
अगर नक़वी के संकेत के मुताबिक़ पाकिस्तान अगले हफ़्ते तक फ़ैसला टालता है, तो यह काफ़ी देर से लिया गया निर्णय होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच ही ओपनिंग गेम है, जो 7 फ़रवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ खेला जाना है। यह संभावित निर्णय तिथि से सिर्फ़ चार दिन पहले का मामला होगा।
ESPNcricinfo ने इस विषय पर यह जानने के लिए ICC से भी संपर्क किया है कि क्या PCB ने औपचारिक तौर पर उनसे कोई बातचीत की है।
पाकिस्तान की विश्व कप भागीदारी पर अनिश्चितता के बादल तब और गहरा गए, जब मोहसिन नक़वी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के ICC के फ़ैसले पर तीखी आपत्ति जताई। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत जाने से इनकार करते हुए वैकल्पिक वेन्यू की मांग की थी। ICC ने इस मांग को खारिज करते हुए उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया।
नक़वी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ICC पर भारत के पक्ष में दोहरा मापदंड अपनाने का कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इसे बांग्लादेश के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया और इसी संदर्भ में पाकिस्तान की अपनी भागीदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए।
नक़वी ने शनिवार को कहा था, "आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश की हर बात मानी जाए और बाकी देशों के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव हो। इसी वजह से हमने कड़ा रुख़ अपनाया है। बांग्लादेश क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है और उनके साथ जो हुआ वह ग़लत है। उन्हें विश्व कप खेलना चाहिए था।"
गौरतलब है कि पाकिस्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत नहीं आएगी और अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान का तर्क है कि यही विकल्प बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए था। पिछले हफ़्ते हुई ICC की बैठक में PCB ही इकलौता बोर्ड था, जिसने BCB के रुख़ का खुलकर समर्थन किया।
टूर्नामेंट की मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के सभी मैच भारत में तय थे। बांग्लादेश का कहना है कि 3 जनवरी को BCCI द्वारा मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL 2026 की KKR टीम से रिलीज़ करने के निर्देश के बाद भारत में सुरक्षा हालात उनके लिए अनुकूल नहीं रहे।
हालांकि BCCI ने उस निर्देश का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन इसे दोनों देशों के बीच बिगड़ते सियासी रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में 4 जनवरी को सरकार से मशविरे के बाद BCB ने ICC को सूचित किया कि सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश टीम भारत यात्रा नहीं करेगी। बाद की तमाम चर्चाओं के बावजूद BCB अपने इस रुख़ पर अडिग रहा।
Danyal Rasool is ESPNcricinfo's Pakistan correspondent. @Danny61000