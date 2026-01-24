ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र टेस्ट के लिए प्रतिका रावल और वैष्णवी शर्मा को बुलावा
इस 15 सदस्यीय टेस्ट दल में पांच नए खिलाड़ी हैं
भारत के वनडे विश्व कप ख़िताब जीतने वाले अभियान में शानदार प्रदर्शन के बाद से चोट के कारण कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाली प्रतिका रावल उन पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो एक महीने के भीतर अपना टेस्ट डेब्यू कर सकती हैं। भारत 6 मार्च को WACA में होने वाले एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। चुनी गई टीम में 20 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा भी शामिल हैं।
रावल 2025 महिला वनडे विश्व कप में छह पारियों में 308 रन बनाकर चौथी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ थीं। टखने में चोट के कारण वह नॉकआउट मैचों से बाहर हो गई थीं।
वहीं वैष्णवी ने पिछले साल दिसंबर में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में भी गेंद को फ़्लाइट देने की अपनी क्षमता से उन्होंने भारतीय टीम प्रबंधन को प्रभावित किया है। पिछले एक साल या उससे ज़्यादा समय में पुरुष क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियां स्पिन गेंदबाज़ी के अनुकूल नहीं रही हैं।
भारत के पास सीम गेंदबाज़ी के भी कई विकल्प हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ़ रेणुका सिंह के पास टेस्ट खेलने का अनुभव है। उनके साथ क्रांति गौड़ होंगी, जिन्होंने अब सभी फ़ॉर्मैट में भारत की टीम में जगह बना ली है। साथ ही अमनजोत कौर और सायली सातघरे भी टीम का हिस्सा हैं।
हरमनप्रीत कौर 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि स्मृति मांधना उनकी उपकप्तान हैं। दोनों को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का काफ़ी अनुभव है, क्योंकि वे कई सालों तक विमेंस बिग बैश लीग का हिस्सा रही हैं। जेमिमाह रॉड्रिग्स भी उस अनुभव का सहारा ले सकती हैं और वहां उनका वह शानदार शतक भी याद किया जाएगा, जिसकी बदौलत भारत ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।
बल्लेबाज़ी यूनिट का ज़्यादातर हिस्सा वही है, जो जून 2024 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत के पिछले टेस्ट मैच में खेला था। उमा छेत्री, ऋचा घोष की बैकअप विकेटकीपर हैं। एक अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज़ जी कमलिनी चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गई हैं। वह WPL से भी बाहर हैं।
15 फ़रवरी से 1 मार्च के बीच भारत इस दौरे पर तीन T20I और तीन वनडे खेलेगा। इसके बाद पर्थ में 6 मार्च से 9 मार्च तक एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा।
भारत की टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान), शेफ़ाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सायली सातघरे