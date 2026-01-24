ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र टेस्ट के लिए प्रतिका रावल और वैष्णवी शर्मा को बुलावा

रावल 2025 महिला वनडे विश्व कप में छह पारियों में 308 रन बनाकर चौथी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ थीं। टखने में चोट के कारण वह नॉकआउट मैचों से बाहर हो गई थीं।

वहीं वैष्णवी ने पिछले साल दिसंबर में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में भी गेंद को फ़्लाइट देने की अपनी क्षमता से उन्होंने भारतीय टीम प्रबंधन को प्रभावित किया है। पिछले एक साल या उससे ज़्यादा समय में पुरुष क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियां स्पिन गेंदबाज़ी के अनुकूल नहीं रही हैं।

हरमनप्रीत कौर 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि स्मृति मांधना उनकी उपकप्तान हैं। दोनों को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का काफ़ी अनुभव है, क्योंकि वे कई सालों तक विमेंस बिग बैश लीग का हिस्सा रही हैं। जेमिमाह रॉड्रिग्स भी उस अनुभव का सहारा ले सकती हैं और वहां उनका वह शानदार शतक भी याद किया जाएगा, जिसकी बदौलत भारत ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।

बल्लेबाज़ी यूनिट का ज़्यादातर हिस्सा वही है, जो जून 2024 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत के पिछले टेस्ट मैच में खेला था। उमा छेत्री, ऋचा घोष की बैकअप विकेटकीपर हैं। एक अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज़ जी कमलिनी चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गई हैं। वह WPL से भी बाहर हैं।

15 फ़रवरी से 1 मार्च के बीच भारत इस दौरे पर तीन T20I और तीन वनडे खेलेगा। इसके बाद पर्थ में 6 मार्च से 9 मार्च तक एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा।

भारत की टीम