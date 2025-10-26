बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में रावल को लगी टखने में चोट

BCCI ने अपने बयान में बताया कि बोर्ड रावल की चोट की निगरानी कर रहा है।

रावल को चोट बारिश से प्रभावित मुक़ाबले में 21वें ओवर की अंतिम गेंद पर लगी जब वह दीप्ति शर्मा के ख़िलाफ़ शर्मीन अख़्तर के स्वीप को रोकने का प्रयास करने गईं। काऊ कॉर्नर से रावल ने अपनी बायीं ओर दौड़ लगाई लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद रावल की दायीं ओर मुड़ गई और इसी दौरान रावल नियंत्रण खो बैठीं।

रावल दर्द से कराह रही थीं और फ़ीज़ियो की मदद से वह मैदान के बाहर गईं। रावल की जगह पर अरुंधति रेड्डी को फ़ील्डिंग के लिए भेजा गया।

भारत और बांग्लादेश का मैच बारिश के चलते अपने तय समय से दो घंटे की देरी से शुरू हुआ और यह मैच घटकर 43 ओवर का हो गया। हालांकि बांग्लादेश की पारी के 12.2 ओवर होने के बाद बारिश फिर लौटी और खेल एक बार फिर प्रभावित हो गया। उस समय तक बांग्लादेश ने 39 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। 8 बजकर पांच मिनट पर खेल दोबारा शुरू हुआ और अब यह मैच प्रति टीम 27 ओवर का हो गया।

रावल के बाद 25वें ओवर के दौरान प्वाइंट पर गेंद को रोकने के प्रयास में राधा यादव को भी पैर में समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने अगला ओवर डाला।

मैच के नतीजे के परे भी भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर लीग स्टेज समाप्त करने वाला था और गुरुवार को नवी मुंबई में दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है।