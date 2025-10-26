बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में रावल को लगी टखने में चोट
भारतीय सलामी बल्लेबाज़ भारत के लिए पारी की शुरुआत करने नहीं आईं, उनकी जगह अमनजोत को मांधना के साथ भेजा गया
भारतीय सलामी बल्लेबाज़ प्रतिका रावल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में घुटने और टखने में लगी चोट के बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत करने नहीं आईं। उनकी जगह अमनजोत कौर को स्मृति मांधना के साथ भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया।
BCCI ने अपने बयान में बताया कि बोर्ड रावल की चोट की निगरानी कर रहा है।
रावल को चोट बारिश से प्रभावित मुक़ाबले में 21वें ओवर की अंतिम गेंद पर लगी जब वह दीप्ति शर्मा के ख़िलाफ़ शर्मीन अख़्तर के स्वीप को रोकने का प्रयास करने गईं। काऊ कॉर्नर से रावल ने अपनी बायीं ओर दौड़ लगाई लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद रावल की दायीं ओर मुड़ गई और इसी दौरान रावल नियंत्रण खो बैठीं।
रावल दर्द से कराह रही थीं और फ़ीज़ियो की मदद से वह मैदान के बाहर गईं। रावल की जगह पर अरुंधति रेड्डी को फ़ील्डिंग के लिए भेजा गया।
भारत और बांग्लादेश का मैच बारिश के चलते अपने तय समय से दो घंटे की देरी से शुरू हुआ और यह मैच घटकर 43 ओवर का हो गया। हालांकि बांग्लादेश की पारी के 12.2 ओवर होने के बाद बारिश फिर लौटी और खेल एक बार फिर प्रभावित हो गया। उस समय तक बांग्लादेश ने 39 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। 8 बजकर पांच मिनट पर खेल दोबारा शुरू हुआ और अब यह मैच प्रति टीम 27 ओवर का हो गया।
रावल के बाद 25वें ओवर के दौरान प्वाइंट पर गेंद को रोकने के प्रयास में राधा यादव को भी पैर में समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने अगला ओवर डाला।
मैच के नतीजे के परे भी भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर लीग स्टेज समाप्त करने वाला था और गुरुवार को नवी मुंबई में दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है।
भारत को 126 रनों का लक्ष्य मिला था और भारत ने बिना विकेट खोए 8.4 ओवर में 57 रन भी बना लिए थे। हालांकि बारिश एक बार फिर आई और इस बार मुक़ाबले को रद्द करना पड़ा। पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि रावल की चोट पर मेडिकल टीम ने नज़र बनाई हुई है और उन्हें उम्मीद है कि रावल अगले मैच से पहले फ़िट हो जाएंगी।