ख़बरें

अमन खान ने ख़र्च किए 123 रन, पुरुष लिस्ट-ए में सबसे ज़्यादा

इससे पहले यह रिकॉर्ड अरूणाचल प्रदेश के मिबॉम मोसू के नाम था, जिन्होंने इसी महीने 116 रन ख़र्च किए थे

Aman Khan, pictured here with Brendon McCullum, is one of the new faces in the Knight Riders squad

Aman Khan (दाएं) ने खेले हैं 12 IPL मैच  •  KKR

पुडुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान ने विजय हजारे ट्रॉफ़ी मैच में झारखंड के ख़िलाफ़ अपने 10 ओवर के कोटे में 123 रन लुटा दिए और अब उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अब यह पुरुषों के लिस्ट-ए मैच का सबसे महंगा गेंदबाज़ी स्पेल बन गया है।
कुमार कुशाग्र के शतक और अनुकूल रॉय के नाबाद 98 रनों की पारियों के दम पर झारखंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सात विकेट के नुक़सान पर 368 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में पुडुचेरी के केवल तीन गेंदबाज़ अपना कोटा पूरा कर सके और अमन भी इनमें से एक रहे। हालांकि, उनकी इकॉनमी 12.3 की रही। जवाब में पुडुचेरी की टीम 41.4 ओवर में 235 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।
इससे पहले पुरुष लिस्ट-ए मैच में सबसे अधिक रन ख़र्च करने का रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के तेज़ गेंदबाज़ मिबॉम मोसू के नाम था जिन्होंने इसी महीने इसी टूर्नामेंट में बिहार के ख़िलाफ़ 116 रन ख़र्च किए थे। इस मैच को कुछ अन्य कारणों से भी सुर्खियां मिली जिसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ बने थे। उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है।
अमन ने 2021 में सौराष्ट्र के लिए अपना लिस्ट-ए डेब्यू किया था, लेकिन बाद में पुडुचेरी चले गए थे। हाल ही में उन्हें IPL 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 40 लाख रूपये में ख़रीदा है। इससे पहले 2023 सीज़न में वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और उससे पहले 2022 में ही उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपना IPL डेब्यू कर लिया था।
