अमन खान ने ख़र्च किए 123 रन, पुरुष लिस्ट-ए में सबसे ज़्यादा

कुमार कुशाग्र के शतक और अनुकूल रॉय के नाबाद 98 रनों की पारियों के दम पर झारखंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सात विकेट के नुक़सान पर 368 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में पुडुचेरी के केवल तीन गेंदबाज़ अपना कोटा पूरा कर सके और अमन भी इनमें से एक रहे। हालांकि, उनकी इकॉनमी 12.3 की रही। जवाब में पुडुचेरी की टीम 41.4 ओवर में 235 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।