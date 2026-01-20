T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के सामने खड़ी हैं ये पांच चुनौतियां

क्या सैमसन भारत के इस देर से लिए गए फ़ैसले पर खरे उतर पाएंगे?

टीम में लगातार हुए इन फेरबदल के दौरान शुभमन गिल और सैमसन, दोनों के ही मन में असुरक्षा और ख़ुद को लेकर शंका के सवाल ज़रूर उठे होंगे। अब जबकि वे अपने मनपसंद पायदान पर वापस आ गए हैं, तो सैमसन पुरानी बातों को भुलाकर जल्द से जल्द अपनी लय पकड़ना चाहेंगे।

IPL 2025 के बाद से श्रेयस ने कोई T20 मैच नहीं खेला है • Getty Images

श्रेयस अय्यर या इशान किशन?

दाएं हाथ के बल्लेबाज़ होने की वजह से अय्यर तिलक का बिल्कुल सरीखा विकल्प नहीं हैं, लेकिन यही पहलू उनके पक्ष में जा सकता है क्योंकि भारत का बाक़ी टॉप ऑर्डर बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों से भरा हुआ है।

दूसरी तरफ़, भारत किशन को कीपर ओपनर के तौर पर सैमसन के बैकअप की भूमिका में देखता है, जबकि अय्यर सूर्यकुमार यादव और तिलक के बाद ऊपरी मध्यक्रम की कतार में अगला नाम हैं। ऐसे में अय्यर को उनकी तय भूमिका में मौके देना तार्किक लग सकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे पूरी तरह तैयार हालात में उपलब्ध हों।

क्या सूर्यकुमार अपनी खोई हुई लय वापस पा सकेंगे?

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हुई T20I सीरीज़ के बाद से, उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में सिर्फ़ दो बार बल्लेबाज़ी की है, जहां मुंबई के लिए खेलते हुए 50 ओवरों की विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में उन्होंने 24 और 15 रन बनाए। वे 35 साल के हो चुके हैं और अब अपनी ही मेज़बानी में होने वाले T20 विश्व कप में बतौर कप्तान डिफेंडिंग चैंपियन भारत की कमान संभालने जा रहे हैं।

इन सबके बावजूद वे भारत के महानतम T20 क्रिकेटरों में से एक हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने न केवल इस फ़ॉर्मैट में महारत हासिल की, बल्कि इसकी संभावनाओं को भी नए आयाम दिए। अगर कोई इस बुरे दौर से उबरने का माद्दा रखता है, तो वह सूर्यकुमार ही हैं। लेकिन चुनौती यह है कि विश्व कप शुरू होने में अब बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है।

रिंकू सिंह ने भारतीय T20I टीम में वापसी कर ली है लेकिन क्या उन्हें प्लेइंग XI में मौक़ा मिलेगा ? • AFP/Getty Images

डेथ ओवर्स (17-20) में कम से कम 200 T20I रन बनाने वाले तमाम भारतीय बल्लेबाज़ों में सिर्फ़ सूर्यकुमार यादव (228.49) और रोहित शर्मा (217.24) का स्ट्राइक रेट ही रिंकू सिंह (207.75) से बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि सूर्यकुमार और रोहित टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ हैं, जो आमतौर पर डेथ ओवर्स शुरू होने तक क्रीज़ पर अच्छी तरह जम चुके होते हैं।

इस लिहाज़ से रिंकू इस फ़ॉर्मैट में भारत के सबसे बेहतरीन 'प्योर फ़िनिशर' होने का दावा पेश करते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी औसत 38.28 की है, जो ज़ाहिर करता है कि उनकी आक्रामकता की क़ीमत उन्हें बार-बार विकेट गंवाकर नहीं चुकानी पड़ती। उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी यही कहता है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह पक्की होनी चाहिए।

लेकिन असलियत ऐसी नहीं है; कम से कम पिछले कुछ महीनों में तो ऐसा नहीं रहा, जब टॉप ऑर्डर में गिल की वापसी की वजह से मिडिल ऑर्डर के किसी खिलाड़ी को विकेटकीपर के लिए जगह खाली करनी पड़ी थी। सितंबर के बाद से उन्होंने महज़ दो T20I खेले हैं और सिर्फ़ एक गेंद का सामना किया है, जो एशिया कप फ़ाइनल की विनिंग बाउंड्री थी।

अब जबकि कीपर के तौर पर सैमसन टॉप ऑर्डर में लौट आए हैं, तो रिंकू को नंबर 6 या 7 पर आसानी से अपनी जगह मिल जानी चाहिए, लेकिन चीज़ें इतनी सीधी नहीं होतीं। शिवम दुबे ने एशिया कप की शुरुआत से भारत के 16 में से 15 T20I मैच खेले हैं। भले ही बल्ले से उनके आंकड़े बहुत प्रभावशाली न रहे हों, लेकिन उन्होंने कुछ उपयोगी कैमियो पारियां खेली हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी मीडियम पेस से गेंदबाज़ी में भी योगदान दिया है।

हो सकता है कि यह चयन पूरी तरह से पिच और वहां के हालात पर निर्भर करे। भारत की आम T20 पिचों पर, जो सपाट और रनों से भरी होती हैं, भारत कलाई के स्पिनर (कुलदीप) के बजाय एक अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ खिलाना पसंद करेगा। ऐसे में स्पिन के माहिर दुबे के मुक़ाबले पेस के ख़िलाफ़ बेहतर बल्लेबाज़ी करने वाले रिंकू की दावेदारी मज़बूत होगी। हालांकि, टर्निंग पिचों पर दुबे बल्ले और गेंद दोनों के साथ एक उपयोगी विकल्प बन जाते हैं, जिससे भारत को कुलदीप के लिए जगह बनाने और एक फ्रंटलाइन सीमर को बाहर रखने की सहूलियत मिलती है।

क्या राणा ने नंबर 8 की बहस को ख़त्म कर दिया है?

हर्षित राणा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक शानदार वनडे सीरीज़ खेलकर आ रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी तेज़ गेंदबाज़ी के हुनर और अपनी बल्लेबाज़ी की गहराई, दोनों का बेहतरीन नमूना पेश किया। यह सब उन्हें इस T20I सीरीज़ में नंबर 8 के लिए सबसे प्रबल दावेदार बनाता है।

हालांकि, साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत की पिछली T20I सीरीज़ में राणा को सिर्फ़ एक मैच खेलने का मौक़ा मिला था। तब भारत अपनी बल्लेबाज़ी को इतनी गहराई दे रहा था कि दुबे, वॉशिंगटन सुंदर या जितेश शर्मा नंबर 8 पर बल्लेबाज़ी के लिए उतर रहे थे। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या जैसे मंझे हुए ऑलराउंडर्स और दुबे एवं अभिषेक जैसे छठे गेंदबाज़ी विकल्पों की मौजूदगी में भारत एक बार फिर इस रास्ते पर चल सकता है।

लेकिन वनडे में राणा के प्रदर्शन ने शायद नंबर 8 की इस बहस को उनके पक्ष में मोड़ दिया है। उन्हें टीम में रखने से भारत को हर चरण में गेंदबाज़ी करने वाला एक ऐसा सीमर मिलेगा, जिसके भीतर एक सक्षम निचले क्रम का बल्लेबाज़ भी छिपा है।

नागपुर में पहले T20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI